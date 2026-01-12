En vivo| Así transcurre el Plan Retorno en el puente de Reyes, en las diferentes vías del país

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca dispondrán policías en los puntos de ingreso y salida de Bogotá - crédito Colprensa

Los desplazamientos por los corredores de ingreso y salida de Bogotá durante el puente festivo de Reyes registraron una notable reducción en los tiempos de viaje. La ciudad implementó un esquema especial de gestión del tráfico, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

El operativo formó parte del Plan Navidad, una estrategia que había comenzado desde diciembre de 2025 y que buscó optimizar la circulación en los principales accesos a la capital, especialmente en las fechas de mayor demanda vehicular.