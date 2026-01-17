Colombia

Sube recompensa a $30 millones por información sobre asesinato de policía en Barrancabermeja durante intento de hurto

Las autoridades elevaron a $30 millones la recompensa para ubicar a los responsables del homicidio de un patrullero en Barrancabermeja, ocurrido durante un aparente hurto cuando el uniformado estaba de permiso y acompañado de su familia

La Policía Nacional y la Alcaldía Distrital refuerzan las investigaciones tras el asesinato del patrullero Martínez. - crédito alcaldía distrital de Barrancabermeja

Las autoridades en Santander anunciaron el aumento de la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de un integrante de la Policía Nacional en Barrancabermeja.

La información fue divulgada por Blu Radio tras un consejo extraordinario de seguridad convocado por la Gobernación departamental.

De acuerdo con lo informado, la recompensa fue fijada en $30 millones, monto destinado a incentivar la colaboración ciudadana en el proceso investigativo que adelantan las autoridades judiciales y policiales para esclarecer los hechos ocurridos en esa zona del Magdalena Medio.

El homicidio tuvo como víctima al patrullero Hamer Martínez Sarmiento, adscrito a la Policía Antinarcóticos.

crédito Colprensa

Según el reporte oficial, el uniformado se encontraba en periodo de permiso y compartía con su familia cuando fue abordado por delincuentes armados.

Los hechos se registraron en la tarde del sábado 10 de enero, en el barrio San Judas, también identificado como el sector Internacional de Barrancabermeja. En ese lugar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al patrullero con el propósito de despojarlo de una cadena y una pulsera de oro.

Durante el intento de hurto, el uniformado recibió cuatro impactos de bala, lo que obligó a su traslado inmediato al Hospital Regional del Magdalena Medio. Pese a la atención brindada por el personal médico, el patrullero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Imagen de Referencia - - crédito Colprensa

La decisión de incrementar la recompensa fue adoptada en el marco de un consejo extraordinario de seguridad, liderado por la Gobernación de Santander, en el que participaron autoridades civiles, militares y de policía, con el fin de analizar la situación de orden público y definir acciones frente al crimen.

El teniente coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena Medio, confirmó la medida y explicó que las investigaciones avanzan con apoyo de distintas especialidades de la institución.

Se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien suministre información veraz que permita dar con la captura de los responsables de este hecho”, señaló el oficial, declaración que fue citada por Blu Radio en su reporte.

Las autoridades indicaron que el proceso investigativo incluye la recolección de material probatorio, análisis de cámaras de seguridad del sector y entrevistas a posibles testigos, con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar a los responsables del ataque armado.

- crédito Colprensa

Desde la Policía se reiteró que la información puede ser suministrada de manera confidencial, a través de las líneas oficiales habilitadas, garantizando la reserva de identidad de las personas que colaboren con las autoridades.

El homicidio del patrullero Martínez Sarmiento ocurrió en un contexto de preocupación por los hechos de inseguridad registrados en Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio, donde las autoridades han venido desarrollando operativos y estrategias para contrarrestar el delito.

Según lo informado durante el consejo de seguridad, el caso fue priorizado dentro de las investigaciones en curso, dada la condición de la víctima como integrante activo de la Policía Nacional y las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Las autoridades departamentales señalaron que el aumento de la recompensa busca fortalecer la cooperación ciudadana y acelerar los resultados de la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De igual forma, se indicó que los responsables del homicidio habrían huido del lugar tras el ataque, por lo que se mantienen operativos en distintos puntos de Barrancabermeja y municipios cercanos, con el fin de ubicar a los presuntos implicados.

La Policía recordó que el patrullero asesinado prestaba servicio en la especialidad de Antinarcóticos y que, al momento de los hechos, no se encontraba en labores operativas, sino disfrutando de su tiempo de descanso autorizado.

