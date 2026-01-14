Colombia

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Se trata del cantante puertorriqueño Jay Torres, que desde ya tendrá que hacer campaña si quiere o no volver al juego en el que las estrategias ya están marcadas

El cantante tendrá que hacer su propia campaña si quiere volver a la casa estudio - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

La dinámica de La casa de los famosos Colombia 3 sorprendió a los participantes y seguidores con una decisión inesperada en su primer episodio.

Durante la gala del 13 de enero, Tebi Bernal hizo uso de uno de los poderes más determinantes de la competencia: la facultad de expulsar a un compañero.

Esta oportunidad le fue otorgada por azar, tras una dinámica de selección donde los concursantes debieron ubicarse en círculos y reventar globos para descubrir su destino dentro del juego.

Tebi Bernal obtuvo el poder
Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión inmediata de la competencia el primer día del juego - crédito @tebibernal7/IG

El poder de expulsión inmediata se convirtió en protagonista de la jornada. Tras analizar varias opciones, entre las que figuraban Juan Palau, Beba, Yuli Ruiz y Jay Torres, Bernal descartó a sus candidatos uno por uno.

Finalmente, eligió al puertorriqueño Jay Torres como destinatario del veredicto más duro.

Al anunciar su decisión, Tebi Bernal expresó la dificultad del momento: “Es una decisión demasiado difícil, demasiado difícil. Y en estos momentos, yo creo que con dolor, porque uno ya alcanza a encariñarse en 24 h, me tengo que ir con la estrategia”, según se vio en la transmisión.

Tanto Carla Giraldo como Marcelo Cezán validaron la importancia de la estrategia en este punto del juego, destacando el carácter competitivo del reality.

Jay Torres que también aparecerá
Jay Torres que también aparecerá en la tercera temporada de 'La reina del Flow', fue enviado al loft - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

La reacción de Jay Torres no fue otra que mostrar serenidad y hasta un toque de humor. El cantante, al escuchar el anuncio, bromeó preguntando si podía llevarse un objeto del set mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa.

Luego, ya fuera de la casa, Jay Torres fue recibido en el loft de los famosos por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

En ese espacio, Marcelo Cezán enfatizó el matiz esencial del formato: “Expulsado no significa eliminado, porque aquí el único que tiene poder de eliminar es el público. Es por eso que se abren las votaciones, Jay. Es el público el que decide”.

De este modo, quedó claro que la verdadera decisión sobre la permanencia del puertorriqueño recae en los televidentes.

Tras el estreno de la
Tras el estreno de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', los participantes tuvieron su primera prueba de presupuesto - crédito cortesía Canal RCN

Carla Giraldo animó a Jay Torres a aprovechar su tiempo en el loft para comunicarse con las cámaras y pedir el apoyo de la audiencia. El cantante aceptó el reto con deportividad mientras aguardaba la resolución del público.

Este episodio inicial demostró que la suerte de los participantes, que puede alterar el rumbo de la competencia desde el comienzo. El azar definió que Tebi Bernal obtuviera un poder con consecuencias directas para sus compañeros, poniendo en manos del público la resolución final del conflicto.

La atención se centra ahora en la respuesta del público, que con su voto decidirá si Jay Torres continúa en la competencia o se convierte en el primer eliminado de esta temporada.

Estos son los poderes de los participantes y del líder de la semana

Durante la transmisión, el programa reveló oficialmente qué poder tiene cada famoso, dejando claro que esta temporada estará marcada por decisiones estratégicas constantes:

  1. Alexa Torrex: Es la líder de la casa. Cuenta con inmunidad, acceso exclusivo a la habitación del poder y los poderes de salvación y nominación.
  2. Valentino Lázaro: Posee el poder de la división territorial, con el que decide cómo se distribuyen los participantes entre las habitaciones.
  3. Johanna Fadul: Tiene el poder de nominación directa, que le permite enviar a un famoso a la placa. Podrá usarlo el miércoles 14 de enero.
  4. Maiker Smith: Cuenta con el poder de inmunidad durante la primera semana del reality.
  5. Eidevin López: Dispone del poder de veto de nominación, con el que puede bloquear la nominación de un concursante.
  6. Renzo Meneses: Tiene el poder de nominación asesina, que envía directamente a un participante a la placa sin opción de salvación.
  7. Tebi Bernal: Posee el poder de expulsión, que le permite sacar definitivamente a un concursante de la casa.

