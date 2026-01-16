Colombia

A la cárcel responsables del ataque sicarial a un firmante de paz y líder social en La Guajira

Los informes señalan que Luis Felipe Mejía Montero y Armando José Sánchez Campuzano abordaron a la víctima frente a su residencia y dispararon en tres ocasiones, lo que le provocó la muerte en el acto

Guardar
Ataque en contra de un
Ataque en contra de un firmante de paz en La Guajira - crédito Pixabay

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la judicialización de Luis Felipe Mejía Montero, conocido como “Niño Pañal”, y Armando José Sánchez Campuzano por su presunta participación en el asesinato del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias en Fonseca (La Guajira).

La investigación, desarrollada por la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitió identificar a estos dos hombres como los posibles autores materiales del homicidio ocurrido el 8 de agosto de 2024, un hecho que conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación, el ataque se produjo cuando Elider Antonio Díaz Arias se disponía a llevar a su hija al colegio. Los informes señalan que Luis Felipe Mejía Montero y Armando José Sánchez Campuzano abordaron a la víctima frente a su residencia y dispararon en tres ocasiones, lo que le provocó la muerte en el acto.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la judicialización de Luis Felipe Mejía Montero, conocido como “Niño Pañal”, y Armando José Sánchez Campuzano por su presunta participación en el asesinato del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias en Fonseca (La Guajira) - crédito Fiscalía

Los agresores emplearon una motocicleta, dejada estacionada a pocas cuadras del lugar del crimen, para facilitar su huida tras el ataque. Así lo detalló el fiscal en cargado del caso en la diligencia:

“El día 8 de agosto del 2024, entre las 6:00 a. m. y 6:30 a. m., él se encontraba sentado al frente de su residencia para llevar a su hija al colegio. Y es allí cuando entran en este trágico suceso a colación dos personas que se desplazaban en una motocicleta, que la parquean con antelación en una de las esquinas, y es donde desciende una persona de sexo masculino de esa motocicleta. Desciende con un arma de fuego en la mano y le propina tres impactos con arma de fuego a esta persona, es decir, a Elider Antonio Díaz Arias. Impactos con arma de fuego que son propinados en la cabeza y en la cara, respectivamente, y que a raíz de estos impactos con arma de fuego es que pierde la vida casi que de inmediato”.

La actuación del equipo investigativo permitió recabar material probatorio suficiente para imputar a los señalados por homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos delitos en modalidad agravada.

Ante un juez penal de control de garantías, los procesados conocieron los cargos formalizados en su contra. Durante la audiencia, según el reporte oficial, los acusados no aceptaron los cargos, motivo por el cual el juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad, que deberán cumplir en centro carcelario.

En el centro de este proceso se encuentra la figura de Elider Antonio Díaz Arias, quien, además de ser miembro de la Asociación Campesina de Fonseca, se identificaba como firmante del Acuerdo de Paz, lo que añade gravedad al caso y refuerza la atención institucional respecto a la situación de quienes participan activamente en la construcción de paz.

En un audio revelado por la Fiscalía, se detalla cómo los presuntos asesinos vigilaron la vivienda de la víctima para esperar el momento preciso del ataque. Un hombre descendió de una motocicleta y le disparó en tres ocasiones - crédito Fiscalía

La formalización de la judicialización de los presuntos responsables del homicidio de Elider Antonio Díaz Arias representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia contra líderes sociales en Colombia. Este caso subraya la importancia de mantener la vigilancia institucional para proteger la vida de quienes han apostado por la construcción de paz.

El desarrollo de las investigaciones y las medidas adoptadas por las autoridades demuestran el compromiso de enfrentar delitos que afectan la integridad y seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en regiones vulnerables.

Temas Relacionados

Luis Felipe Mejía Monterormando José Sánchez CampuzanoNiño PañalElider Antonio Díaz AriasFirmante de pazLíder socialColombia-Noticias

Más Noticias

La Contraloría advierte riesgos en el nuevo modelo de pasaportes: señaló sobrecostos y retrasos en la provisión de documentos

El organismo identificó posibles afectaciones económicas y operativas por el esquema de producción adoptado mediante convenio internacional

La Contraloría advierte riesgos en

Lina Garrido se refirió a la posición de los 17 gobernadores por el decreto de emergencia económica: “Defender la platica de su propio presidente”

La congresista arremetió contra el mandatario luego de la medida que anunció la Federación Nacional de Departamentos

Lina Garrido se refirió a

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

El sentido tributo que el cantante recibió en el Movistar Arena ha causado furor en redes sociales, donde se abrió la discusión sobre cómo el público juzga de manera distinta la manera en la que se han despedido a algunas celebridades

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron

Paloma Valencia defendió a Daniel Palacios tras su exclusión de la Gran Consulta por Colombia: “Todo el que quiera estar, debiera estar”

La candidata presidencial resaltó la importancia de la inclusión y llamó a mantener la cohesión dentro del grupo opositor, mientras Palacios anuncia campaña independiente

Paloma Valencia defendió a Daniel

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

El lunes 23 de febrero de 2026 se conocerá si el preacuerdo de alias Gabriela queda en firme con el ente investigador

Cinco de los nueve implicados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

Westcol suspende transmisiones en vivo y alerta a su audiencia por quebrantos de salud: “No me da el cuerpo”

El último viaje del cantante Yeison Jiménez: sus cenizas retornarán a su lugar de origen después del accidente

⁠Karina García habría lanzado indirecta tras inesperada renuncia de Marcela Reyes en La casa de los famosos: “Todo se paga”

Karina García y Altafulla volverán a estar juntos: este es el proyecto en el que se presentarán para el público

Deportes

La abuelita uruguaya hincha del

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón