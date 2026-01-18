Será un homenaje a Yeison Jiménez: confirman qué sucederá con el concierto ‘Mi promesa 2.0’ en el Campín

Yeison Jiménez: la reprogramación de Mi promesa 2.0 marca el adiós a un concierto histórico en Bogotá - crédito @YeisonJimenez/Instagram

El concierto Mi promesa 2.0, que Yeison Jiménez tenía previsto realizar el 28 de marzo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá fue reprogramado oficialmente para el 31 de enero.

La confirmación llegó a través de un comunicado emitido por la productora Eventos Sírvalo Pues, organizadora del espectáculo, que puso fin a semanas de expectativa e incertidumbre entre los seguidores del artista y la industria musical.

“Sirvalo Pues se permite informar que después de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano, se tomó la decisión de CUMPLIR SU SUEÑO de realizar su segundo concierto en el Estadio El Campín”, informó la empresa en el documento difundido públicamente.

En el mismo comunicado, la productora explicó el proceso que deberán seguir las personas que adquirieron entradas: podrán escoger entre asistir al evento en la nueva fecha o pedir la devolución del dinero: “Las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar en la nueva fecha, podrán solicitar a Tuboleta la devolución del dinero pagado por sus boletas, hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de la boletería (sic)”.

La familia de Yeison Jiménez decide continuar con el inolvidable show en El Campín tras su trágica muerte - crédito Natalia Perilla

Nueva fecha para el concierto para ‘Mi promesa 2.0′

La nueva fecha definida para el concierto Mi Promesa 2.0 de Yeison Jiménez es el 31 de enero de 2026 y se mantendrán las ubicaciones originales para el concierto.

“Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda con una puesta en escena especial”, indica el documento en el que también explicaron que previamente se había adelantado con el equipo de trabajo una presentación especial.

En los próximos días, Tuboleta informará a los compradores, a través de sus canales oficiales, el paso a paso del proceso de devolución, incluyendo los plazos, medios y condiciones aplicables.

El evento cuenta con cerca del 80% de la boletería vendida, según había confirmado previamente su jefa de prensa, Paola España, al momento de la muerte del artista; y ahora espera que, una vez más, se cumpla el sold out que tanto anhelaba Yeison Jiménez.

Fans de Yeison Jiménez tendrán concierto final a pesar de la muerte del artista - crédito Natalia Perilla

¿Qué se había dicho sobre el homenaje?

Durante los días posteriores al fallecimiento, desde el entorno del espectáculo se mantuvo la expectativa sobre la posibilidad de que el concierto fuera un homenaje póstumo.

En ese contexto, Mauricio Vargas, empresario de la compañía Sírvalo Pues y organizador de la gira de Jiménez, había indicado en entrevista con Blu Radio que la decisión no dependía únicamente del equipo logístico.

“Nosotros teníamos todo ya montado, artistas confirmados, iba a estar con nosotros Álex Campos, el cantante de música cristiana, Jhonny Rivera y muchos más, pero si va a seguir o no es una decisión de su esposa, su hermana y su madre. Todavía no sabemos nada, estaba programado para el 28 de marzo”, afirmó en ese momento, dejando claro que la familia del artista tendría la última palabra.

Con la nueva fecha, los asistentes podrán disfrutar de un evento que el mismo artista ideó y creó y se espera que se añadan algunas sorpresas adicionales como parte del homenaje.

Yeison Jiménez, antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo, atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera. Además del concierto en Bogotá, tenía prevista una presentación en Medellín, y ambas fechas se proyectaban como hitos que reafirmaban su lugar como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, según confirmó Paola España en entrevista con Caracol Televisión.

La sorpresa del nuevo concierto Mi promesa 2.0 tras la tragedia - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Según recordó Paola España en las declaraciones a Show Caracol, uno de los grandes sueños cumplidos del cantante fue llenar el estadio El Campín, un hecho que marcó la historia del género.

“Él lo planeó todo. Era muy competitivo, le encantaba ser el número uno en todo y el primero en todo. Planeó completamente hacer su primer estadio, El Campín, ser el primer artista de música popular en solitario, en llenarlo. Y así fue, lo cumplió completico”, relató.

España recordó que el artista vivió ese logro con una intensidad total: “Él estaba emocionado, nervioso, no durmió durante dos días, hizo ensayos durante un mes completo, convocó artistas internacionales porque quería darle también ese toque internacional a su espectáculo”.

Antes de su fallecimiento, Jiménez ya se encontraba preparando su segundo concierto en el estadio de la capital colombiana, con la meta de repetir el sold out que tanto orgullo le generaba.

Uno de los grandes sueños cumplidos del cantante fue llenar el estadio El Campín -crédito Yeison Jiménez

“Y ahora solamente resultaba terminar, volver a hacer el sold out que a él tanto le gustaba decir. Y bueno, ya Dios se lo llevó a cantar al cielo”, expresó España.