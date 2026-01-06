Impuesto vehicular tiene nuevas tarifas: Gobierno Petro dispuso nuevos valores que ya aplican con descuentos desde enero de 2026

El impuesto de vehículos es un tributo obligatorio y de carácter directo que grava la propiedad o posesión de vehículos automotores - crédito Colprensa

Con la llegada de 2026, los propietarios de vehículos en Colombia deben prepararse para cumplir con el pago del impuesto vehicular actualizado, una obligación tributaria que involucra a millones de personas y que sostiene parte del financiamiento de obras y servicios regionales. El tributo, administrado por los departamentos, se calcula de forma anual y el valor cambia con base en disposiciones del Gobierno nacional y ajustes de mercado.

El nuevo esquema de cobro se estableció por medio el Decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y está vigente a partir del 1 de enero. La actualización amplía los rangos de avalúo y define tarifas diferenciadas, que buscan reflejar la inflación y el comportamiento del mercado automotor, de acuerdo con los lineamientos de la Junta Directiva del Banco de la República, que tiene meta de inflación anual un 3%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los propietarios que incumplan con el pago dentro de los plazos establecidos, por supuesto, enfrentan multas e intereses acumulativos y también quedan inhabilitados para hacer trámites de tránsito, como traspasos, matrículas o renovaciones. Además, la mora puede derivar en procesos de cobro coactivo, embargos y reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito.

No pagar el impuesto vehicular puede generar dolores de cabeza a quienes buscan créditos - crédito Johan Largo/Infobae

Estructura del impuesto vehicular

La estructura del impuesto para 2026 contempla una diferenciación clara según el valor comercial del automotor y el tipo de vehículo. Para vehículos particulares, las tarifas son las siguientes:

Hasta $57.349.000: 1,5% sobre el valor comercial.

Más de $57.349.000 y hasta $129.032.000: 2,5%.

Más de $129.032.000: 3,5%.

Dicha modificación representa una ampliación de rangos respecto al esquema de 2025, donde el primer rango alcanzaba hasta $55.679.000 y el segundo hasta $125.274.000. El ajuste permite que más vehículos sean gravados en las tarifas más bajas, lo que puede traducirse en un alivio para propietarios cuyo avalúo comercial creció de un año a otro.

Cuánto le corresponde a las motos

Para las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, el impuesto corresponde al 1,5% del valor comercial. Los vehículos de servicio público de transporte de carga y pasajeros deben pagar una tarifa del 0,5%. La norma establece que todos los propietarios de automotores registrados están sujetos al impuesto, sin importar si se trata de automóviles, motocicletas, taxis, buses o camiones.

Entre los vehículos sujetos al pago del impuesto vehicular en 2026 se encuentran:

Automóviles particulares.

Motocicletas con cilindraje mayor a 125 cc.

Vehículos de servicio público (taxis, buses, camiones de carga).

Camionetas, camperos y similares.

Vehículos oficiales y diplomáticos, salvo exenciones específicas.

La actualización de los valores y las tarifas atiende a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, que obliga a revisar cada año los parámetros de cálculo para reflejar las condiciones económicas y de mercado. Expertos señalan que la modificación busca mantener un equilibrio entre la capacidad de pago de los propietarios y las necesidades de financiamiento de los departamentos.

Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte publicaron las tablas de avalúos comerciales ajustadas, disponibles para consulta en línea. Para Bogotá, la Secretaría de Hacienda habilitó la Oficina Virtual y el botón ‘Pagos Bogotá’, que permite el trámite digital a partir de la última semana de enero.

Cada año inicia con cambios en las tarifas del impuesto vehicular - crédito Luisa González/Reuters

Los que prefieran la atención presencial pueden acudir a los puntos oficiales ubicados en:

Carrera 19 N.° 114-65, local 3.

Centro Comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134.

Ciertos puntos de la Red Cade.

Los contribuyentes que paguen el impuesto vehicular hasta el 15 de mayo de 2026 recibirán un descuento del 10%. La fecha límite para pagar sin descuento será el 24 de julio de 2026. El proceso requiere registrarse en la oficina virtual con correo electrónico y contraseña, generar la declaración y realizar el pago por PSE o en entidades autorizadas.

Valores de referencia

En cuanto a valores de referencia, las cifras ilustrativas para el impuesto vehicular en 2026, según los avalúos estimados, son las siguientes:

Kia Picanto 2022 avaluado en $38.000.000: $570.000.

Toyota Corolla 2021 avaluado en $85.000.000: $2.125.000.

BMW serie 3 avaluado en $180.000.000: $6.300.000.

Honda CB125 (motocicleta, $7.000.000): $105.000.

Kawasaki Ninja 400 (motocicleta, $30.000.000): $450.000.

Taxi sedán ($50.000.000): $250.000.

Bus de servicio público ($120.000.000): $600.000.

Camión mediano ($200.000.000): $1.000.000.

La obligación de pago recae sobre todos los propietarios inscritos en los registros departamentales, sin importar si el vehículo circula o no. Cada jurisdicción puede aplicar particularidades mínimas en la normativa, pero las tarifas generales y los procedimientos responden a los lineamientos nacionales.