Caída de Maduro en Venezuela | Exasesor de seguridad nacional de EE. UU. del Gobierno Trump considera un error que se descarte a María Corina Machado

John Bolton, el mismo que a finales de enero de 2019 fue noticia en Colombia por cuenta de la fotografía luego de una reunión con el mandatario en la que se le observó la inscripción “5.000 troops to Colombia” (5.000 soldados a Colombia), dejó sus impresiones sobre lo que viene para la región luego de la caída de Nicolás Maduro.

En diálogo con la emisora colombiana W Radio, el autor del libro The room where it happened (La habitación donde todo ocurrió), que recoge las memorias de lo que fue paso como exasesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump, contó que para él es un error que Trump descarte a María Corina Machado para liderar las riendas del país como parte de la transición.

En la primera pregunta que le hizo el periodista y director del medio Jaime Sánchez Cristo a Bolton se le cuestionó si Trump venía planeando desde ese entonces (2018-2019) hacer una operación militar sobre Venezuela.

“Como describí en mi libro, hubo conversaciones sobre el uso de la fuerza militar. Pero lo que estábamos haciendo en 2018 y 2019 era trabajar con la oposición venezolana para ejercer presión económica sobre el régimen de Maduro. Y en ese momento, nunca se consideró seriamente la opción de la fuerza militar”, inició su intervención Bolton.

En el segundo bloque de preguntas se le preguntó al ex asesor de seguridad nacional de Trump sobre sus impresiones luego de la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“Bueno, yo he estado durante mucho tiempo a favor de remover al régimen de Maduro y devolver el gobierno de Venezuela a su pueblo. Lo que ha hecho Trump es remover a Maduro, pero dejar intacto al resto del régimen de Maduro”, explicó Bolton.

El escritor y exconsejero estadounidense afirmó que “hay muchas teorías sobre lo que va a pasar ahora, pero al desestimar a la señora (María Corina) Machado como alguien que, junto con el resto de la oposición, era capaz de gobernar, creo que Trump ha cometido un error”.

En esa misma línea argumentativa, Bolton aseveró que su ex jefe “ha socavado la legitimidad de la oposición democrática y parece estar preparado para tratar con el gobierno autoritario, del régimen de Chávez-Maduro, solo que sin Maduro”.

Ante lo anterior, el experto en seguridad nacional sentenció: “No creo que eso sea ningún progreso”.

La tercera duda que se buscó resolver en diálogo radial con Bolton fue sobre la existencia del denominado Cartel de los soles, y por el cual el gobierno Trump ha señalado a Maduro de ser su líder, se le pidió que contara qué información sabía sobre la organización trasnacional dedicada al narcotráfico, de acuerdo con los señalamientos desde la administración estadounidense.

“Creo que está claro que los altos funcionarios militares y civiles en Venezuela se han beneficiado del tráfico y los narcóticos ilegales desde hace bastante tiempo. También fue cierto durante el primer mandato de Trump, y así que no hay nada sorprendente en eso”, respondió Bolton.

En esa misma respuesta, el experto añadió: “Pero en cuanto al interés real estadounidense, las drogas que provienen de Venezuela o pasan por Venezuela, desde Colombia y otros lugares hacia Estados Unidos, representan una fracción muy pequeña de los narcóticos ilegales que llegan a Estados Unidos”.

“Así que creo que ese es más bien el argumento entero sobre el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como grupos terroristas. Todo eso eran, más o menos, excusas que estaban confundidas en la mente de Trump. Y creo que muchas cosas están confundidas en la mente de Trump, lo cual es una de las razones por las que lo que hemos visto desarrollarse”, expuso Bolton.

Sobre lo anterior, el analista de seguridad nacional dijo que todo lo anterior es “confuso, y por qué el futuro es muy incierto en este momento”.

En la última parte de la entrevista, Bolton aclara que el problema de raíz no se habría atacado: “Esto no me anima porque creo que han quitado la cara pública del régimen, pero el régimen en sí permanece, y es el régimen el que es el problema”.

Pero no todo lo ve con malos ojos: “Sin duda hay divisiones dentro del régimen y creo que vale la pena intentar ampliar esas divisiones para ayudar a que la oposición democrática tome el control. Pero es un error pensar que habrá un cambio real”.

“Creo que lo que Delcy Rodríguez y otros intentarán hacer en las próximas semanas y meses es simplemente ganar tiempo. Están luchando por tiempo. Están tratando de reforzar su posición. Están intentando averiguar si recibirán apoyo de Rusia y Cuba, China e Irán. Así que lo que Trump está haciendo ahora es dar tiempo a este régimen, que es el problema, —Maduro no es el problema, el problema es el régimen— tiempo para consolidar su apoyo y ha desacreditado a la oposición.

“¿Qué se supone que deben pensar los venezolanos cuando escuchan al presidente de Estados Unidos desprestigiar a la señora Machado, quien ha sido una heroína para ellos, ganadora del Premio Nobel de la Paz?“.