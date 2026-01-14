Esto es lo que va a pasar con el concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín, programado para el 28 de marzo

Concierto soñado de Yeison Jiménez queda en la incógnita tras su partida - crédito Natalia Perilla

La muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en territorio boyacense el sábado 10 de enero de 2026 obligó a cancelar sus proyectos inmediatos, entre ellos el multitudinario concierto programado para el 28 de marzo en el estadio El Campín de Bogotá.

La noticia sorprendió no solo a la industria musical, también a miles de seguidores, pues el evento ya registraba un 80% de localidades vendidas, según su jefe de prensa Paola España.

Ante esto, desde el entorno del espectáculo, la incertidumbre rodea la realización del concierto originalmente previsto y Mauricio Vargas, empresario de la compañía Sírvalo Pues —organizadora de la gira de Jiménez—, explicó en una entrevista con Blu Radio que todo dependía de la decisión de la familia del artista.

“Nosotros teníamos todo ya montado, artistas confirmados, iba a estar con nosotros Álex Campos, el cantante de música cristiana, Jhonny Rivera y muchos más, pero si va a seguir o no es una decisión de su esposa, su hermana y su madre. Todavía no sabemos nada, estaba programado para el 28 de marzo”, dijo el organizador en la entrevista.

Jiménez atravesaba un momento destacado en su carrera. Además de la cita en Bogotá, había programado un concierto en Medellín. Ambas fechas se perfilaban como hitos para su trayectoria, reforzados por el respaldo incondicional de sus admiradores, que expresaron su tristeza tras conocerse el accidente en el que fallecieron seis personas, incluyéndolo a él, el 10 de enero de 2026.

De acuerdo con lo que expuso Paola España, directora de prensa, a Show Caracol, entre los grandes hitos de su carrera estaba un hecho que, en palabras de España, marcó la historia de la música popular colombiana: llenar el estadio El Campín.

“Él lo planeó todo. Era muy competitivo, le encantaba ser el número uno en todo y el primero en todo. Planeó completamente hacer su primer estadio, El Campín, ser el primer artista de música popular en solitario, en llenarlo. Y así fue, lo cumplió completico. Él estaba emocionado, nervioso, no durmió durante dos días, hizo ensayos durante un mes completo, convocó artistas internacionales porque quería darle también ese toque internacional a su espectáculo y fueron alrededor de más de tres horas de espectáculo, de concierto. Fue histórico, como a él le hubiera gustado, como lo hizo, pues”, recordó.

El futuro inmediato de Jiménez antes de su fallecimiento seguía guiado por su ambición y disciplina. Ya había vendido el 80% de la boletería de un nuevo concierto en El Campín, con el propósito de reproducir ese “sold out” que había convertido en uno de sus sellos personales.

“Ya estaba programando su segundo estadio, El Campín, para este año. Ya tenía la boletería en un 80% vendida. Y ahora solamente resultaba terminar, volver a hacer el sold out que a él tanto le gustaba decir. Y bueno, ya Dios se lo llevó a cantar al cielo”, relató España.

Más allá de sus logros personales, el legado de Yeison Jiménez continuará proyectándose. Según informó España a Show Caracol, dejó canciones inéditas y colaboraciones que colegas de la industria asumirán con el objetivo de consolidar su música en América Latina, especialmente en México, país donde aspiraba a alcanzar el reconocimiento máximo durante 2026.

“Él dejó entregadas canciones a muchos artistas y soñaba ser el número uno de México y él lo quería hacer para este año. Entonces, nos queda la misión de seguir con ese legado, ¿no? De no dejarlo morir, de no dejar morir su música y entregar todo lo que quedó guardado, porque hay productores que tienen sus canciones todavía. Tenemos que continuar", puntualizó.