En vivo| Así transcurre el Plan Retorno en el puente de Reyes, en las diferentes vías del país

Los desplazamientos por los corredores de ingreso y salida de Bogotá durante el puente festivo de Reyes registraron una notable reducción en los tiempos de viaje. La ciudad implementó un esquema especial de gestión del tráfico, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.
El operativo formó parte del Plan Navidad, una estrategia que había comenzado desde diciembre de 2025 y que buscó optimizar la circulación en los principales accesos a la capital, especialmente en las fechas de mayor demanda vehicular.
Cerca de las 10:00 a. m., la concesionaria Coviandina informó en sus canales oficiales el cierre total en el K25+700 debido a protestas por parte de habitantes del municipio de Cáqueza, Cundinamarca.
La entidad señaló a las 10:53 a. m. que continúa el cierre “debido a manifestaciones por parte del gremio de agricultores del municipio de Cáqueza”. Por lo que recomiendan a los viajeros estar atentos a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.
De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte: “este plan retorno en el puente festivo de Reyes tiene dispuestas todas sus capacidades humanas y logísticas en los principales corredores viales del país. Asimismo, los nueve corredores viales de ingresos a la ciudad capital. Se espera que para este puente festivo se estén movilizando un promedio de cinco millones de vehículos en todos los seis viales nacionales”.
Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá cerca de 1.080.414 vehículos ingresarán a la capital del país.
Para afrontar este incremento, el plan contempla la presencia diaria de más de 220 unidades entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y efectivos de la Policía de Tránsito, quienes ocuparán los principales corredores viales gestionando el flujo y ofreciendo asistencia directa.
De acuerdo con información revelada por la concesionaria Vía Sumapaz cerca de las 8:00 a. m., el corredor vial “registra tráfico lento a la altura del ingreso a Soacha por obras de Transmilenio”.
La concesionaria Coviandina informó en la mañana del domingo 12 de enero que hay paso bidireccional por el K18+000, cierre preventivo desde el K36+500 hasta el K37+100,paso a un carril túnel Quebradablanca”.