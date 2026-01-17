Colombia

Ejército reporta cerco a tropas de la Tercera División por civiles durante operación militar en zona rural de Nariño

Tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 6 fueron rodeadas por cerca de 400 personas en El Rosario, Nariño, mientras participaban en la Operación Cordillera. El Ejército informó que la situación se superó mediante diálogo con autoridades y líderes comunitarios

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

Tropas adscritas a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, fueron rodeadas por un grupo numeroso de civiles en zona rural del municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño, de acuerdo con información oficial divulgada y recogida por Caracol Radio.

El hecho ocurrió en la vereda La Esmeralda, donde soldados pertenecientes al Batallón de Despliegue Rápido N.º 6 adelantaban labores en el marco de la Operación Cordillera, una acción militar desarrollada en distintos puntos del suroccidente del país. Según el reporte institucional, durante estas actividades se presentó la intervención de habitantes del sector.

De acuerdo con el Ejército, alrededor de 400 personas cercaron a los uniformados e intentaron impedir su movilización y reposicionamiento dentro del área.

- crédito @PedroSanchezCol / X
- crédito @PedroSanchezCol / X

La institución señaló que la situación se registró mientras las tropas cumplían tareas asignadas dentro de la operación, sin que se reportaran enfrentamientos armados durante el episodio.

La Tercera División explicó que, ante el escenario presentado, se activaron protocolos de diálogo y coordinación interinstitucional. En ese contexto, se establecieron canales de comunicación con representantes de la comunidad y con autoridades civiles del municipio y del departamento, con el fin de manejar el incidente sin afectar a la población.

Según el Ejército, “se llevó a cabo comunicación asertiva con los líderes de la comunidad, la Personería Municipal, delegados de la Gobernación de Nariño y el Ejército Nacional, logrando la liberación y posterior movilización del personal militar hasta un sector seguro, sin afectar los derechos de la población civil”. Ese procedimiento permitió que los soldados continuaran su desplazamiento fuera del área donde se había presentado el cerco.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

Las autoridades militares indicaron que, una vez superada la situación, el personal fue trasladado a un punto considerado seguro, donde se verificó el estado de los uniformados. No se informaron heridos ni daños materiales asociados a este hecho, de acuerdo con el reporte entregado por la institución.

La Tercera División del Ejército señaló además que lo ocurrido fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Este trámite, precisó la institución, se realizó dentro de los parámetros legales vigentes y bajo los principios de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En su comunicación, el Ejército reiteró que las operaciones militares en el departamento de Nariño continuarán desarrollándose conforme al mandato constitucional. En ese sentido, indicó que las acciones buscan atender las condiciones de seguridad en la región, donde se han reportado diferentes dinámicas asociadas al orden público.

La institución también hizo un llamado dirigido a las comunidades para evitar acciones que interfieran con el desarrollo de las operaciones. En su pronunciamiento, solicitó “no incurrir en conductas que obstaculicen las operaciones militares, las cuales buscan proteger a la población y neutralizar las amenazas en el departamento de Nariño”.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

El Ejército explicó que la presencia de tropas en zonas rurales responde a disposiciones operacionales definidas por el alto mando, en coordinación con otras autoridades del Estado. Estas acciones se enmarcan dentro de planes diseñados para mantener condiciones de seguridad y convivencia en territorios donde se registran factores de riesgo.

Asimismo, la institución indicó que el diálogo con las comunidades hace parte de los lineamientos establecidos para el desarrollo de operaciones, especialmente en áreas con presencia de población civil. En ese contexto, destacó la participación de la Personería Municipal y de delegados de la Gobernación de Nariño durante la atención de la situación reportada en El Rosario.

El episodio registrado en la vereda La Esmeralda se suma a otros hechos recientes ocurridos en distintas regiones del país, donde las autoridades han señalado la importancia de la coordinación entre fuerza pública, entidades civiles y comunidades locales para el manejo de situaciones relacionadas con el orden público.

Las autoridades militares reiteraron que cualquier actuación de sus tropas se rige por los principios constitucionales y legales, y que los procedimientos de verificación y reporte ante las autoridades correspondientes hacen parte de los mecanismos institucionales previstos para este tipo de casos.

