Colombia

María Fernanda Cabal lanza indirecta a Petro tras ataque de EE. UU. en Venezuela y difunde foto no verificada de la presunta captura de Nicolás Maduro

El ataque estadounidense fue confirmado por Washington y Caracas, pero la imagen compartida por la senadora María Fernanda Cabal no ha sido verificada; su mensaje fue leído como una advertencia política al presidente colombiano

Imagen compartida por la senadora
Imagen compartida por la senadora María Fernanda Cabal en redes sociales, que supuestamente mostraría la captura de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela - crédito María Fernanda Cabal/X

La senadora María Fernanda Cabal volvió a encender la controversia política en Colombia luego de publicar en redes sociales un mensaje interpretado como una indirecta al presidente Gustavo Petro, en el marco del ataque militar confirmado de Estados Unidos en Venezuela y la circulación de una imagen no verificada que mostraría la supuesta captura de Nicolás Maduro.

El episodio se produce después de que el expresidente estadounidense Donald Trump confirmara que fuerzas de su país ejecutaron un “ataque exitoso” en territorio venezolano.

De acuerdo con la información divulgada por Trump en su cuenta de Truth, la operación culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido trasladados en avión fuera de Venezuela.

Desde Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó los ataques al señalar que las explosiones registradas en la capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron producto de misiles lanzados desde helicópteros estadounidenses.

El alto funcionario anunció además la declaratoria de estado de conmoción exterior en todo el país, elevando el nivel de alerta institucional.

La autenticidad de la foto
La autenticidad de la foto no ha sido confirmada por fuentes oficiales - crédito red social X

Tras conocerse estos hechos, Cabal compartió en su cuenta de X una imagen que circulaba ampliamente en redes sociales y que presuntamente mostraría el momento de la captura de Maduro.

Junto a la publicación, escribió la frase: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, un mensaje que, sin mencionar nombres propios, fue leído por diversos sectores como una advertencia política dirigida al presidente Gustavo Petro, dadas sus posiciones y vínculos diplomáticos con el régimen venezolano.

Hasta el momento, la autenticidad de la imagen difundida por la senadora no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por organismos internacionales.

Noticia en desarrollo...

