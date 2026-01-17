Enfrentamientos entre frentes de las disidencias de las Farc en Guaviare habrían dejado decenas de muertos

Al menos 30 muertos dejaron enfrentamientos entre facciones rivales de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarca registrados en la zona rural de El Retorno, Guaviare, durante la mañana del 17 de enero de 2026.
Estos hechos se produjeron en medio de intensas disputas internas por el control territorial en la región, donde ambas agrupaciones armadas buscan consolidar su presencia. Las autoridades informaron sobre el elevado número de víctimas tras los combates, que intensifican la crisis de seguridad en el área.
Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel
Más Noticias
Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño
El cantante colombiano anunció que en cada concierto elegirá a un seguidor local para compartir escenario, una dinámica pensada para agradecer los buenos sentimientos de aquellos que han apoyado su carrera durante años
RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular
Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán
Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero
Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó
Falta de vacunas en Colombia amenaza la protección frente a enfermedades prevenibles y aumenta el riesgo de brotes y pandemias
La caída en coberturas de inmunización y la escasez de biológicos clave deja al país más expuesto ante virus respiratorios y enfermedades prevenibles
Testimonio de conductor del vehículo que persiguió a ladrones después de un robo en la Avenida 68: “Sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”
Entre las víctimas mortales se encontraban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes iban en su auto particular
MÁS NOTICIAS