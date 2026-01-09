Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Beéle, Manuel Tuizo y Peter Manjarres son algunos de los artistas confirmados al Metroconcierto 2026 - crédito @beele y @petermanjarres /Instagram, y Europa Press

Falta poco para que de inicio una nueva edición del Carnaval de Barranquilla, y ya se dio a conocer uno de los anuncios más esperados de la edición 2026: los artistas que conformarán la alineación del se prepara para acoger el Metroconcierto Histórico de Carnaval, un evento que ya se consolidó como uno de los momentos más memorables de la celebración.

La organización prometió una producción que combinará tecnología de última generación, sonido profesional y un montaje técnico orientados a brindar una experiencia de primer nivel.

Este encuentro buscará reunir en el estadio Romelio Martínez a público de todas las edades para celebrar algunos de los artistas más importantes del Caribe y de Latinoamérica.

El primer anuncio se hizo días atrás con Beéle como acto principal del evento. Luego de imponer un récord de presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá para una misma gira, el cantante iniciará 2026 rodeado de su gente y a tono con el reciente estreno de su LP conjunto con Ozuna, Stendhal.

La presencia de la agrupación venezolana Rawayana sumará su propuesta de reggae, rock y sonidos alternativos, reconocida por su proyección internacional, así como por su reciente unión temporal con Bomba Estéreo en el proyecto Astropical.

El cartel lo completan Manuel Turizo, representante del pop latino, el salsero puertorriqueño Tito Nieves, el intérprete de merengue dominicano Sergio Vargas, el cantante vallenato Peter Manjarrés, y el cantante Checo Acosta, nombre inseparable del Carnaval de Barranquilla durante décadas.

Las entradas para el Metroconcierto salieron a la venta este viernes 9 de enero, a partir de las 04:00 p. m., a través de la plataforma Tuboleta. Dada la expectativa generada, los organizadores recomiendan asegurar la compra de entradas con anticipación.

El Metroconcierto fue programado para iniciar a partir de las 4:00 p. m. del sábado 14 de febrero, con la meta de no solo ser un espectáculo musical, sino también una celebración del espíritu carnavalero, reuniendo generaciones, ritmos y culturas en un solo escenario.

A la par con la expectativa por la presentación de Beéle en el Metroconcierto, los rumores acerca de una posible relación entre el intérprete de Frente Al Mar y la actriz de Sin senos sí hay paraíso, Diomedes, el Cacique de La Junta y Loquito por ti volvieron a cobrar fuerza.

Inicialmente se habló de una supuesta relación sentimental en octubre de 2025, cuando la pareja fue vista en un hotel en Honduras. Desde entonces se siguieron con atención los movimientos del cantante, y ante la insistencia pública para aclarar los rumores, Reyes respondió en redes sociales: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma.” Con esta afirmación, la actriz pareció descartar la existencia de un romance, pero su respuesta poco hizo por frenar los rumores.

No obstante, el inicio de 2026 intensificó las especulaciones, una vez se difundió un nuevo video en el que se muestra a Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos la llegada de Año Nuevo en un barrio de Barranquilla. Ambos aparecen bailando en la grabación, aunque sin gestos que confirmen una relación más allá de la amistad. La aparición conjunta no pasó desapercibida para los seguidores de ambos, quienes multiplicaron los comentarios y teorías en plataformas digitales.

Las opiniones de los internautas respecto al reciente video han oscilado entre felicitaciones discretas y cuestionamientos relacionados no solo con la naturaleza de la relación, sino con las habladurías de las que son objeto en las redes sociales: “Que viva el amor”, “nada que ver, pero ajá, cada cual decide qué hacer con su vida” y “ellos son del mismo barrio tengo entendido, no pueden visitar a la familia y reunirse para bailar” son algunos de los mensajes destacados que circularon en redes sociales.

Con todo, ninguno de los involucrados ha confirmado ni negado rumores relacionados con su vida sentimental.