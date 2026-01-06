Colombia

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar, había confirmado que Nicolás Maduro tenía negocios con narcos y grupos armados

El antioqueño indicó en repetidas ocasiones que el dictador venezolano tenía injerencia en el envío de narcóticos en la región

Recuerdan que el colombiano fue uno de los primeros en afirmar que el dictador tenía vínculos con capos del narcotráfico - crédito redes sociales

En la madrugada del 3 de enero, en Venezuela se registró la captura por parte de Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro y su esposa, que fueron presentados ante un juez norteamericano para que responda por las acusaciones que hay en su contra.

Cabe recordar que Maduro está siendo acusado de los crímenes de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos y corrupción.

Aunque se trata de señalamientos que se han mantenido en contra de Nicolás Maduro durante varios años, en redes sociales los internautas han recordado que, una de las primeras personas que acusó al dictador de facilitar el paso de drogas por su país fue Jhon Jairo Velásquez Vásquez, más conocido como “Popeye”.

Velásquez Vásquez fue sicario de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, estuvo preso durante más de 20 años y cuando salió de prisión incursionó en redes sociales, consolidando un canal de YouTube en el que contó algunos secretos del crimen organizado de los 90 y principios de los 2000 en Latinoamérica.

Velásquez Vásquez falleció en febrero
Velásquez Vásquez falleció en febrero del 2020 - crédito AFP

Las acusaciones de ‘Popeye’ contra Maduro

A pesar de que Nicolás Maduro se declaró inocente de las acusaciones en su contra, el proceso legal en contra del venezolano ha hecho que en redes recuerden las ocasiones en las que “Popeye” aseguró que la dictadura estaba involucrada en negocios ilegales.

En uno de los casos citados, Velásquez Vásquez afirmó que Maduro y sus allegados tenían vínculo con las disidencias de las Farc para enviar cocaína al exterior, en ese momento el grupo armado se pronunció para desmentir que estuvieran ligados al narcotráfico en la región, sin embargo, años más tarde esto fue confirmado por las autoridades.

“Las Farc son narcotraficantes, ellos envían la cocaína a través de la frontera con Venezuela, envían la cocaína a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, que es el vicepresidente de Venezuela y a Nicolás Maduro. La cocaína de allí sale para el mundo

El dictador fue capturado por
El dictador fue capturado por las autoridades de Estados Unidos el 3 de enero - crédito Reuters

“Popeye” también habló de la posible relación de la dictadura con los capos mexicanos, mencionando que el “Chapo” Guzmán podría testificar en contra de la dictadura, y aunque el creador del cartel de Sinaloa no lo hizo, en 2025 su hijo, Ovidio Guzmán, testificó en contra de Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos.

“‘El Chapo’ traficó por la frontera con Venezuela. Él tiene una gran oportunidad de declarar no contra ningún capo mexicano, pero le puede hacer un gran bien a la humanidad y declarar en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami”, fueron las palabras de Jhon Jairo Velásquez Vásquez sobre la cercanía de Maduro con criminales en México.

El colombiano no solo acusó a Nicolás Maduro de estar aliado con criminales colombianos y de Norteamérica, ya que en las entrevistas también mencionó a Diosdado Cabello.

“Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido, ¿Quién es más bandido? Yo ya pagué 23 años de cárcel por mis crímenes, los norteamericanos más tarde que temprano llegarán por usted, porque usted es el jefe del cartel de los Soles”.

'Popeye' también acusó a Diosdado
'Popeye' también acusó a Diosdado Cabello de estar vinculado en el narcotráfico de la región - crédito Reuters

Debido a que Cabello desmintió la versión entregada por “Popeye”, el que fue uno de los sicarios de Pablo Escobar, antes de morir en 2020, anticipó que en algún momento Nicolás Maduro y sus hombres de confianza terminarían presos en Estados Unidos.

“Usted dice que yo soy narcotraficante, pero usted es el gran narcotraficante. Los norteamericanos no olvidan. Espero que cuando vaya preso, tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo, usted va a terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad. Por eso es que no quieren soltar el poder, porque sabe que la justicia va tras ustedes, criminales”, es uno de los monólogos de “Popeye” que están siendo recordados.

