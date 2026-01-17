UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

El ciclo de eventos impulsados por UwUCon convierte el cosplay y la música temática en un polo de atracción para quienes buscan espacios alternativos de entretenimiento nocturno dentro del ámbito del anime y los videojuegos en distintas ciudades colombianas - crédito UwUcon

UwUAfterDark emerge como una serie de fiestas nocturnas concebidas para la comunidad geek y de cosplay en Colombia.

Impulsada por la organización UwUCon, la propuesta ha conseguido agotar boletos en varias fechas y consolidarse en ciudades principales como Bogotá y Medellín.

El origen de UwUAfterDark responde a la carencia de opciones nocturnas dirigidas a quienes comparten afinidad por el anime, los videojuegos y el cosplay.

A diferencia de las convenciones diurnas, este evento hace del uso de cosplay un requisito indispensable, permitiendo a los fans personificar a sus personajes favoritos en un entorno diferente al habitual.

La música es uno de los rasgos distintivos, con una oferta que incluye temas de anime, Kpop, rock japonés, electrónica, perreo, vaporwave y nightcore.

Este ambiente favorece la creatividad y la interacción, constituyéndose en un espacio seguro y estimulante para la comunidad cosplay y geek.

La organización detrás de estas fiestas nocturnas anuncia la expansión de su formato con fechas confirmadas y pendientes en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Pereira, Ibagué, Manizales y Cartagena, reforzando su presencia nacional - crédito UwUCon

Más de 5.000 asistentes participaron en un solo festival geek de UwUCon, y las cuatro ediciones principales de UwUAfterDark en Bogotá y Medellín agotaron su capacidad. El éxito de estas celebraciones ha fomentado el crecimiento del proyecto y ha dejado en evidencia la demanda por eventos nocturnos en este segmento cultural.

Como parte de la expansión, la organización presentó el Dark Tour 2026. El itinerario incluye fechas confirmadas y por confirmar en distintas ciudades:

Bogotá: (21 de febrero, Capital Live Concerts).

Barranquilla (7 de marzo, sede por confirmar).

Medellín (21 de marzo, Noia Club Laureles).

Cali (28 de marzo, sede por confirmar).

Neiva (2 de mayo, ubicación pendiente).

Pereira (16 de mayo, por confirmar).

Ibagué (27 de junio, por confirmar).

Manizales (11 de julio, por confirmar).

Cartagena (25 de julio, por confirmar).

UWU Rookies, el espacio para los nuevos cosplayers

El evento UWU Rookies está especialmente dirigido a quienes se inician en el mundo del cosplay y desean experimentar su primera vez sobre el escenario en un ambiente cercano, nocturno e íntimo.

UWU Rookies, un espacio para cosplayers que inician su carrera - crédito UWUCon

La dinámica permite la participación de estilos como cosplay de género invertido y representación antropomorfizada de personajes, brindando un espacio para la experimentación y el crecimiento creativo.

La agenda de UWU Rookies contempla presentador, dinámicas grupales, jurado invitado, piñata y momentos de interacción, con énfasis en la experiencia colectiva y formativa. Solo 100 personas son admitidas, reforzando el carácter exclusivo y el sentido de comunidad entre los participantes.

Las entradas para UwUAfterDark y UWU Rookies están disponibles en varias modalidades a través de las plataformas oficiales de UwUCon.

Los precios en preventa general de UWU Rokies, para el 17 de enero, son de $22.341 COP más $2.659 COP por servicios, y en Primera Etapa de $26.810 COP más $3.190 COP de recargo.

Finalmente, la organización entrega obsequios y reconocimientos personalizados al esfuerzo de los cosplayers, promoviendo nuevos talentos y consolidando la presencia de la cultura geek en la vida nocturna de Colombia.

El regreso de BTS alimenta rumores sobre concierto en Bogotá

El grupo surcoreano BTS ha reavivado la expectativa entre sus seguidores en Colombia ante los crecientes rumores sobre la posible inclusión de Bogotá en su gira mundial, que comenzará en 2026.

Ticketmaster Colombia sigue a BTS en redes sociales, lo que los fanáticos interpretan como una posible señal de próximo concierto en el país - crédito @BTSFondosARMYCo/X

El interés se disparó después de que la cuenta de Ticketmaster Colombia apareciera siguiendo el perfil oficial del conjunto, movimiento que muchos fanáticos interpretan como una señal de negociaciones en marcha para un eventual concierto en el país.

La ola de especulaciones surge luego de que la banda de K-Pop confirmara el fin de su pausa de cuatro años, periodo durante el cual sus siete integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y renovaron su vínculo con Big Hit Music. Aunque BTS visitó Latinoamérica en tres giras previas, Colombia nunca estuvo en su itinerario, a pesar de la insistencia de sus fanáticos, conocidos como Army.

La expectativa se mantiene elevada, ya que ni la agrupación ni su agencia han comunicado cuáles serán las ciudades o los recintos incluidos en su próximo recorrido internacional. La confirmación de la nueva gira y el lanzamiento de un álbum de estudio, previsto para el 20 de marzo de 2026, consolidan el regreso del grupo tras su paréntesis militar.

El K-Pop ha venido ganando terreno en Colombia desde la llegada de U-KISS en 2012 y a partir de presentaciones recientes de agrupaciones como NCT 127, ATEEZ y The Rose, lo que refleja una audiencia local cada vez más sólida.

El crecimiento del género se ve reforzado por la noticia del retorno del grupo y la expectativa de un eventual concierto, sumando así más interés al panorama musical dominado por otros estilos - crédito Bight Music

La reaparición de BTS podría marcar un hito para la música asiática en el país, consolidando una tendencia iniciada hace más de una década pese a que las agrupaciones no cuentan con el apoyo sistemático de la radio nacional.

La llegada confirmada de KATSEYE en marzo de 2026 y presentaciones de artistas como Rocky y A.C.E refuerzan el crecimiento del K-Pop en el mercado colombiano, tradicionalmente dominado por el pop latino y el género urbano.