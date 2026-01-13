Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata desató un debate sobre el juego limpio

Rata se detuvo para ayudar a Kevyn, pero todo Gamma se molestó con él y aseguró que lo hizo adrede - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Una fuerte batalla se presentó en medio de la competencia en el capítulo del Desafío Siglo XXI que fue transmitido el 12 de enero de 2026. Durante la prueba se generaron nuevas tensiones entre los integrantes de los equipos Gamma y Neos, que compartieron después de la prueba sus impresiones tras el un contacto físico que dejó a Kevyn con evidentes molestias en uno de sus pies.

La dinámica, que exigía correr y disputar por la posesión del balón en el Box Rojo para encestarlo en una estructura del equipo rival y así ganar el punto, terminó en una caída cuando Kevyn y Rata se enredaron, provocando el reclamo inmediato de los demás integrantes del equipo Gamma y una solicitud poco habitual de interrumpir el juego por parte del integrante de Neos.

Y es que Rata le pidió al juez detener la competencia por un instante, mientras verificaba el estado de salud de su rival de equipo que quedó tendido en el suelo: “Le pedí al juez que parara el juego”, confirmó el participante, según mostró el programa, cuando ya se encontraban todos en la casa Neos. Así, el participante mostró su preocupación por la integridad física del rival y la naturaleza inesperada del choque.

En ese mismo momento, fue Kevyn el que aseguró estar en condiciones de seguir: “Estoy bien, puedo agarrar el balón”, sostuvo, pese a notarse afectado físicamente y mostrar una evidente molestia para caminar en los minutos posteriores.

Sin embargo, la rápida reanudación de la jugada generó críticas internas, en especial desde el equipo Gamma. Zambrano, capitán del equipo, se mostró visiblemente inconforme y se lo expresó a los demás integrantes de su equipo: “Me pareció un juego brusco lo que hizo Rata, no hay excusa para lastimar a un compañero”, desatando un debate sobre el límite de la competitividad en pruebas de contacto físico.

En contraste, Isa, que ahora hace parte del equipo Neos, también compartió su incomodidad por la situación y defendió a Rata con la siguiente afirmación: “El que se tome una prueba de contacto personal es una hueva”, evidenciando el malestar que generó en su equipo el inesperado incidente.

Por su parte, Rata insistió en su intención de evitar cualquier daño: “Nunca quise lastimar a mi compañero“, además de agregar que le preguntó en repetidas ocasiones cómo estaba”, aseguró el deportista, intentando distanciarse de toda acusación de juego antideportivo.

Estas palabras provenientes de Gamma sorprendieron a los miembros de Neos, teniendo en cuenta que el propio Kevyn, al ser cuestionado por sus compañeros sobre el incidente en medio de la prueba sostuvo que se encontraba bien, minimizando la gravedad del contacto pese a continuar con malestar físico.

El episodio dejó en claro la presión creciente entre los equipos y reabrió el debate interno sobre las formas de competencia y el manejo de los límites durante las pruebas de contacto.

Cabe mencionar que la prueba de contacto no solo se sintió entre los hombres, pues las mujeres también tuvieron una fuerte discusión.

Y es que Tina y Deisy también tuvieron una discusión en medio de la disputa por el balón. La melliza que aún está en el juego le dijo a su compañera que le estaba lastimando la cara y la calificó como una “estúpida”, por lo que Deisy no dudó en responderle que si la estaba asfixiando ella podría acomodarse, pero que era necesario por el juego en cuestión.

Así, quedó demostrado que las tensiones entre ambos equipos continúan creciendo y los participantes continúan esforzándose a diario para demostrar que son los mejores.