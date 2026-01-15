Departamentos plantean sumarse a ‘rebelión’ del gobernador de Antioquia de no aplicar medidas del decreto de emergencia económica de Petro

Dilian Francisca Toro confirmó que hay molestias entre los gobernadores por impuesto a los licores - crédito X

El 15 de enero de 2025, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció que el departamento no aplicará el decreto de emergencia económica emitido por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Para el mandatario departamental, esta decisión responde a que la medida presidencial representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones, utilizando las herramientas que la Constitución Política otorga para rechazar acciones que, según él, superan los límites legales definidos. “La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia”, enfatizó.

En una cumbre extraordinaria en Bogotá, gobernadores de Colombia anunciaron un frente común para no aplicar las normas tributarias contenidas en la declaratoria de emergencia económica - crédito @AndresJRendonC/X

Rendón afirmó que la norma crea una “abusiva carga tributaria” y sostuvo que Antioquia dejará en suspenso su aplicación mientras la Corte Constitucional no emita un fallo definitivo. Consideró que los decretos adoptados impactan negativamente en la economía local y en los recursos de los departamentos, por lo que, hasta que no exista claridad, Antioquia no cumplirá la disposición impulsada por el presidente Petro.

Por su parte, Dilian Francisa Toro, gobernadora del Valle del Cauca, expresó en rueda de prensa que los mandatarios departamentales se reunieron para evaluar las medidas y sus efectos en la economía de las regiones.

“Y hoy estamos reunidos precisamente para tomar una decisión al respecto, porque esto va a afectar a nuestros departamentos. Lo he venido diciendo desde antes que saliera. Nos va a afectar primero el contrabando. Segundo, se van a disminuir nuestros ingresos. Tercero, los ingresos que generen los impuestos, según el decreto, se van a venir para el gobierno central. Es decir, van a, a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser, pues en la región” advirtió.

Dilian Francisica Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que los recursos para los sectores de educación y salud se verán afectados - crédito Colprensa/Presidencia

Además de alertar sobre los efectos negativos en materia económica, la mandataria departamental señaló que los cambios propuestos por el Gobierno Petro tienen una incidencia en los recursos recogidos para educación y salud, lo que, a su juicio, pone en riesgo el presupuesto para estos rubros.

“Pero no solamente es para cualquier cosa, es para la salud, para la educación, para el deporte. Nuestros principales recursos para estos sectores, precisamente, es el licor y el cigarrillo. En este momento, incluso, el cigarrillo, por efecto del contrabando, muchos de grupos ilegales, pues están disminuyendo las rentas y eso ha hecho de que no tengamos ni siquiera recursos para poder pagar a la Adres lo que tiene que ver con el régimen subsidiado”, sostuvo Toro.

Y agregó: “Osea, que si nos ponen impuesto, si hay más contrabando y los recursos se vienen pal gobierno nacional, ahí sí que no vamos a tener recursos para salud, educación ni deporte, que son fundamentales. Entonces, se han tomado varias decisiones aquí con todos los que estamos, ha sido unánime. Primero, la intervención de un documento a la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores los efectos negativos a las finanzas, no solamente a las finanzas, sino a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación”.

Dilian Francisca Toro afirmó que interpondrán tutelas ante la medida decretada por Gustavo Petro - crédito Colprensa

Dadas las circunstancias, Toro afirmó que los gobernadores se sumarán a la ‘rebelión’ anunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y no aplicarán el decreto de medidas tributarias expedido en el marco de emergencia económica.

“Por eso vamos a poner también una tutela. Cada uno de nosotros va a poner una tutela. Y también la federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo, precisamente, a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos. Cada uno de nosotros lo hará, pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”.