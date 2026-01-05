Colombia

Petro se despachó contra Donald Trump y rechazó acusaciones de ser el “líder del narcotráfico” en Colombia: “Yo aprendí a no ser esclavo”

Con otro extenso mensaje en sus redes sociales, a la par del que hizo defensa del dictador Nicolás Maduro, el jefe de Estado colombiano apuntó hacia el mandatario norteamericano y se opuso a los calificativos que se usaron para vincularlo a una red de narcotráfico trasnacional

Gustavo Petro rechazó las advertencias
Gustavo Petro rechazó las advertencias hechas por el presidente norteamericano Donald Trump, conocidas tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

En medio de una creciente tensión política tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió de manera pública a las acusaciones del mandatario norteamericano Donald Trump: que lo señaló como “líder del narcotráfico” en Colombia y, en su más reciente aparición pública, desde Mar-a-lago, lanzó una dura advertencia, en la que “debía cuidar su trasero”.

En un extenso mensaje difundido a través de su cuenta en X, el jefe de Estado colombiano intentó desarmar ese señalamiento, al poner en primer plano la historia judicial de su país y su propia trayectoria. “Por eso rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump“, exigió Petro en su declaración.

Asimismo, el presidente sostuvo que las aseveraciones del expresidente estadounidense no tienen respaldo alguno en la justicia colombiana, ni siquiera en los casos que han generado la atención internacional. “No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, remarcó el presidente.

Con este nuevo mensaje en
Con este nuevo mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al presidente Donald Trump

La controversial defensa de Gustavo Petro a Nicolás Maduro tras su captura

Y destacó que las denuncias presentadas contra figuras del Gobierno venezolano provienen de “generales de la oposición, nada más, buscando derribar el voto popular”. Y enfatizó la autonomía de la judicatura colombiana, a la par de que desestimó cualquier intento de atribuirle control sobre las investigaciones judiciales que cursan en los organismos nacionales, no solo por procesos en su contra, sino contra su hijo, Nicolás Petro, y algunos de sus exfuncionarios.

El poder judicial en Colombia no me pertenece, es independiente a mí y lo maneja en gran parte mi oposición”, señaló el gobernante, al recordar la separación de poderes vigente en Colombia. En ese orden de ideas, al abogar por una visión informada sobre la responsabilidad en el avance del narcotráfico, Petro invitó a Trump a consultar los registros oficiales para corroborar lo que expresó en las plataformas digitales y desmarcarse, así, de cualquier vínculo ilegal.

Si se quiere saber de la mafia y de las cosas de la mercantilización de la cocaína, solo hay que ver los archivos judiciales de Colombia”, propuso Petro, que sugirió que ese ejercicio bastaría para desmontar cualquier asociación entre su nombre y el narcotráfico. En su mensaje, al que posteriormente le hizo una serie de ediciones, repasó momentos clave de su biografía política y militar, y reivindicó su actuación como parte de la organización revolucionaria M-19.

Yo fui de la organización clandestina que luchó por la democracia en Colombia contra la dictadura civil del ‘estado de sitio’, la organización que en 1974, mucho antes de Chávez, realizó la operación para levantar de nuevo la espada de Bolívar quien dijo que jamás la envainaría, sino cuando acabase la injusticia en la Gran Colombia”, relató el jefe de Estado, que sacó pecho por estar en una guerrilla que “hizo la primera paz en la América Latina contemporánea”.

Y reprochó a Trump el desconocimiento histórico y sugirió que se asesore mejor antes de emitir juicios sobre Colombia. “No lee la historia de Colombia y por eso falla cuando nos critica. Solo debe reunirse con sus oficiales expertos en investigación sobre drogas en Colombia a los que he ayudado con mis propias investigaciones como senador de la República de la Izquierda de Colombia y de su pueblo, que ha sufrido el genocidio del narco y sus aliados políticos que también son aliados de la extrema derecha norteamericana”, puntualizó.

Los argumentos con los que Gustavo Petro intentó desmarcarse de las acusaciones de Donald Trump

El presidente evocó el costo humano de décadas de conflicto interno y refirió la resistencia de los movimientos sociales y armados locales. “A nosotros nos asesinaron decenas de miles de compañeros y compañeras de la lucha armada y popular por la democracia y no fuimos a pedirles a ustedes invasiones, aguantamos y ganamos en la Paz”, recordó el presidente en su post, en el que defendió su admiración hacia la lucha obrera estadounidense.

Por eso honro el pueblo norteamericano obrero, al pueblo negro e indígena, allá jóvenes soldados que, con los soviéticos, derrotaron a Hitler”, expresó el gobernante, que recordó su polémica intervención en Nueva York durante la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre de 2025, y expresó su pesar por no haber sido invitado a “hacer la paz en Gaza donde los palestinos me quieren”. Un evento al que acudió “bajo la ley de los que cobija la opinión”.

El mandatario atribuyó las recientes descalificaciones de Trump a sus pronunciamientos sobre el conflicto en Medio Oriente. “Por lo que dije usted se tomó la soberbia de castigar a mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias“, dijo.

En su mensaje, el presidente apeló a la memoria histórica conjunta de los pueblos americanos y sus ideales libertarios. “Por eso, respeto la historia que surgió con Washington y Bolívar juntos, se regalaron cosas, eran libertadores más que esclavistas”, sostuvo el gobernante, que finalizó con un duro mensaje, con el que quiso reafirmar su postura política en medio de este complejo panorama para uno de sus principales socios, como Maduro, y para su Gobierno.

Yo aprendí a no ser esclavo y rechazo sus frases asignándonos unilateralmente como campo de su dominio, nosotros. Los latinoamericanos somos republicanos e independientes y muchos: revolucionarios. No crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo, respétenos y lea nuestra historia, yo leo la historia de ustedes para entenderlos. No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la Democracia y la Libertad“, sentenció.

