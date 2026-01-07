Víctimas de la pirámide ganadera de Felipe Rocha ya fueron reparadas: se repartieron más de 16.000 millones

Felipe Rocha es señalado de estafar a varias personas de la élite colombiana cono una pirámide ganadera - crédito Nacho Doce/Reuters

El ganadero Felipe Rocha vuelve a ser noticia en el país, después de que se conociera que el proceso de devolución de fondos a las víctimas de la millonaria pirámide creada por el empresario, finalmente culminó.

Según información conocida por La W Radio, el proceso fue liderado por la Superintendencia de Sociedades que gestionó la intervención y que regresó los dineros a importantes empresarios de Bogotá, y que abarcó también a la empresa Agropecuaria Achury Viejo y a María Francisca Medina de Rocha, madre del principal implicado.

Las autoridades lograron reunir un patrimonio de 29.230 millones de pesos a través de la venta de autos de alta gama, fincas y apartamentos, así como la recuperación de cuentas pendientes y la administración de otros activos.

Con estos fondos, se cubrieron las inversiones de 69 personas afectadas, quienes recibieron de vuelta los 16.453 millones de pesos que habían aportado al esquema, informó la emisora.

Felipe Rocha, socio de Agropecuaria Achury Viejo, condenado a seis años y dos meses de prisión por fraude - crédito Fiscalía General de la Nación

El mecanismo de restitución incluyó un plan de pagos y la entrega de un inmueble por medio de un fideicomiso. Este procedimiento permitió reembolsar el 100% de los recursos reconocidos a los inversionistas perjudicados.

Según la resolución de la Superintendencia, “no se registran saldos insolutos en la medida que se devolvió la totalidad de los dineros captados reconocidos por la agente interventora en favor de los afectados oportunos y extemporáneos”, reveló La W.

El caso salió a la luz pública gracias a las investigaciones de varios medios de comunicación que revelaron la identidad de varios afectados, entre ellos Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot; y los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez, propietario de Van Camps.

El esquema fraudulento, creado por Felipe Rocha en 2011, prometía a los inversionistas la compra de ganado de engorde con una rentabilidad fija del 60% anual. De ese porcentaje, el 30% era para el cliente y el otro 30 % quedaba en manos del organizador, según detalló.

El patrimonio reunido para indemnizar a los afectados superó los 29.230 millones de pesos e incluyó la venta de bienes de lujo y activos intervenidos - crédito Fiscalía General de la Nación/Imagen Ilustrativa Infobae

Al finalizar el plazo pactado, Rocha ofrecía varias alternativas a los inversores: retirar el capital y las ganancias, reinvertir el dinero, sumar nuevos recursos o extraer únicamente los rendimientos. Todas estas comunicaciones se realizaban por WhatsApp o correo electrónico.

En la práctica, el sistema funcionaba tomando recursos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, una mecánica que terminó por desmoronarse y que llevó a Felipe Rocha a cumplir una condena de más de seis años de prisión.

La condena de Felipe Rocha

Felipe Rocha, empresario y socio de Agropecuaria Achury Viejo, recibió en octubre de 2025 una condena de seis años y dos meses de prisión tras admitir haber participado en un esquema de fraude financiero conocido como la “pirámide ganadera”, que provocó pérdidas superiores a 36.000 millones de pesos.

El proceso, que involucró a figuras empresariales, políticas y sociales de la élite de Bogotá, afectó a 92 familias víctimas del engaño.

Juez condenó a Felipe Rocha en octubre de 2025 - crédito Rama Judicial

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, informó en su momento a El Tiempo que se logró conformar un inventario cercano a 30.000 millones de pesos, cifras que fueron destinadas a cubrir el 100 % de las reclamaciones documentadas, con la distribución de 16.000 millones de pesos entre los afectados tras la recuperación de activos.

La finca Agropecuaria Achury Viejo, avaluada en $18.000 millones y situada en Sesquilé, Cundinamarca, fue entregada como parte esencial del proceso de restitución.

El abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, resaltó que la condena “deja una sentencia sin precedentes” en delitos de cuello blanco en el país. Criollo destacó que el caso avanzó gracias a la contundencia de las pruebas aportadas por los representantes legales y la Fiscalía, lo que llevó a Rocha a aceptar los cargos.

La defensa, encabezada por Juan David Bazzani y la fiscal Zayra Yolima Rodríguez, concretó un acuerdo que garantizaba la devolución total del dinero, incluidas las sumas ya restituidas, que representaban más del 64 % de lo invertido. Bazzani calificó la sentencia como el mayor éxito judicial contra esquemas piramidales y señaló que Rocha se encuentra en prisión desde el 12 de marzo de 2024.