Vence el plazo para que la Registraduría avale las candidaturas presidenciales por firmas: estos son los que faltan

La Registraduría Nacional de Colombia avaló a nueve aspirantes presidenciales por firmas para las elecciones de 2026 tras un récord en revisión de apoyos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El 21 de enero de 2026 es la fecha límite para que la Registraduría Nacional del Estado Civil emita el resultado definitivo de la verificación y validación de las firmas de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026.

Esta validación llega en medio de un proceso marcado por un récord de más de 28 millones de firmas revisadas, según informó el registrador nacional Hernán Penagos, en la que se verificará si cumplen el requisito legal de al menos 630.000 avales válidos, condición indispensable para aparecer en el tarjetón presidencial mediante este mecanismo.

Hasta el momento, solo nueve de los 22 aspirantes que entregaron las rúbricas ciudadanas ante la entidad electoral recibieron la credencial que los autoriza a participar en la jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

La meta de los precandidatos es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría - crédito Colprensa

Entre tanto, seis movimientos ciudadanos fueron excluidos del proceso al constatar que no cumplían con los requisitos establecidos por el órgano electoral para estar en la contienda presidencial.

Ellos fueron Ernesto Sánchez, Pedro Pablo Díaz, Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorffer, Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Así las cosas, siete candidatos están a la espera de que la Registraduría les dé vía libre para inscribir su nombre en el tarjetón electoral, bien sea en las consultas del 8 de marzo o directamente en las elecciones de mayo, respectivamente.

Entre los aspirantes que aguardan respuesta figuran el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, la abogada Sondra Macollins, el exministro del Interior Daniel Palacios, el abogado Leonardo Huerta y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Abelardo de la Espriella presentó más de cinco millones de firmas ante la Registraduría - crédito Luisa González/Reuters

Los que faltan

En el caso del primero, que entregó más de cinco millones de firmas ante la Registraduría, podría competir en los comicios presidenciales sin que la entidad lo certifique, luego de que el movimiento político Salvación Nacional respaldara su candidatura.

Otro de los que podría entrar por vía partidista podría ser Felipe Córdoba, al recordar que el exfuncionario también es una de las opciones para representar al Partido Conservador, aunque tiene que competir contra el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño, el exministro Rubén Darío Lizarralde y el coronel en retiro Carlos Velásquez.

Daniel Palacios, candidato presidencial, no estará en La Gran Consulta - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Por su lado, Daniel Palacios aguarda que la Registraduría avale su candidatura, luego de que confirmara su exclusión de la ‘Gran Consulta por Colombia’ tras serias diferencias con Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria para que estuviera en dicho proceso.

“Siempre me pareció muy extraña la actitud de Juan Manuel Galán y de Aníbal Gaviria, porque no respondían los mensajes. Además, me llegaron versiones de que Juan Daniel Oviedo tenía alguna molestia. Sin embargo, jamás me imaginé que fueran capaces de promover una exclusión de este nivel”, afirmó Palacios en declaraciones dadas a Infobae Colombia.

Entre tanto, Carlos Caicedo (que entregó 2.430.075 firmas),Leonardo Huerta (1.301.610) y Sondra Macollins (1.131.555) también esperan la decisión de la Registraduría frente a su candidatura.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y candidato presidencia, presentó más de dos millones de firmas - crédito Colprensa

Los candidatos avalados por la Registraduría

Los últimos en ingresar al selecto grupo fueron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Luis Gilberto Murillo, excanciller; y Juan Daniel Oviedo, exconcejal.

Los tres han expresado su interés de medirse en una consulta que tendrá lugar el 8 de marzo. Sin embargo, únicamente Oviedo tiene asegurada una participación, al integrar la Gran Consulta, en la que también aparecen otras figuras respaldadas por firmas.

El listado confirmado por la Registraduría incluye además al exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna, la periodista Vicky Dávila y el exgobernador Aníbal Gaviria, así como al empresario Santiago Botero y el exministro Mauricio Lizcano, que alcanzaron el umbral requerido de apoyos ciudadanos.

Dentro de la Gran Consulta, el exministro Mauricio Cárdenas, la periodista Vicky Dávila y el exgobernador Aníbal Gaviria alcanzaron el umbral de apoyos ciudadanos exigido por la Registraduría - crédito @lunadavid/X

Tanto Cárdenas como Luna y Dávila participan en la Gran Consulta por Colombia, una coalición que definirá a un solo aspirante de la centro derecha que estará en las elecciones de mayo, listado que complementan Paloma Valencia (Centro Democrático), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa (Oxígeno).

El calendario electoral establece que, tras la oficialización de las candidaturas avaladas por firmas y partidos, la inscripción formal de los postulantes se desarrollará entre el 31 de enero y el 13 de marzo de 2026.