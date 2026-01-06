Colombia

Impuesto vehicular tiene nuevas tarifas: Gobierno Petro dispuso nuevos valores que ya aplican con descuentos desde enero de 2026

El ajuste permite que más vehículos sean gravados en las tarifas más bajas, lo que puede traducirse en un alivio para propietarios cuyo avalúo comercial creció de un año a otro

El impuesto de vehículos es
El impuesto de vehículos es un tributo obligatorio y de carácter directo que grava la propiedad o posesión de vehículos automotores - crédito Colprensa

Con la llegada de 2026, los propietarios de vehículos en Colombia deben prepararse para cumplir con el pago del impuesto vehicular actualizado, una obligación tributaria que involucra a millones de personas y que sostiene parte del financiamiento de obras y servicios regionales. El tributo, administrado por los departamentos, se calcula de forma anual y el valor cambia con base en disposiciones del Gobierno nacional y ajustes de mercado.

El nuevo esquema de cobro se estableció por medio el Decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y está vigente a partir del 1 de enero. La actualización amplía los rangos de avalúo y define tarifas diferenciadas, que buscan reflejar la inflación y el comportamiento del mercado automotor, de acuerdo con los lineamientos de la Junta Directiva del Banco de la República, que tiene meta de inflación anual un 3%.

Los propietarios que incumplan con el pago dentro de los plazos establecidos, por supuesto, enfrentan multas e intereses acumulativos y también quedan inhabilitados para hacer trámites de tránsito, como traspasos, matrículas o renovaciones. Además, la mora puede derivar en procesos de cobro coactivo, embargos y reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito.

No pagar el impuesto vehicular
No pagar el impuesto vehicular puede generar dolores de cabeza a quienes buscan créditos - crédito Johan Largo/Infobae

Estructura del impuesto vehicular

La estructura del impuesto para 2026 contempla una diferenciación clara según el valor comercial del automotor y el tipo de vehículo. Para vehículos particulares, las tarifas son las siguientes:

  • Hasta $57.349.000: 1,5% sobre el valor comercial.
  • Más de $57.349.000 y hasta $129.032.000: 2,5%.
  • Más de $129.032.000: 3,5%.

Dicha modificación representa una ampliación de rangos respecto al esquema de 2025, donde el primer rango alcanzaba hasta $55.679.000 y el segundo hasta $125.274.000. El ajuste permite que más vehículos sean gravados en las tarifas más bajas, lo que puede traducirse en un alivio para propietarios cuyo avalúo comercial creció de un año a otro.

Cuánto le corresponde a las motos

Para las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, el impuesto corresponde al 1,5% del valor comercial. Los vehículos de servicio público de transporte de carga y pasajeros deben pagar una tarifa del 0,5%. La norma establece que todos los propietarios de automotores registrados están sujetos al impuesto, sin importar si se trata de automóviles, motocicletas, taxis, buses o camiones.

Entre los vehículos sujetos al pago del impuesto vehicular en 2026 se encuentran:

  • Automóviles particulares.
  • Motocicletas con cilindraje mayor a 125 cc.
  • Vehículos de servicio público (taxis, buses, camiones de carga).
  • Camionetas, camperos y similares.
  • Vehículos oficiales y diplomáticos, salvo exenciones específicas.

La actualización de los valores y las tarifas atiende a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, que obliga a revisar cada año los parámetros de cálculo para reflejar las condiciones económicas y de mercado. Expertos señalan que la modificación busca mantener un equilibrio entre la capacidad de pago de los propietarios y las necesidades de financiamiento de los departamentos.

Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte publicaron las tablas de avalúos comerciales ajustadas, disponibles para consulta en línea. Para Bogotá, la Secretaría de Hacienda habilitó la Oficina Virtual y el botón ‘Pagos Bogotá’, que permite el trámite digital a partir de la última semana de enero.

Cada año inicia con cambios
Cada año inicia con cambios en las tarifas del impuesto vehicular - crédito Luisa González/Reuters

Los que prefieran la atención presencial pueden acudir a los puntos oficiales ubicados en:

  • Carrera 19 N.° 114-65, local 3.
  • Centro Comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134.
  • Ciertos puntos de la Red Cade.

Los contribuyentes que paguen el impuesto vehicular hasta el 15 de mayo de 2026 recibirán un descuento del 10%. La fecha límite para pagar sin descuento será el 24 de julio de 2026. El proceso requiere registrarse en la oficina virtual con correo electrónico y contraseña, generar la declaración y realizar el pago por PSE o en entidades autorizadas.

Valores de referencia

En cuanto a valores de referencia, las cifras ilustrativas para el impuesto vehicular en 2026, según los avalúos estimados, son las siguientes:

  • Kia Picanto 2022 avaluado en $38.000.000: $570.000.
  • Toyota Corolla 2021 avaluado en $85.000.000: $2.125.000.
  • BMW serie 3 avaluado en $180.000.000: $6.300.000.
  • Honda CB125 (motocicleta, $7.000.000): $105.000.
  • Kawasaki Ninja 400 (motocicleta, $30.000.000): $450.000.
  • Taxi sedán ($50.000.000): $250.000.
  • Bus de servicio público ($120.000.000): $600.000.
  • Camión mediano ($200.000.000): $1.000.000.

La obligación de pago recae sobre todos los propietarios inscritos en los registros departamentales, sin importar si el vehículo circula o no. Cada jurisdicción puede aplicar particularidades mínimas en la normativa, pero las tarifas generales y los procedimientos responden a los lineamientos nacionales.

