Colombia

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

El mediocampista salió de Talleres para llegar al fútbol brasileño y con el objetivo de mantenerse en la selección Colombia, pues quiere jugar su primera Copa del Mundo de la FIFA

Guardar
Juan Camilo Portilla fue presentado
Juan Camilo Portilla fue presentado como nuevo fichaje del Athletico Paranaense para la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Juan Camilo Portilla dio un cambio en su carrera deportiva, pues luego de pasar por Talleres de Argentina y el América de Cali, ahora quiere un reto mayor y lo conseguirá en Brasil, vistiendo los colores del Athletico Paranaense, dos veces campeón de la Copa Sudamericana.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El volante fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro de Curitiba, luego de firmar contrato y buscará consolidarse como figura de cara a la Copa del Mundo 2026, pues la idea es seguir en la órbita de la selección Colombia en estos seis meses previos a la competencia.

Portilla llegó al Paranaense

La confirmación del traspaso se realizó a través de los canales institucionales del Paranaense, escribiendo que “¡Portilla ya es jugador del Athletico! El centrocampista colombiano llega procedente de Talleres para vestir la camiseta rojinegra”. El futbolista caleño, de 27 años, asumirá el dorsal 27 y se suma al plantel tras desempeñarse durante dos años en Talleres.

En declaraciones en el canal de YouTube, Portilla explicó que eligió el Athletico Paranaense para mantener un nivel competitivo que le permita ser considerado por la selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo. El mediocampista señaló que la constancia en el fútbol brasileño será clave para sus aspiraciones internacionales y que buscará continuidad bajo la observación de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección.

Así fue como Athletico Paranaense
Así fue como Athletico Paranaense confirmó la llegada de Juan Camilo Portilla para la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

“Es una alegría llegar a un club tan grande como este. Quiero agradecer a los hinchas por sus mensajes, por el cariño y por el apoyo. Desde que surgieron los rumores de venir, me sentí muy feliz por los mensajes que me enviaban por las redes sociales”, afirmó.

El vestuario del Athletico Paranaense cuenta con una presencia importante de colombianos. Entre los compatriotas de Portilla se encuentran Elan Ricardo, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Stiven Veloza, Kevin Velasco y Kevin Viveros. Esta situación podría facilitar la integración del nuevo mediocampista.

Juan Camilo Portilla quiere llegar
Juan Camilo Portilla quiere llegar a la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El equipo brasileño, dirigido por Odair Hellmann, regresa al Brasileirao tras obtener el ascenso como subcampeón de la Serie B, solo por detrás de Coritiba. El primer partido oficial de la temporada está programado para el 8 de enero, correspondiente al torneo estadual, frente al Andraus. La expectativa es que la experiencia internacional de Portilla, sumada al entorno colombiano presente en el club, fortalezca su aporte en el mediocampo y contribuya a sus objetivos profesionales.

América llevará parte del negocio

Con la llegada de Portilla, uno de los beneficiados será el América de Cali, club que poseía un porcentaje de los derechos económicos y que percibirá el 20% de la operación, de acuerdo con el periodista Julián Capera. Aunque el monto exacto no se ha divulgado, se espera que el equipo vallecaucano utilice esos recursos para reforzar su plantilla.

Juan Camilo Portilla tuvo un
Juan Camilo Portilla tuvo un excelente paso por Talleres, además de que previamente triunfó con América - crédito Talleres

En su carrera profesional, Portilla debutó en 2016 con Universitario de Popayán. Posteriormente, jugó en Jacksonville Armada de la tercera división de Estados Unidos, Deportes Melipilla de Chile, Alianza FC y América de Cali, en este último de buen paso. Su continuidad en Talleres de Córdoba le permitió consolidarse en el exterior antes de incorporarse al fútbol brasileño.

Durante su etapa en Talleres de Córdoba, Portilla disputó 78 partidos en todas las competencias, registrando un gol y seis asistencias a lo largo de 5.186 minutos jugados. Su adaptación y regularidad fueron aspectos destacados en su desarrollo profesional.

Queda por saber si el mediocampista suma minutos con el cuadro brasileño en estos seis meses, tanto en los torneos estaduales como en el Brasileirao, al que volverá después de un año en la segunda división y con la esperanza de volver a un certamen internacional en 2027.

Temas Relacionados

Juan Camilo PortillaAthletico ParanaenseCopa del Mundo 2026Selección ColombiaJuan Camilo Portilla Athletico ParanaenseColombia-Deportes

Más Noticias

El Gobierno colombiano ordena despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela

La decisión se tomó tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y busca enfrentar riesgos migratorios, humanitarios y de seguridad en más de 2.200 kilómetros de frontera

El Gobierno colombiano ordena despliegue

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Conjuntos como Atlético Nacional, Junior, Tolima, Millonarios y Medellín reportaron movimientos en sus plantillas para la nueva temporada del fútbol colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

El encuentro en vivo entre la influencer y el streamer antioqueño alcanzó alta repercusión digital, motivando opiniones divididas sobre la naturaleza de su vínculo

Aida Victoria Merlano se sinceró

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

El evento que forma parte de ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ se realizará en la Plaza de Toros de la capital bolivarense, según dio a conocer el propio artista en sus redes sociales

Concierto de Blessd en Cartagena

Isabel Zuleta criticó acciones de Estados Unidos en Venezuela y Lina María Garrido reaccionó con burla: “Se ponen mansitos”

La congresista afín al Gobierno cuestionó el hecho de que el presidente Donald Trump busque extraer petróleo en suelo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro

Isabel Zuleta criticó acciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se sinceró

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026