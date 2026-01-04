Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

La vallecaucana sufre con la piel de su rostro por cuenta de la resequedad - crédito @enlamovidacol/IG

El paso de Karen Sevillano por La casa de los famosos Colombia dio un vuelco a su carrera: la creadora de contenido se convirtió en la primera ganadora del reality y, a partir de ese momento, Bogotá se transformó en un nuevo escenario profesional, ahora como presentadora del After en la segunda temporada junto a Vicky Berrío.

Pero detrás de esta oportunidad, la mudanza a la capital colombiana también ha traído consecuencias inesperadas tanto en su vida cotidiana como en su bienestar físico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En sus intervenciones públicas, Sevillano advirtió sobre los desafíos que enfrentó al dejar su región natal.

Karen Sevillano y Vicky Berrío retoman la conducción del 'After Show de La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

Según relató, mudarse a la capital afectó su economía, pues sintió que las cosas tienen un precio mucho más elevado de lo que puede adquirir en su ciudad, haciendo visible uno de los contrastes más agudos entre ambas ciudades.

Ahora, la conductora pone el foco en otro inconveniente, esta vez vinculado al clima bogotano. De acuerdo con la propia Sevillano, el frío habitual en Bogotá ha impactado de manera particular su piel.

En una de sus publicaciones recientes, confesó: “Me reporto desde la soleada ciudad de Bogotá, con más hidratante en la cara, que cara. Dios mío. Llegué ayer, llegué ayer. Y ustedes no saben lo que el frío hace en mi cara”, dijo Karen Sevillano a su comunidad de seguidores.

Karen Sevillano habla del atentado en Cali y envía consejo a sus seguidores - crédito @Karensevillano/IG

La incomodidad, explicó, no se limita a una simple molestia temporal, sino que tiene efectos visibles que la obligan a modificar su rutina de cuidado personal. “Me pone la cara tiesa, reseca, una... No, una, una cosa que no se explica”, añadió Sevillano, enfatizando el carácter abrupto y difícil de paliar de estos cambios.

La adaptación de Karen Sevillano a Bogotá sigue marcada por estas dificultades cotidianas, tanto económicas como físicas, que la creadora de contenido comparte abiertamente con su audiencia, quienes la acompañan en su experiencia lejos de Valle del Cauca.

Cuándo empieza ‘La casa de los famosos Colombia’

El Canal RCN confirmó que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. La producción promete una experiencia renovada, con dinámicas nuevas y una convivencia intensa de diversas personalidades durante más de veinticuatro horas al día.

Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

El formato mantiene su clásico aftershow nocturno, conducido nuevamente por Karen Sevillano y Vicky Berrío, que analizarán los hechos más relevantes de cada jornada.

La selección de los participantes ha combinado la votación del público con decisiones directas del Jefe del reality. Por elección de la audiencia, ya están confirmados Nicolás Arrieta, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Esteban “Tebi” Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. El “Jefe” sumó de forma directa a Manuela Gómez, Franck Luna (Campanita), Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

La transmisión estará disponible a través de la señal de Canal RCN y mediante la aplicación oficial. El sitio web lacasadelosfamososcolombia.com centralizará noticias, detalles y actualizaciones del reality.

Juan Palau se une oficialmente al elenco de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Algunos de los confirmados han dado declaraciones previas al inicio del programa, exponiendo diferencias personales y estrategias para el juego. Manuela Gómez, la primera seleccionada por el Jefe, expresó que prefiere rodearse de personas directas y rechazó cualquier interés en compartir la casa con Yina Calderón.

Franck Luna (“Campanita”) manifestó que su estrategia será adaptarse a las circunstancias del juego, mientras que Yuli Ruiz indicó que preferiría evitar a Tatiana Murillo por controversias en las votaciones. Otros participantes, como Johanna Fadul, han señalado que buscarán mantenerse al margen de polémicas.

Tres nuevos participantes fueron confirmados, entre los que se encuentran Beba del Desafío XX, Juanda Caribe, Jay Torres, Juanse Laverde y Juan Palau.