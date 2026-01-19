Defensoría del Pueblo mostró su preocupación con situación de orden público en el Cauca e hizo urgente llamado al Gobierno

El Frente Jaime Martínez de las disidencias ha hecho presencia en Cajibío y otros municipios del Cauca, departamento en el que tiene su eje de operaciones - crédito Kike Calvo/Europa Press

Los recientes ataques en Cajibío, Cauca, por parte de miembros de las disidencias de las Farc, han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los habitantes de este municipio, que han sufrido el accionar del Frente Jaime Martínez de esta estructura ilegal. Frente al particular, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los graves riesgos derivados de la escalada violenta y su impacto directo en los servicios esenciales y la seguridad de las comunidades en riesgo.

En efecto, la entidad que defiende los derechos humanos en Colombia expresó su preocupación por la situación de orden público. “La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con la comunidad de Cajibío, Cauca, ante los ataques que afectaron la infraestructura eléctrica, cerca de 40 viviendas y el hospital local, situación que constituye una grave afectación a bienes de carácter civil y una agresión directa contra la misión médica”, se leyó en su publicación. .

La gravedad de estos hechos ameritó una postura vehemente de parte de la Defensoría, que hizo una clara relación con infracciones específicas del marco legal internacional. “Estos hechos constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular por la afectación de bienes civiles y por el deber de distinguir y adoptar precauciones para proteger a la población civil y las instalaciones de salud”, afirmó la entidad sobre el particular.

Con este comunicado, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la situación de orden público en el Cauca - crédito @defensoriacol/X

Defensoría abogó por la integridad de los habitantes de Cajibío y el Cauca

Y es que en la noche del 17 de enero, Cajibío registró detonaciones masivas provocadas por explosivos y drones que, según la Defensoría, son atribuidos a estructuras armadas presentes en la región. “En Cajibío hacen presencia estructuras armadas, principalmente el Frente Jaime Martínez del Nuevo Estado Mayor Central (Nemc), al mando de alias Iván Mordisco, en un contexto de conflicto armado que incrementa los riesgos para las comunidades”.

Las consecuencias inmediatas del ataque incluyeron "graves daños estructurales en el Hospital San Juan Bautista, así como en fachadas, vidrios y techos de varias viviendas cercanas”, según reportes recogidos por el organismo, al mando de Iris Marín: que ha instado al Gobierno a garantizar la sergurifad de los ciudadanos. Una torre de energía también fue impactada por esta estructura, lo que implicó la interrupción del suministro eléctrico en sectores críticos del municipio.

Iris Marín, defensora del Pueblo, se reafirmó en sus urgentes llamados al Gobierno frente a lo que estaría sucediendo en el Cauca - crédito @DefensoriaCol/X

Aunque “no se reportan personas lesionadas”, la situación genera alarma por la afectación a derechos básicos. “Estos hechos ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de la población civil, además de comprometer el acceso a servicios esenciales de salud y energía”, indicó la Defensoría, que ya había hecho énfasis en este complejo panorama. “Este escenario había sido advertido mediante las Alertas Tempranas de Inminencia 007 y 036 de 2023”, agregó la Defensoría.

Defensoría pidió mayor despliegue al Gobierno para brindar protección a las comunidades

Ante esto, el ente reiteró un llamado urgente al Gobierno Petro para que atiendan lo que está ocurriendo en el Cauca. “Exhortamos a las autoridades locales y nacionales a acatar, de manera inmediata e integral, las recomendaciones contenidas en las alertas, e implementar medidas efectivas de prevención, protección y atención humanitaria que garanticen los derechos y la seguridad de las comunidades de Cajibío”, puntualizó la Defensoría sobre este asunto.

Las tropas de alias Iván Mordisco, jefe del Nuevo Estado Mayor Central (Nemc) de las Farc, siguen operando en el suroccidente del país - crédito AFP

En la parte final de su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo instó a todos los actores armados a respetar el derecho internacional. “Distinguir en todo momento entre población civil y objetivos militares; adoptar precauciones para evitar daños a las personas civiles; abstenerse de afectar bienes de carácter civil; y garantizar la protección de la misión médica y de los bienes indispensables para la vida”, finalizó la entidad en sus redes sociales.

La tensión en el Cauca no se limitó a Cajibío, pues la jornada estuvo marcada también por un atentado contra un concejal en el municipio de Caldono. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:20 p. m. del sábado, cuando la víctima se dirigía en motocicleta a su vivienda en la vereda El Tablón; en un hecho del que, por fortuna, salió ileso, pues el chaleco antibalas que portaba le salvó la vida después de caer al suelo junto con la motocicleta.