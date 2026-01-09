Colombia

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

La entidad informó que en la primera semana del año se han registrado ocho asesinatos de mujeres

La violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres

2026 comenzó en Colombia con un incremento alarmante de la violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante la primera semana del año se registraron al menos 13 hechos violentos contra estas personas: feminicidios, transfeminicidios y agresiones de “extrema brutalidad”.

La entidad advirtió que esta ola de violencia incluye ataques en el ámbito íntimo, en espacios comunitarios y en zonas bajo influencia de organizaciones criminales. “Se intensifica mediante mensajes de odio y prejuicio, especialmente contra mujeres trans; y se agrava cuando fallan las garantías institucionales, incluso en contextos donde debería existir protección reforzada”, detalló la Defensoría en un comunicado.

El recuento de casos hasta ahora realizado indica que en lo corrido de 2026 se han documentado ocho feminicidios: dos en Boyacá, cuatro en Antioquia, uno en Valle del Cauca y uno en Pasto (Nariño). Además, se reportaron dos transfeminicidios, uno en Valle del Cauca y otro en Bogotá; dos tentativas de feminicidio contra mujeres trans en Antioquia; el asesinato de tres mujeres en Santander de Quilichao (Cauca) y la muerte de un hombre gay en Antioquia.

En la primera semana de
En la primera semana de 2026 se han registrado ocho asesinatos de mujeres

Los casos a detalle: víctimas y hallazgos

El asesinato de la mujer en Pasto ocurrió dentro de su domicilio. Su cuerpo tenía múltiples lesiones por arma blanca y un objeto contundente. Por otro lado, en Ventaquemada (Boyacá), una joven de 21 años fue asesinada con un arma de fuego en zona rural; las autoridades capturaron al presunto responsable. Y en Tunja, el cuerpo de una joven de 22 años, reportada como desaparecida, fue hallado en una casa.

En Pradera (Valle del Cauca), una mujer fue asesinada con un arma de fuego en un establecimiento nocturno, presuntamente por su pareja sentimental. De igual manera, Cali fue escenario del feminicidio de una mujer trans; el crimen fue perpetrado en el sector del Parque Las Raíces (Vipasa).

En La Ceja (Antioquia) se registró el asesinato de otra mujer, cuyo cuerpo fue encontrado junto con el de su pareja; las primeras hipótesis indican que se trató de un “homicidio” seguido de suicidio. En Anorí (Antioquia), se reportó el feminicidio de una joven de 25 años que fue atacada presuntamente por su pareja.

En Ventaquemada (Boyacá), una joven
En Ventaquemada (Boyacá), una joven de 21 años fue asesinada con un arma de fuego

Luego, en Engativá (Bogotá), una mujer trans identificada como Catia fue asesinada; fue víctima de una “brutal golpiza” perpetrada con un objeto metálico. Por otra parte, en el corregimiento de Altavista (Medellín), dos mujeres trans sufrieron ataques con aceite caliente y fuego dentro de una estación de Policía; la Fiscalía imputó feminicidio agravado en grado de tentativa a los presuntos responsables.

El informe de la Defensoría también menciona el asesinato de un hombre gay en zona rural de Ciudad Bolívar (Antioquia), que fue agredido con un objeto contundente, al parecer, por su pareja. Y en Santander de Quilichao (Cauca) se documentó la primera masacre del año: tres mujeres fueron asesinadas, una durante un ataque con arma de fuego en un comercio y dos más en un velorio.

Para la Defensoría del Pueblo, el patrón revela una intensificación de la violencia. En ese sentido, aseguró que se requiere de actuaciones estatales y sociales urgentes, para evitar más crímenes de este tipo.

Para la Defensoría del Pueblo,
Para la Defensoría del Pueblo, el patrón revela una intensificación de la violencia

Frente a la gravedad y rapidez con la que han ocurrido estos eventos, la Defensoría pidió al Estado colombiano adoptar una respuesta coordinada y de máxima prioridad, ante el riesgo generalizado que corren estos ciudadanos. “Cada feminicidio y cada transfeminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad, la sociedad deja de tolerar la violencia, y se garantiza la protección real y efectiva de quienes están en riesgo”, precisó.

