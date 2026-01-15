Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

A pesar de su muerte la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá, Yeison Jimenez sigue dando de que hablar con sus temas musicales. (@yeison_jimenez/Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Destino Final (w Luis Alfonso)

Yeison Jimenez

"Destino Final" de Yeison Jiménez lidera el ranking de las 10 canciones más fuertes del momento. (@yeison_jimenez/Instagram)

La canción de Yeison Jimenez se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 389.954 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Pikito (w Beéle)

Ozuna

"Pikito" de Ozuna y Beéle, queda en el segundo lugar del ranking. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

«Pikito (w Beéle)» de Ozuna es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 277.256 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

"LA VILLA" de Ryan Castro queda entre las tres canciones más escuchadas de la plataforma. (@ryancastro/Instagram)

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se vende como pan caliente. Ya lleva 268.996 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. Por Qué la Envidia

Yeison Jimenez

"Por Qué la Envidia" de Yeison Jiménez se mete en el cuarto sitio del listado. (@yeison_jimenez/Instagram)

Esta es la canción de Yeison Jimenez que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 257.943 reproducciones.

5. La Plena

W Sound

La canción ha logrado mantenerse durante varias semanas en los mejores lugares de las listas de reproducción. (Instagram/@westcol)

«La Plena» de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 209.420 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición quinta.

6. Mi Venganza (w Yeison Jimenez)

Alzate

"Mi Venganza" de ALZATE asciende a la sexta posición del ranking. (alzatemusica / Instagram)

«Mi Venganza (w Yeison Jimenez)» de Alzate pierde fuerza. Hoy solo cosecha 192.928 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. Ya No Mi Amor

Yeison Jimenez

"Ya No Mi Amor" del artista colombiano Yeison Jiménez se queda en la séptima posición del listado. (Yeison Jiménez/ Instagram)

Tras acumular 189.864 reproducciones, «Ya No Mi Amor» de Yeison Jimenez se mantiene en séptimo lugar.

8. MLP

Yeison Jimenez

"MLP" del cantante Yeison Jiménez se roba el octavo lugar del top 10. (Yeison Jiménez/ Instagram)

«MLP» de Yeison Jimenez va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 189.640 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. quédate

Beéle

"quédate" de Beéle se queda con el noveno sitio del ranking colombiano. (Ricardo Rubio - Europa Press)

«quédate» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 188.152, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

10. Vete

Yeison Jimenez

"Vete" de Yeison Jiménez cierra el listado en la décima posición. (Instagram/@yeison_jimenez)

«Vete», interpretado por Yeison Jimenez, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 183.572 reproducciones.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.