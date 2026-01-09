Murió Beatriz González, pintora y referente del arte colombiano

La pintora y crítica de arte Beatríz González falleció en Bogotá el 9 de enero de 2026 - crédito Colprensa

Beatriz González, artista y crítica de arte colombiana, reconocida por sus creaciones que han enfrentado las violencias políticas, el duelo y la identidad nacional, falleció el viernes 9 de enero.

La noticia fue confirmada por su familia, sin dar mayores detalles sobre las causas del deceso.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nacida en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, Beatriz González estudió inicialmente Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia antes de decidirse por las artes plásticas. Se formó en la Universidad de los Andes bajo la influencia de Marta Traba y Juan Antonio Roda, además de realizar estudios en la Academia Van Beeldende Kunsten de Rotterdam.

Los 'Suicidas del Sisga', una de sus piezas más emblemáticas, recibieron reconocimiento internacional y se exhibieron en el Tate Modern de Nueva York - crédito Museo Nacional

En 1963 fue seleccionada para una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), y en 1965 presentó una de sus obras más emblemáticas, los “Suicidas del Sisga”, en el XVII Salón Nacional de Artistas, donde tras un controvertido fallo inicial que la calificó como “un Botero malo”, obtuvo finalmente el segundo premio especial del jurado.

La relevancia de esta obra llegó al punto de que las tres versiones creadas por González se exhibieron de forma simultanea en el Tate Modern de Nueva York.

Desde los años 80, Beatriz González centró su creación artística en la denuncia de la violencia y el testimonio social - crédito Colprensa

A partir de los años 80, Beatriz González centró su producción en plasmar en su obra los estragos de la violencia y la función testimonial del arte, influida tanto por sucesos como la toma del Palacio de Justicia como por vivencias personales, que incluyeron el reclutamiento de su hijo por el ejército. Este enfoque derivó en una serie de trabajos caracterizados por lo caótico, los simbólico y un espectro cromático cada vez más sombrío, asociado al clima emocional de los temas abordados.

En esa línea, otra de sus creaciones más destacadas fue “Auras Anónimas”, intervención emblemática de González en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, único espacio dedicado a las víctimas anónimas de la Violencia de 1948 tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Esta pieza representó un foco de disputa entre la artista y las autoridades de la ciudad, ante el riesgo de que los columbarios desaparezcan por obras de renovación urbana.

La intervención 'Auras Anónimas' en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá fue un símbolo de memoria que rindió tributo a las víctimas del Bogotazo de 1948 - crédito Colprensa

Además de su labor como pintora y grabadora, González destacó en las facetas de curadora, docente e investigadora. Fue responsable durante 14 años de las colecciones del Museo Nacional y directora de educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá durante 13, además de fungir como asesora de las colecciones de arte del Banco de la República desde 1985.

Como historiadora, publicó estudios sobre artistas (en su mayoría del siglo XIX) como Ramón Torres Méndez, José María Espinosa, José Gabriel Tatis, Fídolo Alfonso González Camargo, Roberto Páramo o Luis Caballero Holguín, y lideró como curadora e investigadora la exposición La caricatura en Colombia a partir de la Independencia realizada en el Banco de la República en 2009.

Durante sus últimos años de vida, la obra de Beatríz González fue foco de exposiciones en Colombia y el exterior, reconociendo su impacto y determinación a la hora de buscar representaciones alejadas del costumbrismo y estrechando lazos con el expresionismo abstracto.

Una de las iniciativas más recientes para celebrar su legado corrió a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en octubre de 2025. Se trató de la puesta en marcha del proyecto de restauración de los columbarios del Cementerio Central, los protagonistas de “Auras Anónimas”, que contempla el reforzamiento estructural, la consolidación arquitectónica y la renovación de la obra, mediante el reemplazo de las 8.957 lápidas originales por nuevas piezas fabricadas en materiales de mayor durabilidad y conservación.

La puesta en marcha del proyecto que rindió tributo a la maestra González, formó parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.