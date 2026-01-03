Petro ordena Consejo de Ministros tras los bombardeos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Tras los bombardeos del ejército estadounidense a bases militares y presuntamente población civil en territorio venezolano, en la madrugada del 3 de enero del 2026, se conoció de forma extraoficial que Gustavo Petro ordenó la realización de un Consejo de Ministros.
Según fuentes extraoficiales y cercanas al medio de gobierno Rtvc, consultadas por Infobae Colombia, esta reunión se llevará a cabo a las 10:00 a. m.
Además, todos los ministros fueron citados de carácter urgente.
Noticia en desarrollo...
