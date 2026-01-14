Video: presunto estafador y abusador sexual colombo-danés fue visto paseando en su carro de alta gama escoltado por la Policía

Michael Precht Andreasen es señalado de estafa y abuso sexual contra menor de edad en Colombia - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Infobae Colombia le ha seguido la pista a Michael Camilo Precht Andreasen, un joven paisa que fue adoptado por una familia de Dinamarca, pero que años después, luego de cometer delitos en otros países como Austria, Chile, Dinamarca, Malta, Noruega, España, San Cristóbal y Nieves, y Suecia, regresó a su tierra natal con el propósito de hacerse multimillonario a costa de presuntas estafas y “negocios turbios”, especialmente a ciudadanos extranjeros.

Lo peor de este caso sería que habría actuado, presuntamente, en complicidad, quizás “inocentemente”, de instituciones gubernamentales como la Policía Nacional, el Ejército e Indumil, entidad estatal encargada de fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos en Colombia, entre otras.

De hecho, una serie de videos publicados en la misma cuenta de Instagram del sujeto, que también tiene un proceso activo por acceso carnal violento contra menor de edad, muestra el nivel de “complicidad” de la Policía.

En las grabaciones se muestra a Precht Andreasen movilizándose en su vehículo de alta gama en compañía de otras personas, mientras agentes de la Policía literalmente “paran el tráfico” para facilitar el trayecto del sujeto, que habría hecho un recorrido en los alrededores del Nevado del Ruíz, según sus publicaciones en redes sociales.

Esto ha llamado la atención porque Precht Andreasen tiene vigente una circular verde de la Interpol, que sirve para identificar a individuos involucrados en investigaciones criminales, víctimas, testigos o personas desaparecidas, especialmente cuando las autoridades no cuentan con suficientes datos para establecer su identidad.

El sujeto habría disfrutado con total desparpajo de la Feria de Manizales, evento que concluyó el 12 de enero; incluso, según sus publicaciones en sus redes sociales, el presunto delincuente participó del desfile de autos antiguos como si fuera un ciudadano que no le debiera respuestas a la justicia nacional e internacional.

Y es que este medio le ha hecho el seguimiento a su proceso judicial hasta el punto que uno de sus abogados contactó a este medio para ofrecer respuestas; sin embargo, no se logró concretar la entrevista.

Este medio también conoció el relato de una fuente anónima, cercana a Precht Andreasen, que reveló la cercanía que tendría este hombre con miembros de la Policía de Rionegro, zona de influencia donde se moviliza en vehículos de alta gama y donde hace poco habría realizado un evento para esa seccional policial.

La fuente, que contactó a este medio, aseguró que Michael Precht suele dar regalos, invitaciones a miembros de las autoridades de esta jurisdicción y a sus familiares con el propósito de garantizar su seguridad.

“Él da unos premios a modo de evento benéfico para la Policía. De hecho, ya lo ha hecho, creo que dos veces en el pasado. De hecho, hace un año iba a regalar una moto y le dijeron, ‘No, venga, eso ya es muy llamativo’, Entonces, si ha regalado televisores, si ha hecho cosas, siempre lleva comida y organiza eso”, dijo la fuente anónima.

Agregó que sus escoltas suelen mantener contacto frecuente con altos mandos de esa jurisdicción, principalmente para evadir retenes que estén por fuera de su alcance: “Él tiene un par de escoltas y esos escoltas son como el contacto directo hacia el coronel cuando de repente hay retenes, él puede va por la carretera y dice: ‘hay un retén en tal parte’, entonces él le dice a uno de sus guardaespaldas: “Llámese al coronel que estamos en este retén para que no me vayan a retener, para que identifiquen”.

Michael Camilo Precht Andreasen tendría por lo menos 19 noticias criminales en la Fiscalía General de la Nació; no obstante, a pesar de la circular verde de la Interpol, los grupos en Facebook que advierten la peligrosidad del sujeto, los informes periodísticos, e incluso, capturas en 2016 y 2017 en Cartagena y Santa Marta respectivamente por abuso sexual; en el país no ha habido movimientos efectivos en el caso, a pesar de que este medio ha pedido respuestas sobre el estado de este caso.

Infobae Colombia consultará con la Policía sobre el avance de los procesos que tendría el también llamado Hombre del estetoscopio.