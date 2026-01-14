‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

El Desafío Siglo XXI continúa como líder en la televisión colombiana, pues logró posicionarse en la medición realizada por Kantar Ibope Media tras su regreso a las pantallas el 12 de enero de 2026, tras un mes fuera del aire. El popular concurso quedó en segundo lugar, solo después del noticiero de las 7:00 p. m.
Neos determinó pagar el arriendo para no quedarse sin techo, debido a que ya se habían quedado sin comida.
Gamma determinó que Potro y Deisy deberían ir al Desafío a Muerte, lo que no sorprendió a los competidores, pues ya lo estaban esperando.
Valkyria fue la más destacada en la prueba, aunque la Suite ditu la tomó Zambrano, que decidió llevar a Leo para solucionar sus diferencias, teniendo en cuenta que se pelearon en el capítulo anterior, en el Box Rojo.
Zambrano felicitó a Valkyria por ser la mejor en la prueba y asegurar la victoria de su equipo. Además, todos los integrantes de Gamma reconocieron que el Box Azul es muy complejo de sortear para aquellos que tienen chalecos, como fue el caso de Rata y Valentina.
Al quedarse con la moneda dorada, Leo se enfrentó a la máquina de dinero y logró quedarse mucho tiempo sostenido con el apoyo de sus compañeros, que no dudaron en alentarlo para que sacara aún más dinero.
Andrea Serna anunció que Gamma se quedó con todos los servicios para la casa, en contraste con Neos que no ha ganado en el ciclo y debe reflexionar sobre su desempeño en las pruebas. Además de pagar el arriendo.
Valkyria aseguró el triunfo de Gamma en el Box Azul, asegurando el mejor tiempo de la prueba con mucha concentración y destreza. Entre tanto, los participantes de Neos se preocuparon por el pago del arriendo.
Valkyria y Rata se enfrentaron en último lugar y su rapidez para atravesar la pista demostró por qué son considerados como los mejores, por muchos de los televidentes del concurso. Aunque el joven se retrasó en la pista por el peso del chaleco, según los comentarios de sus compañeros de equipo.
En la casa Gamma, el capitán Zambrano no dudó en elogiar la actitud del joven competidor con la siguiente frase: “Gero es bueno”. Mientras que en la pista todos animaban a Isa a avanzar más rápido.
La agilidad del participante de Gamma fue notoria, pues avanzó más rápido que su compañera Isa, pese a que ella arrancó con minutos de diferencia.