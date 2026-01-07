Katherine Miranda también se desligó de convocatoria del oficialismo a “defender la soberanía” de Colombia: “¡Bobos útiles no, por favor!”

Katherine Miranda invitó a los colombianos a no movilizarse en favor del actual Gobierno, que utilizaría la convocatoria con fines electorales - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La convocatoria hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, para movilizar a la ciudadanía en defensa de la “soberanía nacional” ante los recientes señalamientos de Donald Trump ha evidenciado, antes de celebrarse, una profunda división en el escenario político. La representante Katherine Miranda se sumó a otras voces, como la del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño y rechazó de plano la movilización y, del mismo modo, los motivos de la misma.

Miranda, que aspira al Senado por el partido Alianza Verde, que está dividido entre los que aún respaldan al primer mandatario y los que, como ella, se oponen a su administración, calificó de artificio la convocatoria del mandatario. “¡Que marcha ni que nada! Que vayan los contratistas obligados y en buses pagos”, declaró la congresista opositora en su perfil de X, con el que le salió al paso a la movilización que se llevará a cabo en Bogotá y en otras ciudades del país.

La congresista fue más allá, y cuestionó la ética del presidente tras sus actuaciones internacionales, pues en su opinión, la narrativa de amedrentamiento desde el extranjero sería una táctica estratégica. “Petro, victimizándose después de que fue a Nueva York a pedirle al ejército que no obedeciera su presidente, eso es delito y se llama sedición”, enfatizó Miranda, que aprovechó el alcance de su mensaje para lanzar una advertencia. “Bobos útiles NO, por favor”, sostuvo.

Este fue el mensaje con el que la representante Katherine Miranda expresó su rechazo a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro, para el miércoles 7 de enero - crédito @KatheMirandaP/X

Es válido resaltar que Petro, en su cuenta de X, que siguen más de 8,1 millones de usuarios, lanzó la convocatoria para movilizarse en contra de lo que considera intenciones injerencistas sobre el país. “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!”, expresó el jefe de Estado.

A su vez, instó a la ciudadanía a izar la bandera en sus hogares como un símbolo de respaldo a la autodeterminación nacional frente a posibles injerencias extranjeras. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 p. m.“, agregó el gobernante en sus plataformas digitales, en las que publicó lo que sería el video oficial de la convocatoria, en la que espera una masiva asistencia de los sectores afines a su mandato.

El presidente de la República hizo un llamado a todos los colombianos para unirse, según él, en defensa de la soberanía y la democracia - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones de Trump sobre la administración de Petro, emitidas durante un viaje rumbo a Washington, motivaron esta respuesta. El mandatario estadounidense endureció su línea crítica frente a la política antidrogas y personalizó sus acusaciones contra su par, al que catalogó de “enfermo” y de amparar la producción de alucinógenos en el país; en señalamientos que cada vez son más contundentes y han puesto en tela de juicio al jefe de Estado colombiano.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, declaró Trump. Y al ser consultado directamente sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, Trump fue rotundo: “Eh, suena bien para mí. Sí”, en una frase que desató la controversia en redes.

La del 7 de enero de 2026 será la primera movilización convocada por el jefe de Estado colombiano durante el 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Frente a declaraciones de tal calibre, la réplica de Petro no tardó en aparecer y en su defensa fue categórico. “Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo”, enfatizó el líder de izquierda en su mensaje.