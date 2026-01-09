Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

La Federación de Víctimas de las Farc denunció un presunto reclutamiento masivo de menores indígenas en el departamento del Vichada - crédito @sofiagaviriac/X

La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) denunció un presunto reclutamiento masivo de menores en comunidades indígenas del Vichada, señalando que integrantes de grupos armados ilegales estarían involucrados en estos hechos.

Según la organización, la situación se concentra en la comunidad de El Palmar, específicamente el resguardo indígena Selvas de Matavén, en Cumaribo, donde, de acuerdo con sus reportes, guerrilleros de las disidencias de las Farc estarían llevando a cabo el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para incorporarlos a sus filas.

El director de Fevcol, Sebastián Velásquez, afirmó en diálogo con Noticias RCN que “esta estructura armada llegó al caserío con el fin de reclutar niños y niñas y adolescentes para las filas de este grupo armado ilegal”.

Grupos armados ilegales estarían incorporando a niños, niñas y adolescentes en la comunidad de El Palmar, según reportes de Fevcol

Velásquez señaló además que el presunto comandante de la estructura, conocido como alias Soto, sería un miembro de la etnia indígena y aparece en una fotografía de la denuncia portando una gorra.

Velásquez detalló que “alias Soto, que en la foto de la denuncia aparece con una gorra, sería el comandante de esta estructura y haría parte de la etnia indígena, o sea, sería un indígena el comandante de esta estructura en ese sector del país”.

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, confirmó al medio citado que la entidad envió una alerta al Ejército tras recibir información sobre estos hechos, ratificando que la situación está ocurriendo en el Vichada.

“Efectivamente, envié una alerta al Ejército, puesto que la situación sí está ocurriendo en el Vichada”, aseguró Cáceres. Sin embargo, el gobernador del departamento, Filiberto Guevara, sostuvo ante el mismo medio que las prácticas denunciadas no se están presentando en la zona.

Sebastián Velásquez, director de Fevcol, identificó a alias Soto, presunto comandante indígena, como involucrado en estos hechos

Denuncian amenazas de disidencias de las Farc contra gestores que buscan menores desaparecidos

El 2 de enero de 2026, Fevcol y la Corporación Rosa Blanca denunciaron amenazas en territorios donde continúan las labores de búsqueda de menores desaparecidos durante el conflicto armado.

Según las organizaciones, integrantes del frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc declararon “objetivo militar” a los que denuncian ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hechos ocurridos en medio del conflicto interno.

De acuerdo con la información difundida por ambas organizaciones, las amenazas provendrían de exintegrantes de las Farc firmantes del acuerdo de paz que decidieron continuar en armas. Estos grupos estarían intimidando a organizaciones sociales de víctimas que lideran búsquedas de menores, especialmente en zonas como el Tolima.

Amenazas recientes pondrían en riesgo las labores de búsqueda de menores desaparecidos durante el conflicto

La primera sanción emitida por la JEP, en relación con el caso de secuestro, incluyó a exintegrantes de las Farc en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

En ese contexto, la Corporación Rosa Blanca divulgó a través de redes sociales mensajes que, según la organización, han llegado a los teléfonos móviles de sus gestores. Estos mensajes contienen amenazas de muerte e intimidaciones por su participación en los procesos de la JEP y su trabajo en la localización de desaparecidos.

El director de Fevcol afirmó que la respuesta violenta por parte de las disidencias carece de justificación, ya que los compromisos ante la JEP incluyen la participación en los procesos para encontrar a los menores que fueron reclutados.

Por su parte, la Corporación Rosa Blanca señaló que su labor con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP se desarrolla en 15 puntos de interés forense con el objetivo de esclarecer hechos de desaparición forzada.

Ambas organizaciones solicitaron a las autoridades y al Gobierno nacional que garanticen la seguridad de los gestores sociales, para que puedan continuar con una labor que, hasta ahora, ha permitido resolver 18 casos de desaparición ante la JEP.