Colombia

Gustavo Petro anunció que dará nuevas órdenes a la fuerza pública en las marchas del 7 de enero

El miércoles 7 de enero de 2026, el Gobierno nacional convocó marchas para defender la soberanía de Colombia tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa González/REUTERS

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que este miércoles 7 de enero de 2026 dará nuevas órdenes a integrantes de la fuerza pública, en relación a las marchas que convocó el Gobierno nacional ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un corto mensaje, el jefe de Estado mandó un mensaje directo al Ejército Nacional y la Policía Nacional, publicación que reafirma su autoridad constitucional como comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, el mandatario colombiano compartió una serie de videos e imágenes de soldados que expresan su apoyo y rechazan cualquier operativo militar extranjero.

Adelante soldados, mañana (7 de enero) daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro sobre las marchas
Gustavo Petro sobre las marchas de este 7 de enero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que el Gobierno nacional llamara una vez más a marchar “por la soberanía nacional” con el propósito de rechazar las declaraciones de Estados Unidos y posibles injerencias del país norteamericano en Latinoamérica.

Anuncio de Gustavo Petro

Las plazas públicas de Colombia se preparan para recibir este miércoles 7 de enero a miles de ciudadanos tras el llamado de Gustavo Petro a una movilización nacional.

El presidente convocó la protesta luego de que Donald Trump lanzara una advertencia directa sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense. La convocatoria busca defender la soberanía colombiana frente a lo que el gobierno considera amenazas externas.

Durante su trayecto de Florida a Washington, el exmandatario estadounidense calificó a Colombia y Venezuela como “estados enfermos” y criticó la gestión antidrogas del actual gobierno colombiano.

La reacción de Petro se conoció en sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a reunirse en las principales plazas del país. El mandatario confirmó su presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde planea dirigirse directamente a la ciudadanía. En sus palabras: “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!”.

Gustavo Petro convocó la protesta
Gustavo Petro convocó la protesta luego de que Donald Trump lanzara una advertencia directa sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense - crédito Luisa González/REUTERS

Junto con la convocatoria, el presidente instó a los ciudadanos a izar la bandera nacional en sus hogares como símbolo de respaldo a la autodeterminación y rechazo a cualquier injerencia extranjera. Esta invitación ha generado opiniones divididas en redes sociales, con voces que la consideran un acto de defensa nacional y otras que la asocian a la coyuntura electoral.

El país se encuentra atento ante la jornada de movilización, en un contexto marcado por la campaña electoral y la vigilancia de observadores nacionales e internacionales.

Declaraciones de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó duramente a Gustavo Petro, mandatario colombiano, el 4 de enero de 2026. Trump, durante un vuelo en el Air Force One, calificó a Petro de “enfermo” y cuestionó su gestión en la lucha contra el narcotráfico.

Afirmó que, si el Gobierno colombiano no modifica su política, podría enfrentar una salida anticipada del poder. Trump sostuvo que Colombia produce y exporta cocaína hacia Estados Unidos y advirtió que Washington evalúa acciones más severas para frenar este flujo.

Las declaraciones de Trump ocurrieron tras una operación en Venezuela que concluyó con la detención de Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense describió tanto a Venezuela como a Colombia como países afectados por el socialismo y criticó el liderazgo de Petro.

Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Alex Brandon/AP

Ante la prensa, Trump confirmó víctimas cubanas en bombardeos recientes en Caracas y dirigió advertencias a México y Cuba. Consultado sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia, respondió afirmativamente, lo que generó alarma.

Previamente, en Mar-a-lago, Trump ya había acusado a Petro de gestionar fábricas de cocaína. Petro respondió desde la red X, rechazando las acusaciones y denunciando una intromisión en la soberanía latinoamericana por parte de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMarchas 7 de eneroFuerza públicaÓrdenes fuerza públicaMarchas Gobierno PetroEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Fitch Ratings expuso los riesgos que enfrentaría Colombia tras la captura de Nicolás Maduro

La agencia advierte sobre un posible endurecimiento en la relación bilateral entre Colombia y EE. UU., que dependerá de la postura frente a la cooperación antidrogas y de los resultados de las elecciones presidenciales de 2026

Fitch Ratings expuso los riesgos

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Las dos celebridades digitales estaban en una transmisión en vivo cuando surgió la pregunta de un seguidor que quería saber a quién apoyaría la exparticipante del ‘reality’ en esta nueva temporada, revelando el secreto

Marcela Reyes confirmó que no

Yina Calderón enciende las redes sociales al confesar que ‘El Agropecuario’ es el amor de su vida

La empresaria de fajas sorprendió a sus seguidores con la publicación de un video muy enamorada del exnovio de Aida Victoria Merlano, por lo que los comentarios no se hicieron esperar

Yina Calderón enciende las redes

Gobierno elimina subsidio al Acpm para vehículos particulares y aplica tarifa internacional

A través del Decreto 1428 de 2025, el Gobierno quitó el subsidio al Acpm para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial

Gobierno elimina subsidio al Acpm

Hombre de 51 años fue detenido en Antioquia tras matar a su perro: argumentó que era el Diablo

Las autoridades del municipio de Amagá adelantan investigaciones sobre el caso, que involucra la utilización de un machete

Hombre de 51 años fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes confirmó que no

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Yina Calderón enciende las redes sociales al confesar que ‘El Agropecuario’ es el amor de su vida

Fans de Silvestre Dangond en Santa Marta tuvieron un “concierto” gratis en la playa

Sofía Jaramillo es la nueva participante que confirmó El Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Radamel Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026