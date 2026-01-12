Gustavo Petro recordó a Yeison Jiménez tras su muerte y destacó especial petición que le hizo el artista: “Seguiré ese camino”

El presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez - crédito REUTERS - @Yeison_Jimenez/Instagram

El presidente de la República, Gustavo Petro, rindió homenaje en la noche del domingo 11 de enero de 2026 a la memoria del cantante de música popular Yeison Jiménez, tras su fallecimiento en un accidente aéreo y rescató el llamado que hizo el cantante a fortalecer la agricultura como eje de desarrollo nacional. La reacción presidencial se produjo un día después después del siniestro en Boyacá, donde el cantante perdió la vida junto a otros cinco ocupantes de una avioneta privada.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario expresó su pesar y compartió una reflexión inspirada en declaraciones recientes del artista. “En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD”, escribió el mandatario, en las plataformas digitales.

El mensaje se convirtió en la manera por parte del jefe de Estado quiso recordar al fallecido artista, y destacar la importancia que Jiménez atribuía al sector agropecuario; pues antes de ser un reconocido exponente del género del despecho, el joven nacido en Manzanares (Caldas) hace 34 años, trabajó en la Corabastos: en donde vendía aguacate, una de las frutas por las que el gobernante ha sacado pecho, como producto estrella en las exportaciones.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de Yeison Jiménez y envió un mensaje de pésame a su familia - crédito @petrogustavo/X

En el video que replicó en sus redes, se puede ver el fragmento de una entrevista en la que Jiménez, que curiosamente era simpatizante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, analizaba el panorama económico y político de Colombia tras la elección y mandato del líder progresista. El presidente, con sus apreciaciones, puso el foco en la visión del cantante sobre la agricultura y el papel estratégico del campo para el futuro del país, tal y como lo resaltó en su mensaje.

Esto pensaba Yeison Jiménez sobre el modelo económico colombiano

En la entrevista referida por el presidente, Jiménez elogió en Semana aspectos de la campaña del gobernante y criticó la estructura impositiva y la falta de apoyo a los sectores productivos rurales. “Gustavo Petro es un hombre que demostró ser el más inteligente en toda la campaña, ¿cierto?... En todos los debates se notaba que estaba extremadamente preparado", inició en su declaración, frente a cómo veía el país bajo la actual administración.

Yeison Jiménez había soñado en tres ocasiones que moriría en un accidente aéreo; premonición que por desgracia se cumplió - crédito suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con el cantante de éxitos como Aventurero, Ni tengo ni necesito y No critiquen mi dolor, entre otros éxitos, hay aspectos en los que tiene absoluta razón. “Y yo, como un ser humano que genero trabajo y genero dinero, digo: la rotación del dinero debe de cambiar. Esa es la realidad. Porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes no pagan impuestos", dijo.

Jiménez también advirtió sobre la falta de cambios profundos en la administración. “¿Cuál es el problema de Petro? Con quién se rodeó. ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete dos o tres personas a su gabinete que han venido con las mismas personas que vienen dañando el país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión”, reconoció el cantante, que también tuvo algunas críticas frente a lo que ha representado este periodo.

El artista, en su última presentación, compartió escenario con miles de asistentes en Málaga, Santander, en una noche en la que interpretó su repertorio de música popular. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El campo, la industria y la canasta familiar, según Yeison Jiménez

El cantante insistió en la necesidad de proteger la producción nacional de alimentos y de promover políticas que beneficien a los campesinos. “Es un país que tiene tres cosas que lo pueden sacar cuando quieran de la situación en la que está, cuando le dé la gana a este país Número uno: agricultura. Gustavo Petro tiene toda la razón cuando dice que no se debe importar algunas comidas porque acabaron con los arroceros, acabaron con la gente del maíz”, afirmó.

“Tú vas ahoritica a Ibagué y al Tolima, no hay casi maíz cultivado. ¿Por qué? Pues porque abrieron las brechas para comprar maíz más barato afuera. El costo del dólar sube los insumos, así que producir maíz en Colombia es más caro que traerlo de afuera”, agregó el artista, que indicó las políticas asistencialistas y pidió volver a las bases productivas. “Ese cuentico de que vamos a regalar, eso se ha mandado a recoger a nivel mundial”, remarcó Jiménez en el diálogo.

El accidente ocurrió el 10 de enero de 2026 en el sector de la vereda Romita, municipio de Paipa, Boyacá. La avioneta privada en la que debía viajar Jiménez rumbo a Marinilla (Antioquia) se precipitó poco después de intentar despegar del aeródromo Juan José Rondón, y se incendió tras el impacto; por lo que las seis personas a bordo fallecieron en el lugar. Entre las víctimas se encontraban el mánager del artista, su fotógrafo y los dos tripulantes de la aeronave.