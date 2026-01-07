Gustavo Petro anunció que dará nuevas órdenes a la fuerza pública en las marchas del 7 de enero

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa González/REUTERS

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que este miércoles 7 de enero de 2026 dará nuevas órdenes a integrantes de la fuerza pública, en relación a las marchas que convocó el Gobierno nacional ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un corto mensaje, el jefe de Estado mandó un mensaje directo al Ejército Nacional y la Policía Nacional, publicación que reafirma su autoridad constitucional como comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia.

En su publicación, el mandatario colombiano compartió una serie de videos e imágenes de soldados que expresan su apoyo y rechazan cualquier operativo militar extranjero.

“Adelante soldados, mañana (7 de enero) daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro sobre las marchas de este 7 de enero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que el Gobierno nacional llamara una vez más a marchar “por la soberanía nacional” con el propósito de rechazar las declaraciones de Estados Unidos y posibles injerencias del país norteamericano en Latinoamérica.

Anuncio de Gustavo Petro

Las plazas públicas de Colombia se preparan para recibir este miércoles 7 de enero a miles de ciudadanos tras el llamado de Gustavo Petro a una movilización nacional.

El presidente convocó la protesta luego de que Donald Trump lanzara una advertencia directa sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense. La convocatoria busca defender la soberanía colombiana frente a lo que el gobierno considera amenazas externas.

Durante su trayecto de Florida a Washington, el exmandatario estadounidense calificó a Colombia y Venezuela como “estados enfermos” y criticó la gestión antidrogas del actual gobierno colombiano.

La reacción de Petro se conoció en sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a reunirse en las principales plazas del país. El mandatario confirmó su presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde planea dirigirse directamente a la ciudadanía. En sus palabras: “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!”.

Gustavo Petro convocó la protesta luego de que Donald Trump lanzara una advertencia directa sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense - crédito Luisa González/REUTERS

Junto con la convocatoria, el presidente instó a los ciudadanos a izar la bandera nacional en sus hogares como símbolo de respaldo a la autodeterminación y rechazo a cualquier injerencia extranjera. Esta invitación ha generado opiniones divididas en redes sociales, con voces que la consideran un acto de defensa nacional y otras que la asocian a la coyuntura electoral.

El país se encuentra atento ante la jornada de movilización, en un contexto marcado por la campaña electoral y la vigilancia de observadores nacionales e internacionales.

Declaraciones de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó duramente a Gustavo Petro, mandatario colombiano, el 4 de enero de 2026. Trump, durante un vuelo en el Air Force One, calificó a Petro de “enfermo” y cuestionó su gestión en la lucha contra el narcotráfico.

Afirmó que, si el Gobierno colombiano no modifica su política, podría enfrentar una salida anticipada del poder. Trump sostuvo que Colombia produce y exporta cocaína hacia Estados Unidos y advirtió que Washington evalúa acciones más severas para frenar este flujo.

Las declaraciones de Trump ocurrieron tras una operación en Venezuela que concluyó con la detención de Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense describió tanto a Venezuela como a Colombia como países afectados por el socialismo y criticó el liderazgo de Petro.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Alex Brandon/AP

Ante la prensa, Trump confirmó víctimas cubanas en bombardeos recientes en Caracas y dirigió advertencias a México y Cuba. Consultado sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia, respondió afirmativamente, lo que generó alarma.

Previamente, en Mar-a-lago, Trump ya había acusado a Petro de gestionar fábricas de cocaína. Petro respondió desde la red X, rechazando las acusaciones y denunciando una intromisión en la soberanía latinoamericana por parte de Estados Unidos.