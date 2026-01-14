‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Rata no se siente afectado por el chaleco - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI continúa como líder en la televisión colombiana, pues logró posicionarse en la medición realizada por Kantar Ibope Media tras su regreso a las pantallas el 12 de enero de 2026, tras un mes fuera del aire. El popular concurso quedó en segundo lugar, solo después del noticiero de las 7:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel