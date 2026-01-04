Colombia

Esto fue lo que se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El líder disidente de la Segunda Marquetalia buscaría la forma de regresar a Colombia, pero no la tendría nada fácil porque las autoridades colombianas tienen planeados varios operativos con el fin de dar también con los cabecillas de los Frentes de Guerra Nororiental, Oriental, y del Comando Central del ELN

El disidente que hizo parte
El disidente que hizo parte de la mesa de diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, tiempo después de la firma volvió a alzarse en armas - crédito archivo Diego Pineda/Colprensa | FBI | red social X

Los detalles conocidos por parte de una fuente a Infobae Colombia sobre los movimientos que vienen adelantando grupos armados ilegales colombianos con presencia en Venezuela dejaron en evidencia que Iván Márquez sigue como diría la expresión popular “vivito y coleando”.

La operación militar que dejó la caída del dictador Nicolás Maduro en el país vecino y ordenada por el presidente de los EE. UU. Donald Trump podría decirse que, lo que se conoce en el mundo del billar como una jugada a tres bandas.

Todo porque además de lograr la captura de Maduro, el gobierno estadounidense confirmó lo que se mencionan en informes de inteligencia: que si había presencia de grupos armados de ese lado de la frontera, y en específico de estas organizaciones:

  • Del ELN (Ejército de Liberación Nacional): los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y el Ceco (Comando central).
  • De las disidencias de las Farc: la Segunda Marquetalia, en cabeza de Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez.

A raíz de lo anterior, Infobae Colombia hizo una recopilación de los momentos claves, luego de la ofensiva militar en octubre de 2024 en la que el líder guerrillero que renunció a la posibilidad de hacer la paz con el país se salvó de morir.

Qué se sabía de ‘Iván Márquez’ luego del atentado del que se salvó

La situación de “Iván Márquez”, principal líder de la Segunda Marquetalia, permanecía rodeada de incertidumbre luego del atentado con explosivos que sufrió en Venezuela en 2022.

A pesar de las distintas versiones ofrecidas por fuentes cercanas y organismos de inteligencia, no existieron pruebas concluyentes sobre su estado.

Dicha acción bélica habría dejado a Márquez con secuelas irreversibles, aunque la insurgencia sostiene que logró sobrevivir sin heridas de consideración, destacó un informe de Semana.

En diálogo con el mismo medio colombiano, Walter Mendoza, jefe negociador de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, contó que perdió todo contacto con Márquez desde julio de 2024 (tres meses antes de la última vez que se aseguró en varios portales que había muerto, cuando no era así, y hasta en 2023 también se llegó a decir que estaba sin vida), fecha en la que dejó el territorio venezolano.

Mendoza explicó que la última vez que recibió noticias del líder insurgente fue poco después del atentado, cuando Márquez se encontraba en estado grave y con limitaciones físicas severas.

“Ese bombazo lo dejó mal. Bien no estaba, hay que ser realista. Ese bombazo fue fatal para él. No sé por qué está vivo; yo no estaba, pero dicen que lo recogieron muerto”, contó el jefe negociador.

La ausencia de comunicados o registros audiovisuales de Márquez incrementó la preocupación entre los integrantes de la Segunda Marquetalia y otras facciones disidentes de las Farc, incluidas las de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El líder disidente solía publicar videos en fechas emblemáticas de la organización guerrillera, pero desde el atentado no emitió mensajes públicos. La última vez fue en mayo de 2024.

Mendoza sostuvo que “acá también nos extrañamos todos y nos preguntamos qué pasó con Iván Márquez, qué ocurrió. No se volvió a reportar, no hay un comunicado, no hay un video. Él hacía videos para los aniversarios de las Farc, de Manuel Marulanda Vélez, del Mono Jojoy, de Alfonso Cano. Y no ha aparecido nada”.

