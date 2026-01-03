Colombia

Recuerdan la vez que Trump dijo que primero Maduro y luego Petro; este responde: “No tengo nada que esconder”

El presidente enfatizó su experiencia exponiendo vínculos de poder y llamó al diálogo latinoamericano

La postura del mandatario colombiano
La postura del mandatario colombiano incluyó una explicación sobre la actuación del gobierno ante el ataque en Caracas, así como una defensa de la soberanía y un llamado al respeto de las normas internacionales - crédito Luisa González / Reuters

“No estoy preocupado para nada”. Así inició Gustavo Petro, presidente de Colombia, su pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela y las reacciones internacionales posteriores al bombardeo en Caracas.

Petro subrayó que no tiene nada que ocultar. Aseguró: “No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes”.

Estas declaraciones nacen el 10 de diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre el futuro político de Gustavo Petro al afirmar: “Va a meterse en grandes problemas si no se pone las pilas”, tras las críticas de su homólogo colombiano hacia la política de Washington en la región.

Añadió también una advertencia directa: “Si Petro no abre los ojos será el siguiente”, remarcando: “Espero que esté escuchando”.

La declaración de Gustavo Petro
La declaración de Gustavo Petro insistió en no tener vínculos con actividades ilícitas, remarcó antiguos esfuerzos de investigación y rechazó la legitimitad de las recientes sanciones provenientes del extranjero - crédito captura de pantalla / X

El jefe de Estado colombia explicó que durante una década se dedicó a investigar conexiones entre políticos con poder y grupos armados del narcotráfico. Señaló: “Fui el que me dediqué a investigar diez años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados”.

A continuación, reivindicó su labor pública: “Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz”.

Petro relató su experiencia en Nueva York, donde estaba protegido por la ley internacional de la ONU y desde donde expresó su rechazo a los crímenes de lesa humanidad. “En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación”.

Recordó que este principio fue establecido desde los juicios de Núremberg y constituye una norma internacional vigente.

La reacción de Gustavo Petro
La reacción de Gustavo Petro ante la agresión en Caracas y su rechazo a la intervención militar proyectan una postura definida sobre autonomía, asistencia humanitaria y búsqueda de respaldo multilateral en contextos de crisis - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al repasar la madrugada crítica del 3 de enero, Petro señaló que fue el primero en advertir el ataque a Caracas y convocó la atención internacional: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

Detalló que participó en el Consejo de Seguridad desde las 3:00 a. m. y coordinó la respuesta colombiana ante la situación en Venezuela.

Ordenó desplegar la Fuerza Pública en la frontera y activar la asistencia estatal para responder a la posible entrada en masa de refugiados. Explicó: “Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del consejo de seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”.

El mandatario colombiano reiteró su rechazo a la intervención militar y defendió la soberanía venezolana: “El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

Las declaraciones y acciones de
Las declaraciones y acciones de Petro marcan una ruta entre las tensiones con Estados Unidos, la defensa de principios internacionales y la gestión de emergencias, en un momento delicado para la región - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

También expresó su preocupación por las recientes sanciones de Estados Unidos. Según Petro, las medidas como el retiro de la visa y su inclusión en la lista Ofac son producto de una campaña política impulsada por sectores de la extrema derecha colombiana y no reflejan hechos reales.

Como cierre, Petro invitó a los pueblos latinoamericanos a persistir en el diálogo y el respeto, convencido de que estos son los pilares para la convivencia y la estabilidad duradera en la región.

Gustavo PetroCrisis en VenezuelaBombardeo en CaracasConsejo de Seguridad de la ONUSoberanía venezolanaEstados Unidos sancionesRefugiados venezolanosColombia-Noticias

