Colombia

Petro negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos tras la polémica por la llamada a Trump: “Nadie que sea del M-19 se niega al diálogo”

El presidente colombiano respondió a las críticas por haber contactado a su homólogo Donald Trump, rechazó señalamientos de sumisión y afirmó que hablar con EE. UU. es clave para la paz y la relación bilateral

Guardar
Gustavo Petro rechazó las críticas
Gustavo Petro rechazó las críticas por su llamada a Donald Trump y aseguró que el diálogo con Estados Unidos es clave para avanzar en la paz y enfrentar el narcotráfico - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las críticas que surgieron tras confirmarse que fue él quien llamó al mandatario estadounidense Donald Trump para sostener una conversación telefónica, y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos.

En medio de la polémica, el jefe de Estado defendió el diálogo como una herramienta legítima para avanzar en la paz, tanto de Colombia como de la región.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se desató luego de que Petro anunciara públicamente que había hablado con Trump, en un mensaje que, según sus detractores, dio a entender que la llamada había sido iniciativa del presidente estadounidense.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que fue el propio mandatario colombiano quien realizó el contacto, algo que fue aclarado por el medio The New York Times.

Tras las críticas y señalamientos en redes sociales, donde algunos sectores lo calificaron de “arrodillado”, Petro respondió desde su cuenta en X con un mensaje contundente. “Libertad o Libertad”, escribió el presidente, antes de asegurar que se trata de otra “mentira” promovida por quienes, según él, buscan deslegitimar su política exterior. “El diálogo no arrodilla, la mentira, sí”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que hablar con Estados Unidos es necesario para abordar asuntos estructurales como la paz, la democracia global, la soberanía de América Latina y la estrategia contra el narcotráfico.

En su cuenta de X,
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la llamada a Donald Trump y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos, defendiendo el diálogo como camino hacia la paz - crédito red social X

“Para la paz siempre hay que dialogar”, reiteró Petro, al explicar que la conversación con Trump estuvo enfocada en la situación de Colombia y de la región.

“Nadie que sea del M-19 se niega al diálogo; es en el diálogo donde se encuentra la paz”, expresó Petro, aludiendo a su pasado político y a su convicción de que la conversación con Estados Unidos es clave para enfrentar los desafíos comunes

La llamada entre ambos presidentes se realizó en un momento de tensión diplomática, marcada por discrepancias entre Washington y Bogotá en temas de política antidrogas y cooperación regional. La iniciativa de Petro para establecer el contacto buscó desactivar malentendidos y abrir canales de comunicación directa con la Casa Blanca, según señalaron fuentes cercanas al gobierno colombiano.

Donald Trump, por su parte, confirmó que recibió la llamada y la calificó como un honor. En su mensaje en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense explicó que la conversación abordó asuntos relacionados con el narcotráfico, así como otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones, y destacó el tono respetuoso y cordial de la comunicación.

Fotografía del presidente colombiano, Gustavo
Fotografía del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump. EFE/ @DapreCol

El presidente estadounidense agregó que tanto su secretario de Estado, Marco Rubio, como la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ya están coordinando los arreglos para concretar una reunión presencial en la Casa Blanca, en Washington. Petro calificó este encuentro como “histórico” y anticipó que será una oportunidad para fortalecer los lazos bilaterales, discutir estrategias conjuntas contra el crimen organizado y buscar soluciones a los retos de la región.

Además, en un hilo publicado en X, Petro aseguró que en la conversación con Trump habló sobre lo que él calificó como la “Junta del Narcotráfico”, un grupo con alianzas internacionales que, según su versión, controla el tráfico de cocaína desde Bogotá, Boyacá y el Catatumbo hacia Venezuela, Ecuador y otros puertos.

El mandatario detalló que, según su denuncia, estas organizaciones viven en el extranjero, tenían acuerdos judiciales en Estados Unidos y han puesto a su servicio al Clan del Golfo y a Iván Mordisco.

En su cuenta de X,
En su cuenta de X, Gustavo Petro aseguró que habló con Trump sobre la “Junta del Narcotráfico” y sus operaciones internacionales - crédito red social X

Petro señaló que estas redes utilizan submarinos y mercantes para transportar cocaína, entrenan jóvenes para operar en barcos y escalar embarcaciones de gran tamaño, y que incluso habrían planeado atentar contra su vida, aunque afirmó que el hombre que quería asesinarlo murió en Ecuador.

Además, explicó que la cocaína que llegaba al Apure venezolano salía en avión desde Bogotá, mientras que la que sale por el Catatumbo es comprada por estas organizaciones y sus socios internacionales, incluyendo mafias mexicanas y albanesas.

Con estas declaraciones, el presidente colombiano expuso lo que considera la magnitud del problema del narcotráfico transnacional y la necesidad de cooperación internacional para enfrentarlo, dejando en evidencia que estos temas fueron parte de la conversación con Trump.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroLlamada Trump y PetroEstados UnidosMarchas Gustavo PetroDiscurso PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Estos serían los primeros nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

El reconocido periodista Carlos Ochoa habría revelado los primeros nombres que estarían en la lista de famosos que entrarían a la cocina más famosa del mundo

Estos serían los primeros nombres

Paloma Valencia afirmó que Colombia no caerá en un gobierno autoritario: “El Congreso no lo ha permitido”

La candidata presidencial emitió una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro y realizó un recuento de las barreras que han establecido la oposición a través de la separación de poderes en Colombia en contra del Gobierno

Paloma Valencia afirmó que Colombia

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

El grupo que estaba tras bambalinas mostró detalles sobre la rápida reacción y el apoyo de los asistentes ante la sorpresiva emergencia de salud que sufrió el cantante sobre el escenario

Revelan video de los momentos

Senadora estadounidense opinó sobre llamada de Petro con Trump: “El Presidente no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico”

María Elvira Salazar subrayó que Colombia debe mantener su compromiso como aliado clave de Estados Unidos frente al crimen organizado

Senadora estadounidense opinó sobre llamada

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Estos serían los primeros nombres

Estos serían los primeros nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Manuela Gómez aclaró que su amistad con Sara Uribe sigue intacta por su participación en el ‘reality’: “Todo se vale”

Westcol reaccionó a las advertencias de Donald Trump para Colombia y le lanzó una amenaza al presidente de Estados Unidos

Yeferson Cossio genera preocupación al revelar que fue hospitalizado de nuevo: las críticas no tardaron en aparecer

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Independiente Medellín apuntó al regreso de Germán Cano, su goleador histórico para el 2026: esta fue la respuesta

Así se entrena James Rodríguez mientras define su futuro en el año del Mundial: “Bajo la lluvia”

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Fichaje de Millonarios llenó de elogios a Falcao y confesó su compromiso para cumplirle el sueño: “Sería un honor para mí”