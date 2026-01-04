Colombia

Tomás Uribe y Martín Santos se enfrentaron en redes sociales por críticas a Juan Manuel Santos: “Pobre alma”

Los hijos de los expresidentes protagonizaron un intercambio de acusaciones en la red social por críticas del hijo de Álvaro Uribe al expresidente Santos


Martín Santos, Tomás Uribe, Jerónimo
Martín Santos, Tomás Uribe, Jerónimo Uribe y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia - crédito @MartinSantosR/X/Colprensa/@JuanManSantos/X/X

El enfrentamiento entre Tomás Uribe y Martín Santos en la red social X puso en evidencia la tensión entre los hijos de los expresidentes colombianos.

La confrontación se produjo luego de las críticas de Tomás Uribe contra Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia (2010-2018), tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, publicó en su cuenta de X: “La narcodictadura tuvo una década más de vida gracias a la legitimación que le dio Juan Manuel Santos, quien además cambió la política anti drogas de Colombia y canceló la erradicación aérea. Él es responsable”.

Su mensaje señaló directamente a Juan Manuel Santos por su gestión frente al régimen venezolano y las políticas sobre drogas en Colombia.

Ante esa declaración, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, replicó en la red social: “Imagínense uno madrugar un domingo y lo primero es coger el celular para mentir y destilar odio. Pobre alma”.

Enfrentamiento entre Martín Santos y
Enfrentamiento entre Martín Santos y Tomás Uribe en redes sociales por críticas a Juan Manuel Santos - crédito X

La respuesta fue interpretada entre los usuarios como un rechazo frontal a los señalamientos de Tomás Uribe.

Minutos más tarde, Tomás Uribe volvió a intervenir en la discusión digital y escribió: “Desde el fondo de mi alma, gracias por reproducir mi publicación a todos sus seguidores Martín Santos”.

La interacción continuó sumando reacciones en la red social, mientras usuarios de distintos sectores comentaban la controversia.

Respuesta de Tomás Uribe a
Respuesta de Tomás Uribe a Martín Santos por críticas a Juan Manuel Santos - crédito X

En el mismo contexto, Jerónimo Uribe, hermano de Tomás Uribe e hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, compartió un pronunciamiento sobre la relación de los gobiernos de Colombia y Venezuela durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Sin responder directamente a Martín Santos, realizó un recuento de acciones y decisiones tomadas durante ese periodo, cuestionadas por Jerónimo Uribe: “Los hechos son los hechos. Santos con Venezuela ha sido lo que sabe ser mejor: 1. Declaró a Chávez como su nuevo mejor amigo. 2. Extraditó a Walid Makled a Vzla en lugar de a EEUU para complacer a Chávez. Le dio más vida al cártel de los soles (sic)”.

Y agregó: “3. Canceló las bases de EEUU en Colombia, también para complacer a Chávez. 4. Su canciller convalidó el fraude del 2013. 5. Les entregó ilegalmente a Lorent Saleh para complacer a Maduro. A Lorent lo torturaron en el Helicoide. 6. No hizo nada cuando le dieron el golpe ilegal al TSJ, eran los días culminantes del pacto de La Habana (sic)”.

Jerónimo Uribe cuestionó la administración
Jerónimo Uribe cuestionó la administración de Juan Manuel Santos en la red social X - crédito @jeronimoauribem/X

El hijo de Juan Manuel Santos no respondió a Tomás Uribe ni a Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe.

Qué dijo Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y calificó la coyuntura regional como un momento de gran relevancia. En su declaración, recordó que Venezuela lleva años enfrentando una crisis humanitaria, política y económica, la cual atribuyó al cierre de los caminos democráticos y a la vulneración de derechos fundamentales por parte del gobierno venezolano.

Santos insistió en que, pese a ese contexto, cualquier proceso de transición en Venezuela debe regirse por principios claros que garanticen la estabilidad en la región. Sostuvo que resulta imprescindible respetar el derecho internacional y la soberanía de los Estados, así como priorizar soluciones multilaterales para alcanzar una paz duradera en América Latina.

El exmandatario también subrayó que ninguna transición será sostenible si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y respaldo de la comunidad internacional. Planteó que el futuro de Venezuela requiere elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, alertando sobre el peligro de acciones que puedan aumentar las tensiones regionales.

Juan Manuel Santos señaló que
Juan Manuel Santos señaló que ninguna transición será sostenible si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y respaldo de la comunidad - crédito Carlos Ortega/EFE

Las declaraciones de Santos se conocieron poco antes del anuncio de Donald Trump, quien comunicó que Estados Unidos asumiría temporalmente el control de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Trump explicó que esta medida busca evitar un vacío de poder y conducir una transición política controlada desde Washington.

Martín SantosTomás UribeJerónimo UribeJuan Manuel SantosVenezuelaColombia-Noticias

