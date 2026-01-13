Colombia

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata desató un debate sobre el juego limpio

La pasión por la competencia quedó demostrada en el Box Rojo, donde los participantes dejaron todo en la pista

Guardar
Rata se detuvo para ayudar
Rata se detuvo para ayudar a Kevyn, pero todo Gamma se molestó con él y aseguró que lo hizo adrede - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Una fuerte batalla se presentó en medio de la competencia en el capítulo del Desafío Siglo XXI que fue transmitido el 12 de enero de 2026. Durante la prueba se generaron nuevas tensiones entre los integrantes de los equipos Gamma y Neos, que compartieron después de la prueba sus impresiones tras el un contacto físico que dejó a Kevyn con evidentes molestias en uno de sus pies.

La dinámica, que exigía correr y disputar por la posesión del balón en el Box Rojo para encestarlo en una estructura del equipo rival y así ganar el punto, terminó en una caída cuando Kevyn y Rata se enredaron, provocando el reclamo inmediato de los demás integrantes del equipo Gamma y una solicitud poco habitual de interrumpir el juego por parte del integrante de Neos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que Rata le pidió al juez detener la competencia por un instante, mientras verificaba el estado de salud de su rival de equipo que quedó tendido en el suelo: “Le pedí al juez que parara el juego”, confirmó el participante, según mostró el programa, cuando ya se encontraban todos en la casa Neos. Así, el participante mostró su preocupación por la integridad física del rival y la naturaleza inesperada del choque.

En ese mismo momento, fue Kevyn el que aseguró estar en condiciones de seguir: “Estoy bien, puedo agarrar el balón”, sostuvo, pese a notarse afectado físicamente y mostrar una evidente molestia para caminar en los minutos posteriores.

La prueba de contacto demostró
La prueba de contacto demostró la fuerza de los participantes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Sin embargo, la rápida reanudación de la jugada generó críticas internas, en especial desde el equipo Gamma. Zambrano, capitán del equipo, se mostró visiblemente inconforme y se lo expresó a los demás integrantes de su equipo: “Me pareció un juego brusco lo que hizo Rata, no hay excusa para lastimar a un compañero”, desatando un debate sobre el límite de la competitividad en pruebas de contacto físico.

En contraste, Isa, que ahora hace parte del equipo Neos, también compartió su incomodidad por la situación y defendió a Rata con la siguiente afirmación: “El que se tome una prueba de contacto personal es una hueva”, evidenciando el malestar que generó en su equipo el inesperado incidente.

Por su parte, Rata insistió en su intención de evitar cualquier daño: “Nunca quise lastimar a mi compañero“, además de agregar que le preguntó en repetidas ocasiones cómo estaba”, aseguró el deportista, intentando distanciarse de toda acusación de juego antideportivo.

Estas palabras provenientes de Gamma sorprendieron a los miembros de Neos, teniendo en cuenta que el propio Kevyn, al ser cuestionado por sus compañeros sobre el incidente en medio de la prueba sostuvo que se encontraba bien, minimizando la gravedad del contacto pese a continuar con malestar físico.

El episodio dejó en claro la presión creciente entre los equipos y reabrió el debate interno sobre las formas de competencia y el manejo de los límites durante las pruebas de contacto.

Valkyria recordó que todos quieren
Valkyria recordó que todos quieren llegar a casa sanos, por lo que pidió compostura - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que la prueba de contacto no solo se sintió entre los hombres, pues las mujeres también tuvieron una fuerte discusión.

Y es que Tina y Deisy también tuvieron una discusión en medio de la disputa por el balón. La melliza que aún está en el juego le dijo a su compañera que le estaba lastimando la cara y la calificó como una “estúpida”, por lo que Deisy no dudó en responderle que si la estaba asfixiando ella podría acomodarse, pero que era necesario por el juego en cuestión.

Neos se defendió de las
Neos se defendió de las acusaciones, asegurando que todo hizo parte del juego - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Así, quedó demostrado que las tensiones entre ambos equipos continúan creciendo y los participantes continúan esforzándose a diario para demostrar que son los mejores.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIPelea DesafíoDesafío hoyDesafío CaracolRata y KevynLesión de KevynColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: ya ingresaron los participantes y encienden las redes

El reality volvió el lunes 12 de enero con la incorporación de Valentino Lázaro, Nicolás Arrieta, Manuela Gómez y Sara Uribe, prometiendo generar fuertes emociones entre los televidentes

Estreno de ‘La casa de

El gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ estuvo marcado por las peleas entre Gamma y Neos

Los concursantes que quedaron en la competencia se disputan el primer lugar en las pistas con el esfuerzo máximo

El gran regreso del ‘Desafío

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

El colombiano sigue destacándose en el fútbol alemán con goles, asistencias y actuaciones decisivas. Sus recientes partidos lo han convertido en pieza clave del equipo

Luis Díaz brilla en el

Rescatan a perritas embarazadas y sus cachorros víctimas de explotación en Bogotá

Un operativo en la localidad de La Candelaria permitió salvar a dos caninas adultas en estado de gestación y a cuatro de sus crías, que permanecían bajo custodia de personas presuntamente dedicadas a su explotación

Rescatan a perritas embarazadas y

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘La casa de

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: ya ingresaron los participantes y encienden las redes

El gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ estuvo marcado por las peleas entre Gamma y Neos

Yeison Jiménez reveló el nombre de la actriz colombiana que le parecía una “mamacita”

Hija de Yeison Jiménez compartió conmovedora fotografía junto a su papá: “Ojalá todo fuera un sueño”

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Deportes

Luis Díaz brilla en el

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Así fue el intento de Alberto Gamero para fichar a Falcao García en el Deportivo Cali, antes de su llegada a Millonarios

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

Junior afina detalles para el fichaje de Luis Fernando Muriel: fecha y lugar de la presentación del delantero