Obispo colombiano asumirá vicariato en la basílica donde está sepultado el papa Francisco

Monseñor Luis Manuel Alí Herrera podrá actuar en representación del arcipreste en caso de ausencia o impedimento - crédito Obispado Castrense de Colombia

El papa León XIV designó a monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo colombiano y actual secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, como vicario del Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, uno de los santuarios marianos más relevantes de Roma.

La decisión fue anunciada el jueves 15 de enero y se realizó conforme al artículo 4 §1 del Estatuto vigente del Capitolo Liberiano, organismo encargado de la organización litúrgica, pastoral y espiritual del templo.

En su nuevo rol, monseñor Alí Herrera trabajará en estrecha colaboración con el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste de la basílica desde julio de 2025. Entre sus funciones principales estará la coordinación de la actividad de los canónigos y la supervisión de la atención pastoral de la comunidad vinculada al templo. Además, podrá actuar en representación del arcipreste en caso de ausencia o impedimento, ampliando su responsabilidad dentro de la estructura administrativa y pastoral de la basílica.

Monseñor Alí Herrera también tendrá participación directa en la programación de eventos litúrgicos y ceremonias, así como en la gestión de actividades culturales y educativas que se realizan en la basílica, incluidas visitas de fieles, peregrinos y delegaciones diplomáticas que acuden al templo, dada su relevancia como sede papal y santuario mariano.

Continuidad en la protección de menores

Monseñor Herrera continuará desempeñándose como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores - crédito X

La Santa Sede informó que, de manera simultánea, monseñor Alí Herrera continuará desempeñando su cargo como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, posición que ocupa desde marzo de 2024. Este organismo, creado por el papa Francisco, tiene como misión “asesorar al Santo Padre y promover en toda la Iglesia políticas y buenas prácticas para la prevención y atención de abusos contra menores y personas vulnerables”, según indicaron voceros del Vaticano.

Durante su labor en la Comisión, monseñor Alí Herrera ha participado en la elaboración de directrices y protocolos para la protección de menores, así como en la supervisión de casos y programas de formación dirigidos a obispos, sacerdotes y personal eclesial en distintos países. La continuidad en este cargo asegura que el obispo colombiano mantenga su influencia en la implementación de medidas preventivas y en la promoción de buenas prácticas en la Iglesia a nivel internacional.

Relevancia histórica y espiritual de Santa María la Mayor

Santa María la Mayor es el santuario mariano más antiguo de Occidente, fundado en el siglo IV - crédito Francesco Sforza/Vatican Media/Handout via REUTERS

La Basílica Papal de Santa María la Mayor, fundada en el siglo IV, es el santuario mariano más antiguo de Occidente. Conserva elementos arquitectónicos paleocristianos y alberga valiosos tesoros artísticos y religiosos, entre ellos la venerada imagen de la Salus Populi Romani. Esta imagen ha sido objeto de oración de numerosos Pontífices, quienes tradicionalmente se encomiendan a ella antes y después de sus viajes apostólicos.

Por su carácter extraterritorial, la basílica ocupa un lugar central en la liturgia universal y en la vida eclesial y diplomática de la Santa Sede. Además, su relevancia se ha visto reforzada en el pontificado del papa Francisco, quien dispuso que, tras su muerte, fuera sepultado en la Capilla Paulina de la basílica, en lugar de las Grutas Vaticanas, siguiendo la costumbre de los Papas durante más de un siglo. Su tumba se caracteriza por la sencillez: una lápida con su nombre papal en latín, “Franciscus”.

La basílica también acoge importantes celebraciones litúrgicas a nivel internacional, incluyendo festividades marianas, conmemoraciones de santos y encuentros con delegaciones diplomáticas y religiosas, lo que subraya su papel estratégico dentro de la Iglesia universal y su influencia en la diplomacia vaticana.

Perfil de monseñor Luis Manuel Alí Herrera

Su nombramiento refuerza la presencia de un pastor colombiano en una sede simbólica de la Iglesia universal - crédito Arquidiócesis de Bogotá

Monseñor Luis Manuel Alí Herrera nació en Barranquilla el 2 de mayo de 1967. Es licenciado en Teología y Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1992. Su formación académica incluye estudios en pastoral, psicología y teología, áreas que ha aplicado en su labor pastoral y administrativa.

En 2015 fue nombrado obispo Auxiliar de Bogotá por el papa Francisco. Entre 2021 y 2024 ejerció como secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia. Desde 2015 ha estado vinculado a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, primero como miembro y, desde 2024, como Secretario. En agosto de 2025 fue designado también miembro del Dicasterio para el Clero, sumando responsabilidades en la supervisión de la formación y gestión del clero a nivel global.

A lo largo de su trayectoria, monseñor Alí Herrera ha participado en múltiples iniciativas de formación y acompañamiento pastoral, tanto en Colombia como en el ámbito internacional, integrando su experiencia en psicología y teología con la labor administrativa y de protección de menores.

El nombramiento de monseñor Alí Herrera como vicario del arcipreste de Santa María la Mayor representa un reconocimiento a su experiencia pastoral y a su compromiso con la vida eclesial. Además, refuerza la presencia de un pastor colombiano en una de las sedes más simbólicas de la Iglesia universal, conectando la tradición milenaria de la basílica con los desafíos pastorales contemporáneos.