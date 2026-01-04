Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

Juan Camilo Portilla fue presentado como nuevo fichaje del Athletico Paranaense para la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Juan Camilo Portilla dio un cambio en su carrera deportiva, pues luego de pasar por Talleres de Argentina y el América de Cali, ahora quiere un reto mayor y lo conseguirá en Brasil, vistiendo los colores del Athletico Paranaense, dos veces campeón de la Copa Sudamericana.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El volante fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro de Curitiba, luego de firmar contrato y buscará consolidarse como figura de cara a la Copa del Mundo 2026, pues la idea es seguir en la órbita de la selección Colombia en estos seis meses previos a la competencia.

Portilla llegó al Paranaense

La confirmación del traspaso se realizó a través de los canales institucionales del Paranaense, escribiendo que “¡Portilla ya es jugador del Athletico! El centrocampista colombiano llega procedente de Talleres para vestir la camiseta rojinegra”. El futbolista caleño, de 27 años, asumirá el dorsal 27 y se suma al plantel tras desempeñarse durante dos años en Talleres.

En declaraciones en el canal de YouTube, Portilla explicó que eligió el Athletico Paranaense para mantener un nivel competitivo que le permita ser considerado por la selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo. El mediocampista señaló que la constancia en el fútbol brasileño será clave para sus aspiraciones internacionales y que buscará continuidad bajo la observación de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección.

Así fue como Athletico Paranaense confirmó la llegada de Juan Camilo Portilla para la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

“Es una alegría llegar a un club tan grande como este. Quiero agradecer a los hinchas por sus mensajes, por el cariño y por el apoyo. Desde que surgieron los rumores de venir, me sentí muy feliz por los mensajes que me enviaban por las redes sociales”, afirmó.

El vestuario del Athletico Paranaense cuenta con una presencia importante de colombianos. Entre los compatriotas de Portilla se encuentran Elan Ricardo, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Stiven Veloza, Kevin Velasco y Kevin Viveros. Esta situación podría facilitar la integración del nuevo mediocampista.

Juan Camilo Portilla quiere llegar a la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El equipo brasileño, dirigido por Odair Hellmann, regresa al Brasileirao tras obtener el ascenso como subcampeón de la Serie B, solo por detrás de Coritiba. El primer partido oficial de la temporada está programado para el 8 de enero, correspondiente al torneo estadual, frente al Andraus. La expectativa es que la experiencia internacional de Portilla, sumada al entorno colombiano presente en el club, fortalezca su aporte en el mediocampo y contribuya a sus objetivos profesionales.

América llevará parte del negocio

Con la llegada de Portilla, uno de los beneficiados será el América de Cali, club que poseía un porcentaje de los derechos económicos y que percibirá el 20% de la operación, de acuerdo con el periodista Julián Capera. Aunque el monto exacto no se ha divulgado, se espera que el equipo vallecaucano utilice esos recursos para reforzar su plantilla.

Juan Camilo Portilla tuvo un excelente paso por Talleres, además de que previamente triunfó con América - crédito Talleres

En su carrera profesional, Portilla debutó en 2016 con Universitario de Popayán. Posteriormente, jugó en Jacksonville Armada de la tercera división de Estados Unidos, Deportes Melipilla de Chile, Alianza FC y América de Cali, en este último de buen paso. Su continuidad en Talleres de Córdoba le permitió consolidarse en el exterior antes de incorporarse al fútbol brasileño.

Durante su etapa en Talleres de Córdoba, Portilla disputó 78 partidos en todas las competencias, registrando un gol y seis asistencias a lo largo de 5.186 minutos jugados. Su adaptación y regularidad fueron aspectos destacados en su desarrollo profesional.

Queda por saber si el mediocampista suma minutos con el cuadro brasileño en estos seis meses, tanto en los torneos estaduales como en el Brasileirao, al que volverá después de un año en la segunda división y con la esperanza de volver a un certamen internacional en 2027.