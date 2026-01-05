Informe de inteligencia militar advierte que más de 6.000 hombres de grupos ilegales operan en la frontera con Venezuela: hay alerta por repliegue en territorio nacional

Grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc evalúan abandonar Venezuela ante la pérdida de protección estatal - crédito Reuters

La frontera colombo-venezolana se encuentra en alerta máxima luego de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, que fue detenido durante la Operación Resolución Absoluta la madrugada del 3 de enero de 2026.

Un informe de inteligencia, citado por Noticias RCN, advierte que cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc evalúan abandonar Venezuela ante la inminente pérdida de protección estatal. El éxodo de estos grupos hacia Colombia podría intensificar las disputas territoriales y reconfigurar el conflicto armado en varias regiones del país.

Según el documento, la creciente presión militar de Estados Unidos en Venezuela llevó a que miembros del ELN y de las disidencias de las Farc comenzaran a planificar su retorno a suelo colombiano. La llegada de tropas estadounidenses al mar Caribe, ordenada por el presidente Donald Trump, aceleró los movimientos de estos grupos, que durante años operaron con libertad en territorio venezolano.

El informe de inteligencia identifica a más de 6.000 integrantes activos del ELN y 186 cabecillas de alto nivel operando desde Venezuela - crédito captura de pantalla Noticias RCN

Estructuras y cabecillas: quiénes lideran el repliegue

El informe, citado por Noticias RCN, precisa que alrededor de 6.158 integrantes activos del ELN mantienen presencia en la zona fronteriza, de los cuales 1.276 delinquen desde Venezuela bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.

Este dirigente, considerado uno de los más violentos de esa guerrilla, lidera campamentos permanentes en el país vecino. También se identifican cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Comando Central (Coce) del ELN, como Silvana Guerrero, “Ricardo”, Parmenio, “Caballo de Guerra”, Cendales y el histórico Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García.

Las disidencias de las Farc, principalmente la Segunda Marquetalia, mantienen centros de operación bajo el mando de Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), que sobrevivió a un operativo militar en octubre de 2024, y Géner García Molina (alias John 40 o Francisco).

Orden de captura de Interpol contra el guerrillero del ELN Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito - crédito tomado de Interpol

El informe de inteligencia militar, señala que 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas estructuras están plenamente identificados operando desde Venezuela.

Infraestructura criminal y rutas clandestinas

Las autoridades colombianas identficaron al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano, utilizadas para el tráfico de oro, drogas y armamento. Esta infraestructura ilegal sostiene las economías criminales en la frontera y ha sido clave para el fortalecimiento de los grupos armados, de acuerdo con el noticiero citado.

El informe revela que la ubicación de estos corredores y la logística desplegada en Venezuela permitieron a las estructuras delictivas operar con relativa impunidad durante el régimen de Maduro.

La infraestructura criminal en la frontera colombovenezolana incluye al menos 30 pistas clandestinas utilizadas para el tráfico ilegal de oro, drogas y armas - crédito captura de pantalla Noticias RCN

El documento también ubica tres puntos estratégicos en suelo venezolano donde se concentra la presencia de las disidencias de las Farc, en su mayoría bajo el mando de alias Gonzalo o Chalo, Iván Márquez y John 40.

Repercusiones para Colombia: riesgo de expansión del conflicto

De otro lado, fuentes citadas por Infobae Colombia advierten que la pérdida de garantías y seguridad en Venezuela impulsa a los líderes criminales a buscar rutas de retorno hacia Colombia.

Este movimiento podría modificar el equilibrio del conflicto armado nacional, al incrementar las disputas territoriales en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Vichada y Guaviare. La misión de los cabecillas del ELN, según el informe, sería recuperar bastiones clave para financiar sus operaciones, con la subregión del Catatumbo como uno de los principales objetivos.

Las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Márquez y John 40, mantienen operaciones en tres puntos estratégicos de Venezuela - crédito captura de pantalla Noticias RCN

El documento también señala que este escenario podría derivar en nuevas presiones al Gobierno colombiano para retomar diálogos, exigir ceses al fuego o ganar tiempo mientras las estructuras reorganizan sus estrategias.

El expediente contra Maduro y las acusaciones de EE. UU.

El papel de las guerrillas colombianas en el expediente judicial contra Nicolás Maduro quedó reflejado en el indictment presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, liderado por la fiscal general Pamela Bondi.

En ese documento, se señala la complicidad de funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas y el respaldo logístico a las Farc, sus disidencias y organizaciones como el Tren de Aragua, consideradas Organizaciones Terroristas Extranjeras.

La captura de Nicolás Maduro desata alerta máxima en la frontera colombo-venezolana, intensificando la crisis de seguridad - crédito X

Estas alianzas permitieron el fortalecimiento del narcotráfico y el terrorismo transnacional, con rutas de cocaína hacia Estados Unidos y una infraestructura criminal con impacto regional. La mencionada expansión del Tren de Aragua y la protección estatal venezolana a las guerrillas figuran como elementos centrales en la acusación formal.

Las autoridades colombianas mantienen la atención sobre el posible retorno masivo de estos grupos y el efecto que tendría en la seguridad de la frontera y en la población civil.