Colombia

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

La creadora de contenido no se guardó nada y contó con sinceridad cómo la mudanza a Bogotá la obligó a reinventar toda su rutina de cuidado personal para enfrentar el clima

Guardar
La vallecaucana sufre con la piel de su rostro por cuenta de la resequedad - crédito @enlamovidacol/IG

El paso de Karen Sevillano por La casa de los famosos Colombia dio un vuelco a su carrera: la creadora de contenido se convirtió en la primera ganadora del reality y, a partir de ese momento, Bogotá se transformó en un nuevo escenario profesional, ahora como presentadora del After en la segunda temporada junto a Vicky Berrío.

Pero detrás de esta oportunidad, la mudanza a la capital colombiana también ha traído consecuencias inesperadas tanto en su vida cotidiana como en su bienestar físico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En sus intervenciones públicas, Sevillano advirtió sobre los desafíos que enfrentó al dejar su región natal.

Karen Sevillano y Vicky Berrío
Karen Sevillano y Vicky Berrío retoman la conducción del 'After Show de La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

Según relató, mudarse a la capital afectó su economía, pues sintió que las cosas tienen un precio mucho más elevado de lo que puede adquirir en su ciudad, haciendo visible uno de los contrastes más agudos entre ambas ciudades.

Ahora, la conductora pone el foco en otro inconveniente, esta vez vinculado al clima bogotano. De acuerdo con la propia Sevillano, el frío habitual en Bogotá ha impactado de manera particular su piel.

En una de sus publicaciones recientes, confesó: “Me reporto desde la soleada ciudad de Bogotá, con más hidratante en la cara, que cara. Dios mío. Llegué ayer, llegué ayer. Y ustedes no saben lo que el frío hace en mi cara”, dijo Karen Sevillano a su comunidad de seguidores.

Karen Sevillano habla del atentado
Karen Sevillano habla del atentado en Cali y envía consejo a sus seguidores - crédito @Karensevillano/IG

La incomodidad, explicó, no se limita a una simple molestia temporal, sino que tiene efectos visibles que la obligan a modificar su rutina de cuidado personal. “Me pone la cara tiesa, reseca, una... No, una, una cosa que no se explica”, añadió Sevillano, enfatizando el carácter abrupto y difícil de paliar de estos cambios.

La adaptación de Karen Sevillano a Bogotá sigue marcada por estas dificultades cotidianas, tanto económicas como físicas, que la creadora de contenido comparte abiertamente con su audiencia, quienes la acompañan en su experiencia lejos de Valle del Cauca.

Cuándo empieza ‘La casa de los famosos Colombia’

El Canal RCN confirmó que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. La producción promete una experiencia renovada, con dinámicas nuevas y una convivencia intensa de diversas personalidades durante más de veinticuatro horas al día.

Juanse Laverde es el nuevo
Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

El formato mantiene su clásico aftershow nocturno, conducido nuevamente por Karen Sevillano y Vicky Berrío, que analizarán los hechos más relevantes de cada jornada.

La selección de los participantes ha combinado la votación del público con decisiones directas del Jefe del reality. Por elección de la audiencia, ya están confirmados Nicolás Arrieta, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Esteban “Tebi” Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. El “Jefe” sumó de forma directa a Manuela Gómez, Franck Luna (Campanita), Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

La transmisión estará disponible a través de la señal de Canal RCN y mediante la aplicación oficial. El sitio web lacasadelosfamososcolombia.com centralizará noticias, detalles y actualizaciones del reality.

Juan Palau se une oficialmente
Juan Palau se une oficialmente al elenco de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Algunos de los confirmados han dado declaraciones previas al inicio del programa, exponiendo diferencias personales y estrategias para el juego. Manuela Gómez, la primera seleccionada por el Jefe, expresó que prefiere rodearse de personas directas y rechazó cualquier interés en compartir la casa con Yina Calderón.

Franck Luna (“Campanita”) manifestó que su estrategia será adaptarse a las circunstancias del juego, mientras que Yuli Ruiz indicó que preferiría evitar a Tatiana Murillo por controversias en las votaciones. Otros participantes, como Johanna Fadul, han señalado que buscarán mantenerse al margen de polémicas.

Tres nuevos participantes fueron confirmados, entre los que se encuentran Beba del Desafío XX, Juanda Caribe, Jay Torres, Juanse Laverde y Juan Palau.

Temas Relacionados

Karen SevillanoLa casa de los famosos ColombiaEl AfterColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

EN VIVO - Colombia vs.

Tomás Uribe y Martín Santos se enfrentaron en redes sociales por críticas a Juan Manuel Santos: “Pobre alma”

Los hijos de los expresidentes protagonizaron un intercambio de acusaciones en la red social por críticas del hijo de Álvaro Uribe al expresidente Santos

Tomás Uribe y Martín Santos

Médicos cuestionaron los posibles efectos de la circular que impone nuevos requisitos para entregar medicamentos: “Mipres ha sido una barrera”

Especialistas temen que la complejidad tecnológica incremente las trabas para quienes requieren tratamientos, con sistemas poco adaptados y tiempos de consulta al límite

Médicos cuestionaron los posibles efectos

Abelardo de la Espriella envió carta a Donald Trump para que indague si hubo aportes de Nicolás Maduro a la campaña de Gustavo Petro

El abogado y hoy precandidato presidencial dirigió un mensaje a las autoridades norteamericanas para pedir claridad respecto al posible ingreso de fondos vinculados al régimen venezolano en la arena electoral colombiana

Abelardo de la Espriella envió

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto fue lo que se

Esto fue lo que se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza señaló que tienen

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

Chiara Ferragni les muestra Colombia a sus seguidores: está de vacaciones y pasó por Medellín y Cartagena

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen