Petro negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos tras la polémica por la llamada a Trump: “Nadie que sea del M-19 se niega al diálogo”

Gustavo Petro rechazó las críticas por su llamada a Donald Trump y aseguró que el diálogo con Estados Unidos es clave para avanzar en la paz y enfrentar el narcotráfico - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las críticas que surgieron tras confirmarse que fue él quien llamó al mandatario estadounidense Donald Trump para sostener una conversación telefónica, y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos.

En medio de la polémica, el jefe de Estado defendió el diálogo como una herramienta legítima para avanzar en la paz, tanto de Colombia como de la región.

La controversia se desató luego de que Petro anunciara públicamente que había hablado con Trump, en un mensaje que, según sus detractores, dio a entender que la llamada había sido iniciativa del presidente estadounidense.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que fue el propio mandatario colombiano quien realizó el contacto, algo que fue aclarado por el medio The New York Times.

Tras las críticas y señalamientos en redes sociales, donde algunos sectores lo calificaron de “arrodillado”, Petro respondió desde su cuenta en X con un mensaje contundente. “Libertad o Libertad”, escribió el presidente, antes de asegurar que se trata de otra “mentira” promovida por quienes, según él, buscan deslegitimar su política exterior. “El diálogo no arrodilla, la mentira, sí”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que hablar con Estados Unidos es necesario para abordar asuntos estructurales como la paz, la democracia global, la soberanía de América Latina y la estrategia contra el narcotráfico.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la llamada a Donald Trump y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos, defendiendo el diálogo como camino hacia la paz - crédito red social X

“Para la paz siempre hay que dialogar”, reiteró Petro, al explicar que la conversación con Trump estuvo enfocada en la situación de Colombia y de la región.

“Nadie que sea del M-19 se niega al diálogo; es en el diálogo donde se encuentra la paz”, expresó Petro, aludiendo a su pasado político y a su convicción de que la conversación con Estados Unidos es clave para enfrentar los desafíos comunes

La llamada entre ambos presidentes se realizó en un momento de tensión diplomática, marcada por discrepancias entre Washington y Bogotá en temas de política antidrogas y cooperación regional. La iniciativa de Petro para establecer el contacto buscó desactivar malentendidos y abrir canales de comunicación directa con la Casa Blanca, según señalaron fuentes cercanas al gobierno colombiano.

Donald Trump, por su parte, confirmó que recibió la llamada y la calificó como un honor. En su mensaje en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense explicó que la conversación abordó asuntos relacionados con el narcotráfico, así como otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones, y destacó el tono respetuoso y cordial de la comunicación.

Fotografía del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump. EFE/ @DapreCol

El presidente estadounidense agregó que tanto su secretario de Estado, Marco Rubio, como la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ya están coordinando los arreglos para concretar una reunión presencial en la Casa Blanca, en Washington. Petro calificó este encuentro como “histórico” y anticipó que será una oportunidad para fortalecer los lazos bilaterales, discutir estrategias conjuntas contra el crimen organizado y buscar soluciones a los retos de la región.

Además, en un hilo publicado en X, Petro aseguró que en la conversación con Trump habló sobre lo que él calificó como la “Junta del Narcotráfico”, un grupo con alianzas internacionales que, según su versión, controla el tráfico de cocaína desde Bogotá, Boyacá y el Catatumbo hacia Venezuela, Ecuador y otros puertos.

El mandatario detalló que, según su denuncia, estas organizaciones viven en el extranjero, tenían acuerdos judiciales en Estados Unidos y han puesto a su servicio al Clan del Golfo y a Iván Mordisco.

En su cuenta de X, Gustavo Petro aseguró que habló con Trump sobre la “Junta del Narcotráfico” y sus operaciones internacionales - crédito red social X

Petro señaló que estas redes utilizan submarinos y mercantes para transportar cocaína, entrenan jóvenes para operar en barcos y escalar embarcaciones de gran tamaño, y que incluso habrían planeado atentar contra su vida, aunque afirmó que el hombre que quería asesinarlo murió en Ecuador.

Además, explicó que la cocaína que llegaba al Apure venezolano salía en avión desde Bogotá, mientras que la que sale por el Catatumbo es comprada por estas organizaciones y sus socios internacionales, incluyendo mafias mexicanas y albanesas.

Con estas declaraciones, el presidente colombiano expuso lo que considera la magnitud del problema del narcotráfico transnacional y la necesidad de cooperación internacional para enfrentarlo, dejando en evidencia que estos temas fueron parte de la conversación con Trump.