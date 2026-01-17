“¡Cepeda explique esto!”: María Fernanda Cabal agita las redes por financiación de campaña del candidato del Pacto Histórico

La senadora María Fernanda Cabal reavivó el debate sobre financiación política al cuestionar los aportes a la campaña de Iván Cepeda en redes sociales - crédito Prensa María Fernanda Cabal y @IvanCepedaCast

La polémica estalló en redes sociales antes de llegar a los despachos oficiales. Una publicación de la senadora María Fernanda Cabal, en la que cuestiona un presunto aporte económico a la campaña de Iván Cepeda, reavivó el debate sobre la financiación política y puso en el centro de la discusión a un empresario que ahora niega haber realizado cualquier donación. La congresista citó un reporte periodístico y lanzó una advertencia directa: “¡Cepeda explique esto!”, sugiriendo que el caso podría convertirse en un nuevo escándalo electoral. “Esta será otra campaña como la de Petro, estamos advertidos”.

El mensaje de Cabal se conoció tras la divulgación de un informe de El Tiempo sobre los ingresos y gastos reportados por Iván Cepeda y Carolina Corcho ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondientes a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 14 de enero. En ese documento, Cepeda informó gastos por 964 millones de pesos, de los cuales 839 millones aparecen registrados bajo el código 102, que corresponde a contribuciones, donaciones o créditos en dinero o en especie de particulares.

El propietario de Samat Publicidad, Javier Antonio Pérez Páez, negó haber realizado donaciones y aseguró que la campaña le adeuda pagos por servicios de impresión - crédito @MariaFdaCabal/X

Dentro de ese rubro figura Samat Publicidad SAS, una empresa con sede en Barranquilla, a la que se le atribuye un monto de 609 millones de pesos. El dato no pasó desapercibido, no solo por la cifra, sino por las características de la compañía. Según registros mercantiles, Samat fue matriculada en septiembre de 2018 con un capital inicial de 20 millones de pesos y, de acuerdo con un reporte de 2024, registra activos por apenas 2 millones.

El fundador y propietario de la empresa es Javier Antonio Pérez Páez, un barranquillero de 53 años que, además, aparece en el mismo informe como donante individual por 116 millones de pesos. Sin embargo, el empresario rechazó de forma tajante esa versión. En diálogo con El Tiempo, aseguró que nunca ha tenido la capacidad económica para hacer un aporte de esa magnitud y que lo consignado en el reporte no corresponde a una donación.

“No tengo capacidad para donar esa plata. Es falso que mi empresa o yo hayamos hecho esa donación, pueden hacer que cierren mi empresa por esas afirmaciones. Desconozco de dónde salió esa información”, afirmó Pérez Páez. Según su versión, su vínculo con la campaña se limita a la prestación de servicios de impresión y publicidad, específicamente la elaboración de plegables, afiches y material gráfico.

La campaña de Iván Cepeda registró bajo el código 102 tanto donaciones como servicios prestados en especie, siguiendo las directrices de la plataforma Cuentas Claras - crédito Shutterstock

El empresario explicó que, lejos de haber entregado recursos, es la campaña la que mantiene una deuda con él. “Yo le hice trabajos de papelería, publicidad e impresión de plegables a esa campaña. Al contrario de haberles donado, ellos me están debiendo plata por esos trabajos y lo que me han dicho es que me cancelan cuando el Fondo Electoral les pague a ellos. Todavía le estoy haciendo trabajos a la campaña de Cepeda”, señaló.

Pérez Páez añadió que ni Iván Cepeda ni miembros de su equipo se comunicaron con él para aclarar la situación, aunque insistió en la necesidad de corregir lo que considera un malentendido. “A mí me recomendaron unos amigos para hacerles esos trabajos de impresión”, precisó.

Desde la campaña de Iván Cepeda, asesores cercanos explicaron que la información fue registrada siguiendo las instrucciones de la plataforma Cuentas Claras, el sistema oficial para reportar ingresos y gastos de campañas políticas. Según esa versión, el código 102 no solo se utiliza para donaciones en dinero, sino también para créditos en especie, como servicios prestados que aún no son pagados.

La controversia por las cifras y la naturaleza de los aportes económicos destaca la importancia de la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia - crédito Europa Press

En ese sentido, indicaron que el valor reportado a nombre de Samat Publicidad SAS y de su representante legal corresponde a trabajos de propaganda electoral que se encuentran pendientes de pago. En efecto, en Cuentas Claras figuran estos montos bajo el rubro “Gastos de Propaganda Electoral”. El registro detalló que la empresa elaboró cerca de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 volantes, mientras que el monto asociado a Pérez Páez corresponde a la impresión de 300.000 periódicos y 220.000 volantes adicionales.