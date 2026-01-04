Colombia

Paola Turbay contó en qué se gastó el premio que le dieron como reina: así comenzó la carrera de la ex Señorita Colombia

Decisiones tempranas y apoyos clave influenciaron el rumbo profesional y personal de la actriz

Paola Turbay contó lo que
Paola Turbay contó lo que hizo con el premio de Señorita Colombia - crédito @paolaturbay/IG

Hace cuatro décadas, Paola Turbay saltó a la fama como Señorita Colombia representando a Bogotá y el premio que recibió fueron 60.000 pesos por su primer trabajo en un comercial. La suma que era considerable para la época y aumentó a 90.000 pesos tras grabar nuevas jornadas, una cantidad que para ella era “un platal en 1984”.

Turbay compartió su manejo financiero: “Yo no compré nada. Ahorré, ahorré, ahorré y ya más adelante me compré mi primer carro”. Su decisión de guardar ese dinero marcó el inicio de una actitud prudente respecto a sus ahorros y la administración de sus ingresos desde joven.

Paola Turbay fue señorita Colombia
Paola Turbay fue señorita Colombia en 1991 y en 1992 alcanzó el título de virreina Universal - crédito Concurso Nacional de Belleza/sitio web

La posibilidad de participar en certámenes de belleza surgió tras varias invitaciones tempranas. “A mí desde muy pequeña, desde los 14 años o 15, me llamaban de la alcaldía o me llamaba Alfredo Barraza para proponerme ser señorita Bogotá. Pero yo no me veía en esas, no estaba dentro de mis planes”, explicó Turbay al programa La Red.

Finalmente, una amistad cercana influyó en su decisión. “Hasta que un día mi íntima amiga del alma, María Andrea Lara, me convenció y me juntó con la gente, me hizo una encerrona ahí con la gente que escogía la señorita Bogotá y me endulzaron el oído”, relató.

Le presentaron esa oportunidad como una posibilidad de aportar socialmente: “Me dijeron que yo podía hacer maravillas, que si yo hacía lo que hacía como psicóloga podía cambiar prácticamente el mundo siendo la señorita Bogotá o Miss Universo, porque ella juraba que yo iba a ser Miss Universo”.

Paola Turbay fue elegida Señorita
Paola Turbay fue elegida Señorita Colombia en 1991- crédito Missosology Colombia/Facebook

El giro social fue clave en su motivación. “Me lo plantearon desde la parte social, desde la labor social que hace la señorita Colombia. Y yo dije: Uste’ yo lo hago, pero lo hago a mi manera”, contó Turbay sobre su enfoque cuando decidió asumir el título.

Al comunicar su decisión de participar, la reacción de su familia fue distinta.

Ellos estaban acostumbrados a que todos los años me propusieran eso, pero ya cuando les hablé en serio, les pareció interesante y ellos sabían además la intención con la que yo iba. Ellos sabían que yo iba con ganas de trabajar como Señorita Colombia, pasear por el país entero apoyando las diferentes labores sociales”, señaló Turbay al programa de variedades del Canal Caracol.

Los virreinatos universales de Paola
Los virreinatos universales de Paola Turbay, Paula Andrea Betancur y Carolina Gómez marcaron el máximo apogeo del Concurso Nacional de Belleza - crédito Miss Universo

Sobre la retribución durante su año como Señorita Bogotá, Turbay comentó: “Creo que ese año la retribución económica rondó los 20 millones de pesos, una suma que representó toda la retribución anual”.

Para la exreina, los ingresos derivados de su trabajo fueron significativos y marcaron el inicio de una nueva etapa, tanto profesional como personal.

Así es la relación con su esposo

Paola Turbay, reconocida en Colombia por su título como Señorita Colombia y luego como virreina en Miss Universo, compartió detalles sobre su historia de amor con su esposo Alejandro Estrada en una entrevista para el programa La Red.

Turbay relató que conoció a Estrada en su juventud y que rápidamente sintió una conexión especial, al punto de decidir en pocos días que él sería su esposo. Señaló que este vínculo se fortaleció porque Estrada le transmitió confianza y estabilidad, elementos que considera fundamentales en su vida.

Paola Turbay relató que les
Paola Turbay relató que les tomó 28 años concretar el sueño de una finca sostenible junto a su esposo, Alejandro Estrada - crédito @paolaturbay/Instagram

La pareja formó una familia con dos hijos y ha mantenido una relación estable durante más de tres décadas, alejándose de escándalos mediáticos.

Turbay también habló sobre su carrera profesional y cómo equilibró su vida personal con sus aspiraciones artísticas. Postergó su sueño de dedicarse al teatro musical para priorizar la estabilidad de su hogar, ya que consideraba que los horarios de los ensayos podían afectar su vida familiar.

Además, recordó algunos de sus personajes más importantes en la actuación, mencionando en particular su papel en la serie La venganza de Analía 2. Turbay destacó la importancia de las decisiones personales y profesionales que ha tomado para mantener su familia y carrera en armonía.

