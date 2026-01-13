La ‘coach’ Ceci Dover analizó la técnica vocal y expresión corporal de Yeison Jiménez: “No disimulaba los sentimientos”

La coach vocal revisó varias presentaciones en vivo del artista - crédito captura de pantalla / Youtube

El análisis realizado por la cantante profesional y coach vocal, Ceci Dover, en su canal de YouTube, sumó un nuevo enfoque al creciente tributo internacional tras el fallecimiento del colombiano Yeison Jiménez.

Desde España, donde reside, la especialista dedicó un video completo a examinar tanto la técnica como la expresión artística de Jiménez.

En su introducción, Dover planteó el tono del homenaje y destacó la dimensión pública de la tragedia: “El mundo de la música está de luto. El cantante colombiano Yeison Jiménez pierde la vida en un accidente de avión”, indicó Dover en su canal.

El recorrido trazado por la especialista integró aspectos biográficos esenciales al interpretar la sensibilidad del intérprete.

Algo que destacó fue la manera en la que el artista se expresaba de su infancia - crédito captura de pantalla / Youtube

Dover remarcó los orígenes humildes de Jiménez y su trayectoria ascendente en la industria: “La noticia de una pérdida de un hombre tan joven, con un futuro tan prometedor (...) Yeison no ha tenido una vida fácil y, evidentemente, ha sido y será un ejemplo de superación en la vida”, señaló Dover.

Más adelante, la coach vocal se refirió a la conexión emocional de Jiménez con su repertorio, describiendo su forma de manejar los sentimientos en una entrevista: “Fíjate cómo rompe. Es una forma de decir: ‘Yo voy a poder con esto’, aunque sabe que la canción le toca profundamente, dice: ‘No, no, no. Yo puedo con eso y con mucho más’, ¿no? Y sale adelante a cantar”, destacó Dover.

La experta sumó que la autenticidad emocional fue uno de los sellos distintivos del cantante y subrayó: “Cuando tú lo escuchas hablar, le escuchas la boca llena de emoción, llena de sentimientos. Era una persona, pues que no tenía ese temor de disimular los sentimientos y esa sensibilidad es superimportante para un artista” remarcó Dover.

Desde un enfoque técnico, Dover comentó sobre la tesitura y los recursos vocales de Jiménez: “Pienso que tiene una tesitura un poquito tirando hacia arriba, porque justamente estas notas altas (...) Aquí se mete en un sol, es la nota más alta de la canción, en un sol de la cuarta octava y, la verdad, es que la voz suena como muy delgadita y bien colocada allí, tranquilo allí”.

El análisis de Dover inició con el uso que Jiménez daba a sus emociones - crédito captura de pantalla / Youtube

Al analizar presentaciones en vivo, la especialista valoró la naturalidad del intérprete sobre el escenario: “No tiene ningún esfuerzo vocal, está cantando totalmente dentro de su tesitura, disfrutando de lo que está haciendo. Fíjate que por momentos hace la voz vibrada hacia el final y por momentos va cambiando los finales como más hablados”.

Consideró que esa accesibilidad en el registro vocal fue relevante para la expansión popular de canciones como El aventurero: “Al estar en este tipo de tonalidades, es una canción que todo el mundo puede corear (...) Por eso, pues, yo creo que esta es una de las canciones más importantes con la que más se ha conocido a Yeison Jiménez”.

Dover también puso el acento en la interacción entre Jiménez y el público: “La gente grita, la gente se lo pasa pipa, la gente baila y pues de eso se trata la música, chicos. Y a mí me gustaría dejarles, pues esta imagen justamente para que lo recordemos de esta manera, disfrutando de lo que más le gustaba en este mundo” puntualizó la coach vocal.

Invitó a mantener vivo el legado del artista: “Escuchar muchísimo su música porque él luchó justamente para compartir su música y creo que es justo y necesario que estemos reproduciendo su música porque es una forma de recordarlo”, concluyó Dover en su canal.

Dover destacó las virtudes de la voz de Jiménez - crédito captura de pantalla / Youtube

Las reacciones al análisis destacaron la influencia de Yeison Jiménez y la transversalidad de su figura. En los comentarios del video, los seguidores recalcaron su humildad y capacidad de superación: “Hola, Ceci, soy de Colombia y la verdad no me gusta el género popular, pero este muchacho era un ejemplo de humildad y resiliencia, gracias por este homenaje póstumo”.

Otros usuarios, provenientes de diversos países, señalaron la relevancia del artista para la identidad colombiana y regional: “Desde México mis más sinceras condolencias al pueblo colombiano, un chico muy joven y con mucho talento, sobre todo un fuerte abrazo a su familia y familia de las demás víctimas de este fatal y desafortunado accidente, E.P.D”.