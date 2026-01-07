Oposición estalló contra Petro por convocar una marcha que costó millones mientras enfrenta crisis económica: “Derroche”

Daniel Briceño expone desde la plaza de Bolívar el gasto de más de 14.000 millones de pesos por parte de la Presidencia en un evento a favor de Nicolás Maduro, dice el concejal - crédito @Danielbricen/X

El 7 de enero de 2026, la plaza de Bolívar de Bogotá se convertirá en el epicentro de una masiva movilización convocada por el presidente Gustavo Petro bajo el lema “defendamos la soberanía, salvemos la democracia” a las 4:00 p. m.

El evento, centrado en rechazar lo que el Gobierno considera una injerencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela, generó una fuerte división en el país. Si bien se trataba de un acto de apoyo político, las críticas no se hicieron esperar, especialmente por el gasto de recursos públicos destinados a la logística del evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La movilización fue impulsada como una respuesta a la operación militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro, una acción que el Gobierno de Petro interpretó como una amenaza directa a la soberanía nacional, sobre todo, con la advertencia de Donald Trump sobre Colombia, que podría pasar lo mismo que en el país vecino.

Petro anunció que el famoso 'jaguar' ya había despertado con las movilizaciones - crédito @petrogustavo/X

Uno de los puntos de mayor controversia fue la utilización de una significativa cantidad de dinero para la instalación de estructuras en la plaza de Bolívar, como tarimas, pantallas gigantes y sistemas de sonido.

Las fuertes críticas en contra del presidente por sus millonarios “derroches”

La oposición consideró este gasto como un despilfarro innecesario, especialmente cuando el país atraviesa una grave crisis económica. Las críticas llegaron con fuerza desde los sectores opositores del Centro Democrático, encabezados por figuras como la senadora María Fernanda Cabal y el concejal de Bogotá Daniel Briceño.

La senadora Cabal fue una de las primeras en manifestar su rechazo, publicando un mensaje en la plataforma X, en la que señaló la inconsistencia del gasto en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud del país, por lo que escribió: “¿Cuánto nos costó a los colombianos la tarima y las carpas con las que ocuparon la Plaza de Bolívar? Petro prefiere malgastar la plata de los ciudadanos en propaganda que en medicamentos”.

María Fernanda Cabal criticó el uso de recursos públicos para financiar la marcha de Petro en la plaza de Bolívar - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, el concejal Daniel Briceño, conocido por sus posiciones críticas hacia el Gobierno de Petro, también utilizó sus redes para destacar la magnitud del gasto, allí escribió: “Hoy Petro convocó a una marcha en favor del narco Nicolás Maduro, esa marcha se pagará con los impuestos de todos los colombianos. En este tipo de eventos solo la Presidencia de la República se ha gastado $14.124.124.124 en el último año y 61 mil millones desde 2022. DERROCHE (sic)”.

Junto a este mensaje, el concejal compartió un video en el que agregó: “Hoy, aquí en la plaza Bolívar, se va a realizar la marcha en favor del narcotraficante Nicolás Maduro, convocada por el señor Petro y por la izquierda colombiana. Yo quiero que ustedes se queden con este dato”.

“Esto es pagado por la Presidencia de la República y solo este año, ojo a esto, se han gastado 14.124 millones de pesos en este tipo de eventos; eso es lo que cuesta, por ejemplo, darle el bono de 230.000 pesos mensuales a unos 5.117 abuelitos”, añadió en su video el concejal, que espera llegar a la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo de 2026.

Daniel Briceño comparó el costo de la marcha de Petro con el gasto que implicaría entregar bonos a miles de adultos mayores - crédito @Danielbricen/X

El concejal concluyó su crítica al señalar: “El Gobierno Petro está gastando la plata derrochándola en eventos absolutamente innecesarios, en eventos en donde literalmente estarán hablando en favor de Nicolás Maduro, en donde le están haciendo la carrera a un dictador. 14.124 millones de pesos. No olviden esa cifra; derroche solo en unos cuantos meses de la presidencia de la República”.

Las reacciones dentro de la arena política no se limitaron a los líderes del Centro Democrático. La situación también fue comentada por otros miembros de la oposición, que señalaron lo que consideran un gasto excesivo en medio de una economía golpeada por altos niveles de inflación y desempleo.