ELN propone un “acuerdo nacional” para superar el conflicto en Colombia: en qué consiste

La propuesta del ELN destaca la importancia de abordar temas como pobreza, corrupción, persecución política y paramilitarismo en Colombia- crédito Federico Ríos/Reuters

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) presentó este 12 de enero una propuesta dirigida a las fuerzas políticas y sociales de Colombia, con el objetivo de establecer un ‘acuerdo nacional’ para enfrentar la crisis estructural, política y social del país.

En un comunicado publicado en la revista Insurrección ELN Voces, el grupo armado afirmó que este pacto permitiría sentar las bases para, según ellos, construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones de Congreso y de Presidencia en el 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo Gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional”, indicó el grupo alzado en armas.

El acuerdo sugerido por el ELN incorpora la protección ambiental, la transición energética y estrategias para superar el narcotráfico con participación comunitaria - crédito Captura de Pantalla ELN Voces

En cuanto a los elementos centrales que integraría el acuerdo, el ELN planteó la necesidad de consensuar “una verdadera política de soberanía nacional y popular, erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo; y construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades”.

Además, subrayó la importancia de la protección de los ecosistemas, la transición a energías limpias y la definición de un plan para superar el narcotráfico, con participación comunitaria.

“Se requieren unas Fuerzas Armadas que protejan a la población, que permitan la diversidad política, no la repriman, que sean garantes de la democracia y la soberanía nacional”, añadieron en la misiva.

El proceso electoral en Colombia es visto por el ELN como escenario clave para debatir su pacto nacional y definir el rumbo político del país - crédito Reuters

De igual manera, el grupo insurgente enfatizó que la sociedad colombiana debe asumir un rol protagonista en la construcción de dicho acuerdo, contemplando su transformación en mandato constitucional para garantizar que las futuras administraciones lo respeten y ejecuten, independientemente de la persona que llegue a la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026.

“Un Acuerdo de esta naturaleza crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular. En este contexto es viable y posible superar la crisis del país y el conflicto social, político y armado, para enrumbar a Colombia de manera soberana por la democracia, la equidad y la justicia social”, manifestaron.

Además de la propuesta de acuerdo nacional, el ELN se refirió al ataque realizado por fuerzas militares estadounidenses en Venezuela, en la que fueron capturados el exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez, pero que dejó un centenar de muertos entre militares y civiles venezolanos.

La organización armada critica las 'agresiones del imperialismo norteamericano' y enmarca su iniciativa dentro de la geopolítica continental - crédito Montaje Infobae (Reuters/@realdonaldtrump)

En el comunicado, el grupo armado cuestionó la política impulsada por el Gobierno norteamericano, liderado por el presidente Donald Trump, al catalogarlo como unas “agresiones del imperialismo”.

“El 2026 inicia con una mayor agresión imperialista en el continente, especialmente con la operación militar contra Venezuela y el secuestro de su Presidente, amenazas que se han extendido a México, Cuba, Nicaragua y Colombia, y que avizoran propagarse a otras latitudes”, comentaron.

Reunión Petro-Trump abordará el ELN

La solicitud del ELN llega justo después de la primera comunicación entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro, registrada el 7 de enero de 2026.

Uno de los puntos que se abordaron en la comunicación entre jefes de Estado fue el fortalecimiento de las estrategias militares que permitan combatir a este grupo armado tanto en Colombia como en Venezuela.

El encuentro entre Petro y Trump se realizará en la primera semana de febrero de 2026 en la Casa Blanca - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Así lo comentó el ministro del Interior, Armando Benedetti, que, en sus redes sociales, insistió en que el ELN continúa efectuando ataques contra la fuerza pública y la población civil en el país, especialmente en la frontera con Venezuela.

“Otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones en contra del ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido ningún pronunciamiento frente a la propuesta del grupo eleno, teniendo en cuenta que este concepto ha sido utilizado por el presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato presidencial.

El ministro recalcó la estrategia para combatir al grupo armado en la frontera con Venezuela - crédito @AABenedetti/X