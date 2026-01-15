Colombia

Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Guardar
A pesar de su muerte
A pesar de su muerte la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá, Yeison Jimenez sigue dando de que hablar con sus temas musicales. (@yeison_jimenez/Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Destino Final (w Luis Alfonso)

Yeison Jimenez

"Destino Final" de Yeison Jiménez
"Destino Final" de Yeison Jiménez lidera el ranking de las 10 canciones más fuertes del momento. (@yeison_jimenez/Instagram)

La canción de Yeison Jimenez se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 389.954 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Pikito (w Beéle)

Ozuna

"Pikito" de Ozuna y Beéle,
"Pikito" de Ozuna y Beéle, queda en el segundo lugar del ranking. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

«Pikito (w Beéle)» de Ozuna es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 277.256 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

"LA VILLA" de Ryan Castro
"LA VILLA" de Ryan Castro queda entre las tres canciones más escuchadas de la plataforma. (@ryancastro/Instagram)

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se vende como pan caliente. Ya lleva 268.996 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. Por Qué la Envidia

Yeison Jimenez

"Por Qué la Envidia" de
"Por Qué la Envidia" de Yeison Jiménez se mete en el cuarto sitio del listado. (@yeison_jimenez/Instagram)

Esta es la canción de Yeison Jimenez que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 257.943 reproducciones.

5. La Plena

W Sound

La canción ha logrado mantenerse
La canción ha logrado mantenerse durante varias semanas en los mejores lugares de las listas de reproducción. (Instagram/@westcol)

«La Plena» de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 209.420 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición quinta.

6. Mi Venganza (w Yeison Jimenez)

Alzate

"Mi Venganza" de ALZATE asciende
"Mi Venganza" de ALZATE asciende a la sexta posición del ranking. (alzatemusica / Instagram)

«Mi Venganza (w Yeison Jimenez)» de Alzate pierde fuerza. Hoy solo cosecha 192.928 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. Ya No Mi Amor

Yeison Jimenez

"Ya No Mi Amor" del
"Ya No Mi Amor" del artista colombiano Yeison Jiménez se queda en la séptima posición del listado. (Yeison Jiménez/ Instagram)

Tras acumular 189.864 reproducciones, «Ya No Mi Amor» de Yeison Jimenez se mantiene en séptimo lugar.

8. MLP

Yeison Jimenez

"MLP" del cantante Yeison Jiménez
"MLP" del cantante Yeison Jiménez se roba el octavo lugar del top 10. (Yeison Jiménez/ Instagram)

«MLP» de Yeison Jimenez va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 189.640 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. quédate

Beéle

"quédate" de Beéle se queda
"quédate" de Beéle se queda con el noveno sitio del ranking colombiano. (Ricardo Rubio - Europa Press)

«quédate» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 188.152, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

10. Vete

Yeison Jimenez

"Vete" de Yeison Jiménez cierra
"Vete" de Yeison Jiménez cierra el listado en la décima posición. (Instagram/@yeison_jimenez)

«Vete», interpretado por Yeison Jimenez, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 183.572 reproducciones.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicacolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Video: motociclista es buscado por las autoridades de Yumbo, Valle, tras huir de un puesto de control lanzando “cuchillazos”

El hecho violento registrado durante un procedimiento vial involucró a un hombre que huyó tras amedrentar a funcionarios, mientras una mujer intervenía para evitar una confrontación

Video: motociclista es buscado por

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe al ganador del primer semestre del campeonato del año pasado, abriendo la nueva temporada

Junior vs. Santa Fe EN

“Nefasto” y “peligroso”: advierten problemas para los colombianos si Gustavo Petro hace control de precios a las viviendas

El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, generó subidas en el valor de diferentes bienes, algo que preocupa al país

“Nefasto” y “peligroso”: advierten problemas

La Procuraduría investiga contrato de la Presidencia de la República para la defensa judicial de Petro en el exterior

La indagación previa fue abierta para establecer si hubo posibles irregularidades disciplinarias en el contrato, avaluado en cerca de $10.000 millones

La Procuraduría investiga contrato de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Murió Dogardisc, reconocido champetero y

Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Luis Ángel “el Flaco” se quebró al cantar ‘Mi último deseo’, tema que interpretó varias veces con Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez respondió a Giovanny Ayala por sus comentarios contra el homenaje a Yeison Jiménez: “Te odiaba”

‘Desafío Siglo XXI’: María C cuestionó la conducta de Leo y lo calificó de “chismoso y bocón”

Pipe Flórez y Roberto Cardona no se guardaron nada sobre las participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′: “Casa de plástico”

Deportes

Tulio Gómez por fin venderá

Tulio Gómez por fin venderá al América de Cali y busca comprador: “Ya nuestro ciclo se cumplió”

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Jefferson Lerma tendría su futuro definido para la próxima temporada: sorpresa en el Crystal Palace

Así es la camiseta titular de Junior para la temporada 2026: diseño, colores y fecha de venta a los hinchas