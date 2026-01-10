Colombia

Gustavo Petro reaccionó a la captura de Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegan: “Yo lo denuncié”

El presidente afirmó que él denunció a Martelo, que fue capturado en un retén del departamento del Atlántico

Jorge Aníbal Visbal Martelo, expresidente
Jorge Aníbal Visbal Martelo, expresidente de Fedegan, fue condenado por nexos con el paramilitarismo - crédito redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro emitió fuertes declaraciones tras la captura de Jorge Visbal Martelo, condenado por presuntos vínculos con paramilitares.

Se despachó contra la “clase política tradicional”, y aseguró que él mismo se encargó de haberlo denunciado años atrás.

“Yo denuncié a Visbal Martelo y lo que llaman aquí, paramilitares, sus aliados, no eran sino narcoterroristas”, escribió en jefe de Estado.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario se refirió al arresto del exsenador y exembajador, que enfrenta una condena por su relación con grupos armados ilegales.

Petro afirmó que se trata de “una clase política que se adueñó a la fuerza de la tierra, derramó toneladas de sangre campesina humilde y nos condenó a la violencia, que quieren perpetua”.

Gustavo Petro reaccionó a la
Gustavo Petro reaccionó a la captura dele expresidente de Fedegán - crédito petrogustavo/X

La reacción del jefe de Estado surgió tras la noticia de la captura de Visbal Martelo, que ya había sido sentenciado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado.

Según la justicia, el exfuncionario colaboró con los paramilitares en la región Caribe de Colombia durante su gestión como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.

Petro concluyó su mensaje con un llamado a evitar que se repita la historia de violencia política en el país: “Que no vuelva ese pasado”.

Así fue la captura de Visbal

La captura de Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exsenador de la República, fue el desenlace judicial de un caso que ha marcado profundamente el debate sobre la relación entre el sector ganadero y los grupos armados ilegales en Colombia.

La reclusión de Visbal Martelo, de 72 años, se concretó tras quedar en firme la sentencia de nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, emitida inicialmente por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y confirmada tanto por el Tribunal Superior de Bogotá como por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Visbal Martelo se movilizaba en
Visbal Martelo se movilizaba en un vehículo particular cuando fue requerido en un puesto de control policial - crédito Policía Nacional

El arresto ocurrió el 6 de enero del 2025 en el kilómetro 46 de la vía Oriental, cerca del municipio de Ponedera, Atlántico.

De acuerdo con la Policía Nacional, el exsenador se desplazaba en un vehículo particular cuando los agentes, al verificar sus antecedentes en un puesto de control, detectaron la orden judicial vigente. Tras su detención, fue trasladado a Bogotá para cumplir la condena. Imágenes divulgadas por la Policía lo muestran con un aspecto físico más delgado y con rasgos faciales marcados, bajo custodia de efectivos.

Según la sentencia confirmada el 19 de agosto de 2025, Visbal Martelo asistió a varias reuniones con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en fincas del departamento de Córdoba, conocidas como “La 7”, “La 21” y “La 53”.

Allí, mostró afinidad y empatía con la causa del grupo armado al punto de aconsejar su expansión hacia zonas ganaderas bajo presión guerrillera, en particular bajo el liderazgo de Carlos Castaño Gil.

El fallo indicó que el exsenador no solo simpatizó o mantuvo contactos regulares con los paramilitares, sino que además financió a las AUC mediante pagos periódicos a cambio de seguridad en propiedades ganaderas. También integró el denominado “Grupo de los Doce”, que funcionaba como consejo político cercano a Castaño Gil.

Visbal Martelo habr{ia apoyado a
Visbal Martelo habr{ia apoyado a las AUC - crédito Indepaz

En el plano diplomático y político, Jorge Visbal Martelo tuvo una carrera de alto perfil: presidió la Federación Colombiana de Ganaderos entre 1998 y 2005, fue embajador de Colombia en Canadá (2004-2006) y en Perú (2010-2012), y participó en la Comisión de Paz del Senado, donde intervino en diálogos con las Farc, el ELN y las propias AUC.

La Corte Suprema de Justicia precisó que algunas de esas gestiones con organizaciones armadas contaron con aval del Gobierno nacional. No obstante, subrayó que las reuniones investigadas y sancionadas ocurrieron por fuera del marco institucional y solo con presencia del entonces líder ganadero en fincas privadas de Tierralta, Córdoba.

Como detalla el fallo, estas visitas se caracterizaron por encuentros privados con Carlos Castaño Gil, y el propio Visbal Martelo solicitó en varias ocasiones apoyo de las AUC en zonas con fuerte influencia de grupos guerrilleros.

