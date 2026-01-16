‘Desafío Siglo XXI’: volvieron los castigos más complejos y Neos eligió el más polémico en contra de Gamma

El programa volvió con los peores castigos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En la capítulo del Desafío Siglo XXI que fue emitido el 15 de enero de 2026, la presentadora Andrea Serna confirmó que volvían los castigos más esperados de la competencia, entre los que se encuentran seis de los más odiados por los participantes.

La presentadora comunicó a los competidores que esta etapa trae antiguos retos que son bastante temidos por los desafiantes, desatando la conversación en Neos y Gamma sobre cuál penalización elegirían primero, en dado caso de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, que se disputó en el capítulo 115.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las sanciones más recordadas estuvo el castigo de quedarse sobre la caneca, que obliga a varios de los integrantes a permanecer de pie, en equilibrio, sobre un recipiente, intercambiándose solo cuando sonaba una alarma. La incomodidad y el desgaste físico son parte de esta dinámica, por lo que es uno de los peores para cada equipo.

Los participantes de Neos están preocupados por su futuro - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El corte de pelo reapareció como una amenaza, especialmente para las mujeres, puesto que la mayoría recuerda el episodio que tuvo que vivir Cami, participante de la temporada, que se sometió a este castigo en el capítulo emitido el 8 de julio de 2025 y se despidió entre lágrimas de su largo cabello rubio.

Posteriormente, tras su salida de la competencia, la joven confesó a través de sus redes sociales que la experiencia impactó en su autoestima, pues incluso aseguró que ya no la tienen en cuenta las marcas de creadores de contenido para sus eventos y campaña.

El tanque de hielo figuró nuevamente entre los retos claves, definido como una prueba en la que los participantes tienen que sumergirse en agua helada. Esta penalización lleva a los participantes a un límite físico y emocional.

Finalmente, el robo del siglo volvió a generar expectativa y estrategia, teniendo en cuenta que el equipo ganador puede quitarle todo el dinero acumulado a sus rivales, lo que elevó el ánimo competitivo y motivó a los equipos a redoblar esfuerzos durante la prueba.

Los ganadores de la jornada

Sofía lloró tras romper la racha de derrotas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Neos logró vencer su racha de derrotas y se quedó con la victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, por lo que el equipo se quedó con $15 millones y la Suite ditu para dos de sus participantes, que podrán descansar por fin de los días de hambre e incomodidad que han pasado.

Aunque el grupo de color verde se quedó con la victoria del capítulo, fue Gamma el que terminó con el título del mejor equipo del ciclo y se llevaron $30 millones, lo que los llevó a que quedaran con gran cantidad de dinero.

Por otra parte, Miriam que se quedó con la moneda durante la prueba, así que tuvo la oportunidad de enfrentarse a la máquina de dinero para tener más ganancias y hasta realizó poses de modelaje para sus compañeros.

La participante hasta modeló - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El castigo elegido por Neos

La ruleta de los castigos reapareció al final de la emisión y fue Julio el seleccionado para girarla. El primer castigo en salir fue el temido corte de pelo, por lo que se desató todo un debate entre los concursantes, que no sabían si elegirlo o no para no afectar a sus compañeras.

Y es que los ganadores de la prueba tenían la posibilidad de quedarse con la primera sanción o girar nuevamente la ruleta, sin la posibilidad de cambiar ese segundo castigo. En ese momento, tanto Gamma como Neos dialogaron para que la situación fuera justa, aunque a Isa no le pareció la primera opción y Sofía fue enfática en que solo Neos tenía que elegir.

Rata le comunicó a Andrea que el castigo elegido sería el corte de pelo, así que Gamma está a la espera de las indicaciones para saber cuántos miembros de su equipo tenían que someterse a la sanción.

Tensiones en Neos

Deisy le dio un consejo a Isa para no pensar en sus amigos del otro equipo, teniendo en cuenta que lo importante era su beneficio como grupo. A su vez, Sofía puntualizó que ante Gamma se vieron como un equipo débil y manipulable por lo que era necesario conversar las decisiones entre ellos.