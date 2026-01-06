Colombia

Federico Gutiérrez cuestionó posible retorno de disidencias y ELN desde Venezuela tras captura de Maduro: “Triste que en Colombia también los protege Petro”

El alcalde de Medellín relacionó la detención del exdictador venezolano con los retos de seguridad en Colombia, criticando al Gobierno Petro por la supuesta protección de sectores armados ilegales

El alcalde Federico Gutiérrez afirma que la salida de Maduro del poder en Venezuela sería un alivio para Colombia - crédito Colprensa

La captura y extradición del exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez a Estados Unidos reavivó el temor por el posible retorno a Colombia de cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN.

Según reveló una fuente a Infobae Colombia, a raíz de la presión generada por el despliegue militar de Estados Unidos, que incluyó portaviones y aeronaves avanzadas en el mar Caribe por orden de Donald Trump, líderes armados del ELN ya se encontraban movilizándose hacia territorio colombiano antes incluso de la detención de Maduro.

Según indicó la fuente a este medio de comunicación, los cabecillas más expuestos pertenecen a los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y al Comando Central (Coce), todos ellos beneficiarios de una “libertad total para moverse a sus anchas por suelo venezolano”, condición que ahora ha desaparecido de forma abrupta tras el cambio de circunstancias en ese país.

Imagen de referencia - La captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos genera alarma sobre el regreso de cabecillas de disidencias de las Farc y ELN a Colombia - crédito Captura de Pantalla

En esta zona fronteriza, se han registrado movimientos de figuras como alias Silvana Guerrero y “Ricardo”, ambos líderes del Frente de Guerra Nororiental, que han alternado su presencia entre Venezuela y Colombia, respectivamente.

Esta situación ha despertado las alertas en las autoridades locales y departamentales de Colombia. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que expresó su preocupación sobre los presuntos vínculos entre el exlíder del régimen venezolano y grupos armados colombianos.

¿Alguien que todavía no tenga claro que Maduro no solamente era un peligro para Venezuela, sino que también lo era para Colombia? ¿Alguien que todavía tenga duda de los vínculos de Maduro con Farc?”, escribió el dirigente paisa en su cuenta de X.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, advierte sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con las FARC y el ELN en Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

Incluso, el mandatario antioqueño aseveró que, de confirmarse la llegada de los integrantes de las organizaciones alzadas en armas al territorio nacional, posiblemente serán cobijados bajo la figura de gestor de paz, derivada de la política de Paz Total del Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Lo triste es que en Colombia hoy también los protege Petro”, añadió.

No obstante, celebró la caída del dictador venezolano a manos de tropas militares estadounidenses, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026.

“Para Colombia es un alivio que ya Maduro no lidere a Venezuela. El gran alivio para Colombia será el día en que el sector político aliado de Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales, ya no esté en el Gobierno Nacional”, concluyó.

La captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos genera fuertes reacciones entre autoridades de Antioquia y críticas al Gobierno Nacional - crédito Montaje Infobae

Además del alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, también criticó el posible retorno de las disidencias de las Farc y el ELN a Colombia, y sostuvo que el presidente Gustavo Petro ha mantenido cierta cercanía con dichas organizaciones ilegales.

Petro ha contemporizado durante todo su gobierno con criminales y narcotraficantes: Farc, ELN y Clan del Golfo. Su indulgencia con Nicolás Maduro ha sido abierta y cómplice”, comentó el gobernador en su cuenta de X.

Del mismo modo, Rendón replicó la imagen en la que Maduro había arribado a Estados Unidos, luego de ser capturado por las tropas militares norteamericanas, afirmando que su extradición representa un alivio para las víctimas de la dictadura del vecino país.

“Esta imagen del narcodictador capturado representa un alivio para las víctimas del aparato de opresión chavista: desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución a opositores políticos, usurpación de competencias, corrupción estructural, alianzas con el narcotráfico y más de siete millones de venezolanos forzados al exilio”, recalcó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusa al Gobierno Nacional de contemporizar con criminales y narcotraficantes como las FARC, ELN y el Clan del Golfo - crédito @AndresJRendonC/X

Frente a las víctimas, el mandatario antioqueño envió un mensaje de solidaridad. “Por las víctimas, por el reencuentro de miles de familias, por la democracia y la libertad, Maduro y sus secuaces deben responder y pagar por sus crímenes”, puntualizó.

En suma, las reacciones de los líderes antioqueños, reflejadas en sus declaraciones públicas, muestran la preocupación por las implicaciones del vacío de poder en Venezuela para la seguridad interna de Colombia y profundizan el debate sobre el papel del Gobierno frente a los grupos armados disidentes que cruzan la frontera.

