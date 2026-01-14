Katherine Miranda llamó “mentiroso” a Petro tras confundir tasas de interés en pesos con las de dólares: “No nos crea pendejos”

A través de sus redes sociales, Katherine Miranda acusó al mandatario de distorsionar la información y de confundir las tasas de interés en pesos con las de dólares - crédito Katherine Miranda/Facebook - Presidencia

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, se mostró indignada con un mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que defendió su gestión económica comparando las tasas de interés de la deuda externa de Colombia; según la legisladora, el mandatario cometió un error al confundir las tasas de interés en pesos con las de dólares, lo cual, asegura, distorsiona la realidad económica.

Y es que el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en la que explicó que su Gobierno había logrado reducir la tasa promedio de interés de la deuda externa a un 5,9%, en contraste con el 12% que, según él, había pagado el mandato de Iván Duque, su antecesor.

Petro defendió su postura al escribir: “Criticar también, el último endeudamiento para pagar las deudas de Duque, que nos llevó a apagar crédito hasta del 13%, precisamente porque ustedes hundieron la ley de financiamiento y dispararon la tasa de riesgo de la deuda porque bajamos esa tasa y ahora pagamos esos créditos caros, es demasiado sectario”.

“Es como si un ciudadano tiene una deuda sobre su casa de muy alto interés y a ella van a embargar y logra un crédito mucho más barato y paga el caro. ¡Que se salvó la casa!”, agregó el presidente a su extenso mensaje.

Katherine Miranda estalló contra el presidente por su confusión económica

No obstante, en su mensaje, el presidente cometió un error clave y es que estaba confundiendo tasas en pesos con tasas en dólares, algo que Katherine Miranda no dejó pasar.

A través de un mensaje en sus redes, la congresista calificó al jefe de Estado de “mentiroso” y le acusó de tratar de engañar a la ciudadanía. “Usted está confundiendo tasas en pesos con tasas en dólares”, afirmó.

Miranda explicó que el 12% que mencionaba Petro es en pesos, mientras que el 5,9% es en dólares. Para ella, esta comparación es incorrecta, ya que las dos tasas no son directamente comparables; la congresista señaló además que, bajo el gobierno de Duque, Colombia se endeudó a tasas mucho más bajas en dólares, alrededor del 2,3%, en plena pandemia.

La representante concluyó su post con una directa crítica contra el mandatario: “Eso no es un ‘logro’. Eso es endeudarse más caro y maquillar la realidad con cifras incomparables. No nos crea pendejos! (sic)”.

Miranda acompañó su mensaje con una gráfica que mostraba la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años de Colombia, Brasil, México, Chile y Estados Unidos. Según la gráfica, Colombia tuvo los rendimientos más altos de la región, alcanzando un pico del 9,49% en octubre de 2022. En contraste, países como Brasil, México y Chile mantuvieron rendimientos mucho más bajos, lo que indica que el costo de la deuda colombiana sigue siendo elevado.

El gráfico, que cubre el período desde febrero de 2022 hasta enero de 2026, muestra que el rendimiento de los bonos colombianos es superior al de otros países de la región, lo que refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas.

Esta es la razón por la que Petro cometió grave error económico

Para comprender mejor la controversia, Felipe Campos, economista y gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, explicó en su cuenta de X los errores fundamentales cometidos por Petro al comparar las tasas de interés de la deuda externa en diferentes monedas.

Campos indicó que el presidente había confundido las tasas, lo cual no es solo un error técnico, sino una manipulación de los datos económicos. Según el economista, los detalles más importantes son los siguientes:

Colombia no pasó del 12% al 5,9% . El 12% corresponde a las tasas en pesos, mientras que el 5,9% es en dólares, por lo tanto, no es una reducción directa y comparativa.

La tasa en pesos sigue alta . A pesar de la reducción en las tasas en dólares, la deuda interna sigue siendo cara, con tasas en pesos que siguen elevadas.

El 5,9% en dólares sigue siendo alto . Aunque Petro habla de una mejora, esa tasa sigue siendo una de las más altas en la región.

El riesgo país sigue elevado. Según Campos, la percepción de riesgo por parte de los inversionistas no ha mejorado significativamente y sigue siendo alta, como lo demuestra la volatilidad de los bonos colombianos.

El error de Petro, o su intento de maquillar los datos, provocó una gran controversia; en un país donde el manejo de las finanzas públicas y la deuda externa es un tema delicado, este tipo de confusión no pasa desapercibida.