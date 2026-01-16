Marcela Reyes: esta es la historia de la participante que abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’

Reyes combinó su faceta musical con emprendimientos empresariales en moda, fajas modeladoras y productos de belleza, potenciando su imagen mediante las redes sociales - crédito @marcelareyes/Instagram

Nacida en Armenia, Marcela Reyes se labró una carrera como DJ en el ámbito de la guaracha, motivo por el que recibió el mote de la “reina de la guaracha”. Proveniente de una familia de escasos recursos, comenzó a trabajar en una boutique de ropa cuando tenía 14 años, y desde entonces no paró.

A los 18 años se mudó a Bogotá y comenzó a incursionar en el ámbito musical, algo que reconoció como un momento complejo debido a que se trata de un medio en el que predominan los hombres.

En su faceta musical, Reyes ha liderado la industria de la guaracha femenina, fusionando ritmos electrónicos con sonidos latinos bajo su propio sello discográfico, High Beats Records. A lo largo de su carrera lanzó varios sencillos como Guaro, Lo Malo Se Fue, Pico y Chao o Sentimiento, grabada junto a Paola Jara.

Conforme su popularidad en redes sociales fue aumentando, la DJ construyó un patrimonio empresarial que incluye la Marcela Reyes Boutique, enfocada en moda y diseño, así como una exitosa línea de fajas moldeadoras y productos de belleza que gestiona a través de sus redes sociales, mismas de las que también saca réditos.

Las controversias de Marcela Reyes

La DJ se hizo viral en 2019 por el escándalo que produjo por una supuesta infidelidad de su entonces pareja. Años después, Exotic aseguró que todo fue un montaje y que se habían separado antes de ese episodio - crédito Wilbe Notas/YouTube

Sin embargo, fueron las controversias que se viralizaron en la red las que posicionaron a Marcela Reyes en la farándula colombiana. La primera de ellas ocurrió en junio de 2019, cuando se difundió un video en el que, en un ataque de ira, golpeó y pateó la puerta de una habitación de hotel para confrontar a su entonces pareja, DJ Exotic (a su vez padre de su hijo Valentino), luego de descubrir que le era infiel con una de sus mejores amigas, a la que más tarde se identificó como la modelo y empresaria Valeria Gutiérrez.

Este episodio, recordado por sus gritos al guardia de seguridad “Ferney”, lejos de hundir su carrera, se convirtió en un fenómeno digital que ella supo capitalizar para impulsar su marca personal como la “reina de la guaracha”.

Como sucedió con varias figuras de la farándula colombiana, Reyes confirmó que tenía biopolímeros en su cuerpo por una intervención estética en sus glúteos que le afectó negativamente. Por ese motivo se realizó, a lo largo de los años, varias cirugías reconstructivas para drenar el líquido de su cuerpo.

Su relación con la familia de Yina Calderón también ha sido una fuente constante de controversia. Aunque Marcela siempre mantuvo una buena relación con la huilense, en mayo de 2024 hubo un momento de tensión durante la celebración del cumpleaños de la quindiana, que terminó en una pelea física que involucró a Juliana Calderón y a la modelo Sofía Avendaño.

Esto desató una guerra de declaraciones en redes sociales, pero luego de unos meses las diferencias se resolvieron entre ambas. A la par, dicha situación generó problemas con Aida Victoria Merlano, que acusó a Marcela de comportarse como “quinceañera”, a lo que respondió acusando a la barranquillera de no ser coherente con lo que dice y lo que hace.

Pero, de todas sus polémicas, las que le generó más problemas tuvo lugar en 2025. Durante su paso por Buen día, Colombia, del Canal RCN, afirmó que el final de su relación con el cantante B-King (su pareja tras la ruptura con DJ Exotic) se debió a que este le fue infiel con Karina García, en ese momento participante de La casa de los famosos, y hasta afirmó que practicaban brujería.

B-King negó los señalamientos y en un video que compartió en su cuenta de Instagram, denunció amenazas y hostigamientos por parte del equipo de Marcela Reyes.

Tras dar a conocer el mensaje que recibió, el cantante hizo saber que haría responsable a la DJ si atentaban contra su integridad - crédito @bkingoficial/Instagram

“Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros”, indicó, cerrando con un claro mensaje tanto a sus fans como a todos los usuarios en redes sociales: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, el cuerpo de B-King fue hallado junto al del DJ Regio Clown en Ciudad de México, por lo que en redes sociales recordaron las palabras de la expareja de Marcela Reyes. Aunque ella negó cualquier responsabilidad de lo ocurrido, esta situación perjudicó su popularidad seriamente. Más tarde, las autoridades determinaron que tanto B-King como Regio Clown vendían drogas sin permiso en México, motivo por el que una red criminal local ordenó asesinarlos.

Estos y otros roces llevaron a Marcela a admitir que obliga a su círculo cercano a firmar acuerdos legales de confidencialidad para proteger su privacidad.

Por otra parte, su aparición como última celebridad confirmada para La casa de los famosos Colombia en 2026 causó sorpresa, pero no tanto como su salida tres días después de iniciado el reality show.

Luego de protagonizar roces con Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta por las acusaciones que recayeron sobre ella en el caso B-King, reportar dolores de espalda y manifestar ante las cámaras que “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación...”, instante en que la producción cortó su mensaje; la presentadora Carla Giraldo anunció la salida de Reyes por “causas personales”, sin que a la fecha se conozcan más detalles ni por parte de RCN ni de la propia DJ.

Se conoció el video donde Marcela Reyes confesó que tendría una situación complicada antes de salir de La casa de los famosos - crédito @ferlis13v/ Instagram