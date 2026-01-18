Colombia

Personal sanitario sufrió robo mientras participaba en una jornada comunitaria en el oriente de Neiva

Los agresores despojaron a enfermeras y auxiliares de teléfonos, dinero y pertenencias, mientras uno de los trabajadores resultó lesionado al resistirse al asalto

Tres hombres armados interceptaron a
Tres hombres armados interceptaron a un grupo de profesionales de la salud que realizaba labores comunitarias en el sector La Amistad - crédito Montaje Infobae

El 17 de enero de 2026 en horas de la mañana, en el sector de La Amistad, en el barrio Oro Negro de Neiva, un equipo conformado por 20 integrantes del personal sanitario, pertenecientes a una institución médica privada, fue víctima de un asalto a mano armada durante una jornada comunitaria, reveló la Agencia de Periodismo Investigativo (API).

La brigada, organizada con el objetivo de brindar atención primaria y actividades de promoción en salud, se desarrollaba en la zona oriental de la capital del departamento del Huila cuando se registró el hecho delictivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía Metropolitana de Neiva, el grupo fue interceptado por tres sujetos mientras ejecutaba las labores de atención.

Dos de los agresores exhibieron armas de fuego y obligaron a los trabajadores a entregar teléfonos móviles, dinero y pertenencias personales.

El personal de la salud
El personal de la salud fue despojado de sus pertenencias - crédito Colprensa

Un integrante del grupo de salud resultó con una herida en la cabeza tras resistirse al robo, según confirmó el comandante encargado, teniente coronel Alex Andrés Muñoz, que señaló que una patrulla acudió de inmediato luego de recibirse la denuncia.

Los afectados relataron a las autoridades que los ladrones actuaron con rapidez, utilizando las armas como mecanismo de intimidación para asegurar el robo y escapar sin ser identificados en ese momento.

Uno de los testimonios recabados por API subrayó: “Utilizaron las armas para amenazar a todos y no permitir que nadie intentara pedir auxilio”.

El hecho generó alarma entre los habitantes y el personal de salud, quienes expresaron su preocupación por la seguridad en el sector.

Durante el avance de las indagaciones, la secretaria de salud municipal, Lilibeth Galván, informó que varias auxiliares de enfermería habrían sido víctimas de tocamientos indebidos durante el ataque.

Estas denuncias fueron puestas en conocimiento tanto de la Secretaría de Salud municipal como de la departamental e incorporadas a las investigaciones en curso.

La Policía Metropolitana desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

Imagen de referencia. Las 20
Imagen de referencia. Las 20 víctimas fueron intimidadas con arma de fuego - crédito Colprensa

Hasta el momento, no se han producido capturas relacionadas con el caso. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de denuncia y han hecho un llamado a la comunidad para aportar información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La situación de seguridad en zonas periféricas de Neiva ha sido motivo de reiteradas alertas por parte de la comunidad, las cuales han solicitado mayores garantías para el ejercicio de actividades humanitarias y de salud.

Ola de extorsiones en el norte del Huila obligó a las autoridades a reforzar la seguridad

Las autoridades del Huila han intensificado en los últimos días sus acciones ante el aumento de extorsiones y amenazas en Baraya y otros municipios del norte del departamento.

Tras detectar un repunte en las intimidaciones contra comerciantes, trabajadores rurales y empleados públicos, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en Baraya, donde se definieron nuevas estrategias para proteger a la población frente a la presión de los grupos armados ilegales, según reportaron Blu Radio y Caracol Radio.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera advirtió que los actos extorsivos afectan de manera directa a la población civil, especialmente en zonas rurales.

Consejo de seguridad extraordinario implementa
Consejo de seguridad extraordinario implementa patrullajes y acciones contra el avance de grupos armados en Huila - crédito Gobernación del Huila

Villalba Mosquera sostuvo que la ofensiva proviene de facciones disidentes de las Farc, lideradas por alias Calarcá y vinculadas al bloque Jorge Suárez Briceño, quienes actúan en Baraya, Tello, Colombia y sectores rurales de Neiva.

Estos grupos ejercen control mediante amenazas, restricciones de movilidad y citaciones forzadas, limitando la vida cotidiana, en particular durante la noche.

Testimonios recogidos por medios radiales describieron el temor de los habitantes, como el caso de un campesino de la vereda El Doche, quien denunció la imposibilidad de desplazarse tras el anochecer y la frecuencia de las llamadas extorsivas.

El consejo de seguridad acordó reforzar la presencia institucional mediante patrullajes motorizados, operativos de inteligencia y actividades preventivas en las áreas más expuestas.

Además, se asignó un equipo especial antisecuestro y antiextorsión, compuesto por cerca de diez agentes, junto a una comisión de investigación judicial dedicada exclusivamente a estos casos.

