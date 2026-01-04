Colombia

Cuerpo de Ana Villota Escandón fue hallado, tras 47 días de búsqueda por la emergencia en Silvania

Autoridades localizaron los restos humanos en el río Sumapaz, luego de trabajos conjuntos entre Bomberos y personal policial

Tras 47 días de intensa
Tras 47 días de intensa búsqueda, equipos de rescate localizaron los restos en el río Sumapaz, zona crítica para emergencias naturales - crédito Jorge Emilio Rey/X

El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón puso fin a una búsqueda que se extendió por 47 días luego de la avalancha registrada en el municipio de Silvania el 17 de noviembre de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Silvania localizó restos óseos en el río Sumapaz el sábado 3 de enero, aproximadamente a las 3:00 p. m., según reportó el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel.

Según el mandatario regional, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz, escenarios que habían sido afectados por el desastre natural.

“Después de 47 días de búsqueda en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz, en jurisdicción del municipio de Silvania, lamentablemente, hemos hallado el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón", indicó el gobernador de Cundinamarca en su cuenta de X.

El gobernador Jorge Emilio Rey
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó el hallazgo y destacó el esfuerzo conjunto del cuerpo de bomberos y la SIJIN en la identificación de la víctima - crédito Jorge Emilio Rey/X

Entre líneas seguidas, Jorge Emilio Rey agregó: “Veníamos acompañando las labores de búsqueda tras la avalancha ocurrida el 17 de noviembre de 2025. Y este sábado 3 de enero, hacia las 3:00 de la tarde, finalmente el Cuerpo de Bomberos de Silvania informó el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz”.

La confirmación de la identidad de la víctima se logró mediante la coordinación entre los Bomberos y el personal de la Sijín, que realizaron las diligencias correspondientes en la zona.

El Gobernador expresó palabras de solidaridad para los allegados de Villota Escandón. “A su familia y seres queridos, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan doloroso”, escribió en sus redes sociales.

Este episodio, según Rey Ángel, vuelve a evidenciar los riesgos asociados a la temporada de lluvias y la amenaza constante de las crecientes súbitas en Cundinamarca.

La tragedia asociada a la
La tragedia asociada a la avalancha del 17 de noviembre evidencia el riesgo latente de las avenidas torrenciales en municipios de Cundinamarca - crédito Jorge Emilio Rey/X

El gobernador destacó la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades y evitar las zonas de peligro: “Este desafortunado hecho nos invita, una vez más, a tener mayor precaución en temporada de lluvias. Las crecientes súbitas siguen cobrando vidas; por eso insistimos en el llamado a cuidarnos, atender las recomendaciones de las autoridades y no exponernos a zonas de riesgo”, concluyó.

Encuentran el cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas tras la creciente entre Silvania y Tibacuy

La emergencia que ocurrió el 17 de noviembre de 2025 causada por las intensas lluvias en los municipios de Tibacuy y Silvania, en Cundinamarca, marcó el inicio de una operación de rescate que, días después, continúa sin descanso.

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, explicó que la búsqueda comenzó cuando se reportó “la muerte de un ciudadano y la desaparición de tres personas” tras el desbordamiento de la quebrada Yayata en la vereda El Hato.

El hallazgo de una de las víctimas transformó el foco de la emergencia. Farfán confirmó: “Informamos que después de dos días de labores de búsqueda, en la tarde de hoy se ha encontrado el cuerpo de una adolescente, aproximadamente 16 años, la cual estaba reportada como desaparecida debido a la creciente súbita en la jurisdicción de Silvania”.

En la tarde del 19
En la tarde del 19 de noviembre, desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informaron que fue encontrado el cuerpo de una de las mujeres reportada como desaparecida - crédito Bomberos Cundinamarca

El informe oficial sugiere que podría tratarse de Manuela Sofía, aunque no se ha realizado una identificación definitiva.

La recuperación tuvo lugar en el río de la zona de Las Granjas, en las cercanías del Club del Bosque. En este sitio se habían concentrado los esfuerzos conjuntos de diferentes entidades debido al aumento del caudal, que dificultó las labores durante jornadas.

Las operaciones en curso movilizan recursos del Cuerpo de Bomberos de Silvania, Fusagasugá, el Ejército Nacional y Ponalsar (la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia).

