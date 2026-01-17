Enfrentamientos entre frentes de las disidencias de las Farc en Guaviare habrían dejado decenas de muertos

Alias Iván Mordisco y alias Carlarca: disidencias de las Farc - crédito AFP

Al menos 30 muertos dejaron enfrentamientos entre facciones rivales de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarca registrados en la zona rural de El Retorno, Guaviare, durante la mañana del 17 de enero de 2026.

Estos hechos se produjeron en medio de intensas disputas internas por el control territorial en la región, donde ambas agrupaciones armadas buscan consolidar su presencia. Las autoridades informaron sobre el elevado número de víctimas tras los combates, que intensifican la crisis de seguridad en el área.

