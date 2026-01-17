Colombia

“¡Cepeda explique esto!”: María Fernanda Cabal agita las redes por financiación de campaña del candidato del Pacto Histórico

La congresista citó un informe sobre los reportes de ingresos y gastos de campaña y pidió aclaraciones por un presunto aporte millonario que un empresario asegura no haber hecho

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal reavivó el debate sobre financiación política al cuestionar los aportes a la campaña de Iván Cepeda en redes sociales - crédito Prensa María Fernanda Cabal y @IvanCepedaCast

La polémica estalló en redes sociales antes de llegar a los despachos oficiales. Una publicación de la senadora María Fernanda Cabal, en la que cuestiona un presunto aporte económico a la campaña de Iván Cepeda, reavivó el debate sobre la financiación política y puso en el centro de la discusión a un empresario que ahora niega haber realizado cualquier donación. La congresista citó un reporte periodístico y lanzó una advertencia directa: “¡Cepeda explique esto!”, sugiriendo que el caso podría convertirse en un nuevo escándalo electoral. “Esta será otra campaña como la de Petro, estamos advertidos”.

El mensaje de Cabal se conoció tras la divulgación de un informe de El Tiempo sobre los ingresos y gastos reportados por Iván Cepeda y Carolina Corcho ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondientes a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 14 de enero. En ese documento, Cepeda informó gastos por 964 millones de pesos, de los cuales 839 millones aparecen registrados bajo el código 102, que corresponde a contribuciones, donaciones o créditos en dinero o en especie de particulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El propietario de Samat Publicidad,
El propietario de Samat Publicidad, Javier Antonio Pérez Páez, negó haber realizado donaciones y aseguró que la campaña le adeuda pagos por servicios de impresión - crédito @MariaFdaCabal/X

Dentro de ese rubro figura Samat Publicidad SAS, una empresa con sede en Barranquilla, a la que se le atribuye un monto de 609 millones de pesos. El dato no pasó desapercibido, no solo por la cifra, sino por las características de la compañía. Según registros mercantiles, Samat fue matriculada en septiembre de 2018 con un capital inicial de 20 millones de pesos y, de acuerdo con un reporte de 2024, registra activos por apenas 2 millones.

El fundador y propietario de la empresa es Javier Antonio Pérez Páez, un barranquillero de 53 años que, además, aparece en el mismo informe como donante individual por 116 millones de pesos. Sin embargo, el empresario rechazó de forma tajante esa versión. En diálogo con El Tiempo, aseguró que nunca ha tenido la capacidad económica para hacer un aporte de esa magnitud y que lo consignado en el reporte no corresponde a una donación.

“No tengo capacidad para donar esa plata. Es falso que mi empresa o yo hayamos hecho esa donación, pueden hacer que cierren mi empresa por esas afirmaciones. Desconozco de dónde salió esa información”, afirmó Pérez Páez. Según su versión, su vínculo con la campaña se limita a la prestación de servicios de impresión y publicidad, específicamente la elaboración de plegables, afiches y material gráfico.

La campaña de Iván Cepeda
La campaña de Iván Cepeda registró bajo el código 102 tanto donaciones como servicios prestados en especie, siguiendo las directrices de la plataforma Cuentas Claras - crédito Shutterstock

El empresario explicó que, lejos de haber entregado recursos, es la campaña la que mantiene una deuda con él. “Yo le hice trabajos de papelería, publicidad e impresión de plegables a esa campaña. Al contrario de haberles donado, ellos me están debiendo plata por esos trabajos y lo que me han dicho es que me cancelan cuando el Fondo Electoral les pague a ellos. Todavía le estoy haciendo trabajos a la campaña de Cepeda”, señaló.

Pérez Páez añadió que ni Iván Cepeda ni miembros de su equipo se comunicaron con él para aclarar la situación, aunque insistió en la necesidad de corregir lo que considera un malentendido. “A mí me recomendaron unos amigos para hacerles esos trabajos de impresión”, precisó.

Desde la campaña de Iván Cepeda, asesores cercanos explicaron que la información fue registrada siguiendo las instrucciones de la plataforma Cuentas Claras, el sistema oficial para reportar ingresos y gastos de campañas políticas. Según esa versión, el código 102 no solo se utiliza para donaciones en dinero, sino también para créditos en especie, como servicios prestados que aún no son pagados.

La controversia por las cifras
La controversia por las cifras y la naturaleza de los aportes económicos destaca la importancia de la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia - crédito Europa Press

En ese sentido, indicaron que el valor reportado a nombre de Samat Publicidad SAS y de su representante legal corresponde a trabajos de propaganda electoral que se encuentran pendientes de pago. En efecto, en Cuentas Claras figuran estos montos bajo el rubro “Gastos de Propaganda Electoral”. El registro detalló que la empresa elaboró cerca de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 volantes, mientras que el monto asociado a Pérez Páez corresponde a la impresión de 300.000 periódicos y 220.000 volantes adicionales.

Temas Relacionados

Maria Fernanda CabalEscándalo Iván CepedaIván CepedaCampaña Iván CepedaFinanciación CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Conjuntos como Nacional, América, Junior de Barranquilla y Tolima presentaron novedades para el armado de sus plantillas, ahora en el inicio de la temporada

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

El camino al Super Bowl LX verá a dos de los equipos del Oeste lidiando con desafíos tácticos y la presión histórica, con la defensa de Seattle como factor determinante en la previa

Seattle Seahawks vs. San Francisco

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La estrategia para limitar la producción ofensiva será el factor central en un partido donde ajustes, lesiones y ritmo de juego determinarán el pase a la final de conferencia

La presión al mariscal definiría

El precio del dólar vuelve a subir en Colombia y se mueve cerca de los $3.700: así cerró la jornada del 16 de enero de 2026

De acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.611 millones en 1.970 transacciones

El precio del dólar vuelve

Yeison Jiménez habría revelado a su productor que tenía que grabar ‘Destino final’ porque sentía que “no iba a durar mucho”: esta es la historia

Georgy Parra reveló el duro proceso que significó grabar el tema con Luis Alfonso

Yeison Jiménez habría revelado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

Luis Díaz sorprende en Alemania con el detalle “más escandaloso de la Bundesliga”: así luce la figura del Bayern Múnich

Hugo Rodallega envió un fuerte mensaje a Jhon Jáder Durán por su mal momento: “Que se dedique a jugar”